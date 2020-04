Muere Bill Withers, mítico autor de 'Ain't No Sunshine', a los 81 años

Una de las voces más reconocidas del soul dice adiós. Bill Withers, conocido mundialmente por Lean on Me o Ain't No Sunshine, ha fallecido a los 81 años por complicaciones cardíacas, según ha comunicado su familia. "Estamos devastados por la pérdida de nuestro amado y devoto esposo y padre", han escrito sus allegados.

Descrito como un hombre solitario con gran corazón, trató de conectarse a la sociedad "a través de su poesía y música". "En este momento difícil, rezamos para que su música ofrezca comodidad y entretenimiento", añade el texto.

Tuvo una infancia complicada. Era el menor de seis hermanos y su padre falleció cuando él tan solo tenía 13 años. Nada más cumplir los 18 se alistó en la Armada de los Estados Unidos y allí permaneció durante 9 años. Fue allí donde comenzó a interesarse por la música y la composición. En 1965, dejó la Armada y se mudó a Los Ángeles con la intención de dedicarse a la música.

Ain't No Sunshine.

No fue sencillo, pues en un principio tuvo que trabajar como ensamblador en diferentes empresas. De hecho, incluso tras el éxito de Ain't No Sunshine, siguió con su empleo ya que pensaba que la industria musical era muy voluble. No obstante, poco a poco fue ganando fama y reconocimiento hasta convertirse en una de las voces más legendarias del soul.