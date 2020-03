Los padres del himno 'Resistiré' rompen su silencio sobre Sánchez y el coronavirus

Día tras día, a las 20:00 en punto comienzan los aplausos. Es el gesto que ha unido a los españoles para agradecer al personal sanitario y a todos los trabajadores de supermercados, transporte y demás sectores de primera necesidad su labor. No hay ciudadano que no escuche el aplauso de sus vecinos. De vez en cuando, una vez finalizado el gesto de reconocimiento y solidaridad, suena Resistiré, la canción popularizada por Dúo Dinámico y escrita por Carlos Toro.

En los medios de comunicación y en los balcones españoles se ha utilizado Resistiré casi como un emblema nacional. Hasta el escritor Arturo Pérez Reverte la proponía como himno nacional. El dúo musical compuesto en 1958 y que ha regresado a la mente de todos los españoles también vive con angustia y paciencia este periodo de cuarentena. Ramón Arcusa se encuentra en Estados Unidos y, tal y como afirma en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL, "la cosa está más relajada que en España".

Explica que hay Estados tomando sus propias medidas y que los supermercados están más carentes de algunos productos. "Nosotros estamos confinados y salimos lo justo, si acaso a pasear", declara. De esta manera, matiza que "Trump está a medio camino entre lo que hace Sánchez y lo que hace Boris Johnson. Quiere alarmar lo justo. Tomar decisiones es lo más complicado del mundo. Es lo que hay". En España, Pedro Sánchez decretó el estado de alarma el viernes 13 y varios países europeos están empezando a seguir sus pasos. Por su parte, Manuel de la Calva opina a este periódico que "España saldrá de esta crisis más fuerte y unida que nunca. A pesar de algunos, que todo hay que decirlo".

Manuel de la Calva y Ramón Arcusa. Ramón Arcusa

De la Calva sí que se encuentra confinado en España y ha sido protagonista de un suceso que por suerte se ha quedado en un susto. "Mi esposa, Myrna, tenía los síntomas del coronavirus que hemos escuchado tantas veces y llamé al 112", comenta a este periódico. Tras la rápida actuación del personal de sanidad, y haber sido ingresada en el hospital Princesa Sofía de San Sebastián de los Reyes, le han comunicado que no tiene coronavirus. "La angustia de no poder estar con ella y ese aislamiento es terrible. Entiendo lo que deben estar pasando tantas personas".

'Resistiré', "la impotencia frente a la adversidad"

Desde los Estados Unidos o desde España, ambos resisten a un coronavirus que no conoce fronteras. "Resistiré, para seguir viviendo. / Soportaré los golpes y jamás me rendiré. / Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, / Resistiré, resistiré...", dice su canción más emblemática. Consideran que el tema ha ido creciendo a través de los años. "Es una lucha entre la debilidad o impotencia del hombre ante la adversidad, y la esperanza de ganar todas las partidas", considera Arcusa.

Asimismo, destacan el impulso que tuvo en su momento la canción gracias a Pedro Almodóvar en la película Átame, cantada por Antonio Banderas, Victoria Abril y Loles León. Y poco a poco ha trascendido hasta llegar a Latinoamérica. "En Argentina se utilizó cuando ocurrió lo del corralito e incluso hicieron una serie con ella en televisión", indica Manuel. Ahora, en España "aúna en un solo grito la esperanza de todo un pueblo para que este mal sueño que estamos teniendo pase pronto". El tiempo sigue pasando y España continua a la espera.