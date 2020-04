Alexia Rivas abandona 'Socialité' por baja médica tras el escándalo Merlos

Alexia Rivas (27 años) lleva una semana en el centro del foco mediático tras aparecer en ropa interior pasando por detrás de Alfonso Merlos (41) mientras el periodista realizaba una videoconferencia para el programa Estado de Alarma, de Javier Negre. Así se conoció de manera pública y nacional la infidelidad del tertuliano político a la que hasta entonces era su novia, Marta López (46). El gran revuelo que ha ocasionado este hecho ha minado la salud de la reportera de Socialité.

Tanto es así, que, según informa Look, la joven tuvo que acudir a Urgencias el pasado martes 28 de abril por la noche. La ansiedad por la actual situación que vive sería el motivo que la llevó a visitar el hospital de forma repentina. Allí, los médicos la evaluaron y, según se apunta, han determinado que su estado de salud no es apto para afrontar su trabajo en los medios de comunicación y en concreto en la redacción de Mediaset.

Por todo esto, Alexia Rivas no va a incorporarse este jueves a su puesto de trabajo, ni lo hará hasta que así se lo prescriban los profesionales sanitarios. De esta manera, según indica Fórmula TV, la periodista abandona de forma temporal el programa de María Patiño (48) que cada fin de semana hace que se adentre en los hogares españoles.

Captura del tuit de María Patiño tras conocer la baja médica de Alexia Rivas.

La presentadora del espacio rosa no ha perdido la oportunidad de pronunciarse al respecto tras conocer la noticia: "En los momento de tormenta, soy de las que me pongo bajo la lluvia pero deseo que se recupere y coja el timón de su vida. Las demandas no restituyen nuestra imagen. El honor y la imagen dependen de nuestro comportamiento público". Sin duda un mensaje, el de María, en forma de deseo acompañado de una sentencia y un consejo directo a su compañera de Socialité.

Al leer el tuit de la gallega parece que queda lejos la buena relación que mostraban Rivas y Patiño hace menos de dos meses, por el Día de la Mujer, el 8 de marzo, cuando la presentadora llamó al plató a todas las redactoras y reporteras de su programa, para posar unidas y sonrientes. En ese momento, la primera en llegar y en ponerse al lado de María fue Alexia, que se mostraba feliz de compartir protagonismo con la líder de Socialité.

La realidad es que las intervenciones de Alexia el pasado fin de semana en su programa no fueron para ejerce su labor de periodista o informadora de asuntos ajenos, sino como personaje, ofreciendo su versión del escándalo que la rodea. Conectó vía videollamada con Patiño en directo desde la casa de Alfonso Merlos. Ahora parece que ninguno de los dos va a mostrarse públicamente durante un tiempo, deseando que este asunto quede en el olvido poco a poco.

