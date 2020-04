El 'Resistiré' más solidario: los artistas cuentan cómo es la nueva versión que se enfrenta al Covid-19

Prosigue el confinamiento en toda España y cada día, con rigurosa puntualidad, los vecinos salen a los balcones a las 20:00 horas para aplaudir a los sanitarios y trabajadores que siguen al pie del cañón en esta crisis sin precedentes. Tras la ceremonia diaria, suena la canción popularizada por el Dúo Dinámico de Resistiré en muchas de las comunidades vecinales. Emisoras, y programas de televisión también se han hecho eco de este tema que se ha convertido en un símbolo de lucha para los españoles.

Ahora, cantantes y músicos, artistas en general, se han unido desde sus casas para montar su propia versión de Resistiré. Álex Ubago, Blas Cantó, Carlos Baute, Rozalén, Manuel Carrasco, Melendi, Mikel Erentxun, Pastora Soler o David Bisbal son solo algunos de los nombres que han querido participar en este proyecto producido por el compositor Pablo Cebrián.

"Cada uno con su estilo totalmente diferente, pero todo empastado de una forma muy especial", explica la cantante de flamenco India Martínez en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL. Y es que en el videoclip encontramos a artistas de rock, pop e indie de todas las generaciones. Todos, al igual que la nación entera, unidos frente a un mal común. "Nunca había visto a una España tan unida y tan solidaria", confiesa India.

Videoclip de 'Resistiré 2020'.

Rozalén también se ha mostrado agradecida por haber sido parte de esta iniciativa "tan necesaria" y por juntar a tantos artistas "para cantar con fuerza este himno". El cantante Nil Moliner, por otra parte, no ha querido olvidarse de todos aquellos que no pueden quedarse en sus casas y siguen saliendo a la calle, arriesgando su salud, para trabajar y ayudar a todos los españoles: "Abrazo gigante a toda la gente que curra y a los que aguantamos en casa".

La canción del Dúo Dinámico ha conseguido unir bajo el paraguas del optimismo a los españoles pese a los negativos datos del coronavirus. "Tiene un mensaje muy cargado, desprende garra y positividad. No es un mensaje triste ni decaído. Por eso todos nos hemos agarrado a ella", considera la autora de 90 minutos. Asimismo, el cantante Andrés Ceballos, expresa lo siguiente en una entrevista telefónica: "A la hora de grabarla me di cuenta. Motiva muchísimo. Va de menos a más y deja una sensación de esperanza y de lucha".

"Resistiré, para seguir viviendo. / Soportaré los golpes y jamás me rendiré. / Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, / Resistiré, resistiré...", dice la emblemática canción que ha puesto en pie a toda España —y ha generado algún que otro atrevido baile—. Desde sus hogares, todos los artistas que han participado en este proyecto impulsado por Cadena 100 han podido volver a dar voz a miles de sus seguidores. La mayoría se había visto en la obligación de retrasar sus conciertos y eventos y permanecer un largo periodo de tiempo lejos de los escenarios. Ahora el escenario está en sus casas.

Rozalén en el videoclip de 'Resistiré 2020'.

"He tenido que parar toda al gira y estoy intentando adaptarme a esta nueva rutina", declara India. Al menos, tal y como señala, tiene tiempo para volver a componer, ver películas y dedicarse a la lectura. "Parece que no pero al final nos refugiamos en la cultura; en el cine o en la música. Es una necesidad básica". De hecho, Andrés Ceballos indica que su grupo DVICIO decidió no aplazar la fecha y lanzar su álbum el 20 de marzo, en plana cuarentena, para que la música pudiera entrar en todos los hogares. Durante estas semanas ha podido descansar de sus eternos viajes y practicar con la guitarra o el piano.

Otros como Carlos Baute, también presente en el vídeo, tienen menos tiempo libre. Al cantante venezolano se le viene el mundo encima cuando su hijo le pregunta cuándo va a poder salir, que "tiene ganas de ir al campo con los animales".

Lo recaudado a Cáritas

"Hemos colaborado más de 50 almas para recaudar fondos para Cáritas y así ayudar a los más necesitados", explica Pitingo, quien alienta a los españoles a reproducir el vídeo en sus balcones tras los aplausos. "Yo la pienso poner a toda voz con un altavoz", remarca el artista.

De esta forma, la canción no solamente contribuye a sacar una sonrisa a aquellos que la escuchen, sino que destaca principalmente por ser una campaña solidaria. "En este caso Cáritas va a ayudar a familias muy desfavorecidas. A nuestros mayores también, que son los más vulnerables", hace hincapié India.

Para sacar adelante esta colaboración, que cuenta ya con más de 3 millones de visualizaciones en un solo día, el Dúo Dinámico decidió que cedían los derechos de su icónica canción a la Comunidad de Madrid para que empleasen como banda sonora de los anuncios que creyeran necesarios para intentar frenar la pandemia de Covid-19.

En una entrevista concedida a EL ESPAÑOL, Ramón Arcusa consideraba que esta canción trata sobre "una lucha entre la debilidad o impotencia del hombre ante la adversidad, y la esperanza de ganar todas las partidas".

Por otra parte, Carlos Toro, quien fuera el compositor de la canción hace décadas, también explicaba a este periódico que "la letra contempla un sinfín de desventuras humanas. Si estás enfermo, si estás deprimido, si tienes un problema profesional... Vale para todo. Además, envía un mensaje de esperanza". Eso es lo que ahora más que nunca hace falta. Un sorbo de esperanza y unión que juntas se convierten en resistencia. Resistiremos.

Participan en el himno:

Alex Ubago, Andrés Suárez, Álvaro Soler, Blas Cantó, Carlos Baute, Conchita, David Bisbal, David Otero, David Summers, Despistaos, Diana Navarro, Dvicio, Efecto Mariposa, Efecto Pasillo, Ele, Georgina, India, Jose Mercé, Josemi Carmona, Manuel Carrasco, Melendi, Mikel Erentxun, Nil Moliner, Pastora Soler, Pedro Guerra, Pitingo, Rosana, Rozalén, Rulo, Sofía Ellar y Vanesa Martín.