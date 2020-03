La magia de ‘Resistiré’, el himno inmortal de Dúo Dinámico que España canta desde el balcón

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias Fernando Simón ya ha adelantado la dificultad psicológica a la que un individuo puede enfrentarse tras varios días de confinamiento en sus casas. Los españoles, cada vez más concienciados, han seguido los consejos del Gobierno y las calles de numerosas ciudades españolas se encuentran vacías bajo un silencio solemne.

Un silencio que, por otra parte, desaparece en diferentes comunidades de vecinos y vecindarios que optan por entretenerse desde los balcones de sus hogares. Algunos juegan al Bingo mientras otros, con enormes y modernos altavoces, llegan a toda la comunidad con sesiones de música. Todo para matar las pesadas horas enclaustradas.

Ha habido un tema que, por casualidades de la vida, o quizá por un determinismo inexplicable, ha unido a todos los españoles; desde la profunda Castilla hasta la capital; de Sevilla a Oviedo. Resistiré, canción popularizada por el Dúo Dinámico pero que fue compuesta por un licenciado en Ciencias Políticas con talento para la escritura de un tema que llegaría al corazón de todos los españoles como lo es Carlos Toro, es la canción contra el coronavirus.

"Resistiré, para seguir viviendo. / Soportaré los golpes y jamás me rendiré. / Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, / Resistiré, resistiré...", dice la canción. Carlos Toro, como todos los demás residentes de Madrid, se encuentra actualmente en su domicilio. "Me siento como un león enjaulado. Estoy corriendo por la casa", explica a EL ESPAÑOL en una entrevista telefónica. Por suerte, únicamente le toca esperar a que esto pase. Tanto su familia como él se encuentran en buen estado de salud. Sus días transcurren a base de lecturas, tocando la guitarra y viendo la televisión. "He comprado comida para dos o tres días y pasado mañana saldré a comprar el periódico", comenta.

El compositor de una de las canciones del momento no ha tenido la oportunidad de escuchar la canción en los balcones de su comunidad aunque sí que ha podido ver vídeos en los telediarios y medios de comunicación. "Es un honor y una satisfacción enorme", afirma. Por su parte, Ramón Arcusa, ha declarado a este periódico que se muestra encantado de que Resistiré "esté sirviendo de ayuda hasta que termine este mal sueño".

De la crisis de 2008 al coronavirus

Pero, ¿qué tiene Resistiré, más allá de la letra, para que haya sido adoptada por los españoles en este marzo de incertidumbre sanitaria? Toro lo tiene claro. "El título es inequívoco. No es una frase larga. Es simple. Resistiré", opina a este periódico. "La letra contempla un sinfín de desventuras humanas. Si estás enfermo, si estás deprimido, si tienes un problema profesional... Vale para todo. Además, envía un mensaje de esperanza", añade.

Asimismo, el compositor destaca el uso reiterado de la palabra "cuando". "Cuando pierda todas las partidas, / Cuando duerma con la soledad, / Cuando se me cierren las salidas / Y la noche no me deje en paz". Todo evoca a lo que sucederá. "Partimos de la base de que la vida es muy puñetera. Va a pasar todo esto. Vamos a tener mucho problemas pero por encima de todo resistiré", declara Toro.

En Cartagena primer día "resistiré" y todos los días a las 21:00 💪💪 pic.twitter.com/2WKw0RKKZY — Pepa Saura (@Saurappik) March 14, 2020

De esta manera, no es de extrañar, según el compositor, que Resistiré fuera empleado en los primeros años de la crisis económica de 2008. Ahora, en otro momento de crisis con características totalmente distintas, los españoles han vuelto a recuperarla. La canción era parte del álbum que en 1988 el Dúo Dinámico había lanzado. Dos años después fue incluida en la banda sonora de la película de Pedro Almodóvar, Átame, y ahora se ha convertido en el símbolo que resiste al coronavirus. Es más que una canción. Es parte del imaginario colectivo español y trasciende épocas y temáticas. "Hay un momento en el que la canción deja de pertenecerte porque pasa a formar parte del acerbo cultural, de la memoria". De hecho, Carlos Toro se muestra completamente satisfecho de que Resistiré no esté vinculado al propósito inicial de la canción y haya evolucionado con el paso de los años. "Cuando excede a sus autores esa obra ha triunfado plenamente", considera.

Por el momento, cada vez más personas las que utilizan como "un himno popular que ha nacido de modo espontáneo" la canción de Resistiré y, en palabras de Carlos Toro, mientras esta lucha continue junto al reconocimiento diario de los héroes civiles y sanitarios, la llama de esta canción está prendida y no parece que se vaya a apagar.

Letra completa de Resistiré:

Cuando pierda todas las partidas

Cuando duerma con la soledad

Cuando se me cierren las salidas

Y la noche no me deje en paz



Cuando sienta miedo del silencio

Cuando cueste mantenerme en pie

Cuando se rebelen los recuerdos

Y me pongan contra la pared



Resistiré, erguido frente a todo

Me volveré de hierro para endurecer la piel

Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte

Soy como el junco que se dobla,

Pero siempre sigue en pie



Resistiré, para seguir viviendo

Soportaré los golpes y jamás me rendiré

Y aunque los sueños se me rompan en pedazos

Resistiré, resistiré



Cuando el mundo pierda toda magia

Cuando mi enemigo sea yo

Cuando me apuñale la nostalgia

Y no reconozca ni mi voz



Cuando me amenace la locura

Cuando en mi moneda salga cruz

Cuando el diablo pase la factura

Si alguna vez me faltas tú



Resistiré, erguido frente a todo

Me volveré de hierro para endurecer la piel

Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte

Soy como el junco que se dobla,

Pero siempre sigue en pie



Resistiré, para seguir viviendo

Soportaré los golpes y jamás me rendiré

Y aunque los sueños se me rompan en pedazos

Resistiré, resistiré