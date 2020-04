Así hablaba Alfonso Merlos de Marta López hace un mes: la entrevista inédita que enfadará a Alexia Rivas

La trama del triángulo amoroso compuesto por Alfonso Merlos (40 años), Marta López (46) y Alexia Rivas (27) mantiene a España en vilo y está entregando datos de audiencia históricos a Telecinco, la cadena origen de todo y donde trabajan los tres grandes pilares de este puzzle.

En un momento en el que la integridad moral del periodista político está más en entredicho que nunca por las presuntas infidelidades a quien fuera su pareja durante seis meses, JALEOS ha tenido acceso en exclusiva a un documento que desvela en qué términos se refería a Alfonso Merlos a Marta López hace algo más de un mes.

El pasado 5 de marzo, el tertuliano concedía una entrevista a la revista Madrid Magazine, donde se postula como vigente colaborador fijo, y hablaba de sus inquietudes profesionales, de sus planes de futuro en los medios; y también, cómo no, de quien era entonces su razón de amor, Marta López.

Una entrevista cuyo contenido podría enfadar a su actual pareja, Alexia Rivas, habida cuenta de que la reportera y el abogado ya mantenían contacto y habían tenido varias citas y encuentros, tal y como demuestran las fotografías publicadas en las que ambos aparecen en la terraza del restaurante Ramses en Madrid.

Según la información que maneja este periódico, la revista, prevista para ser publicada a finales de mayo, principios del mes de junio, dadas las circunstancias, ha optado por rehacer la entrevista a Merlos, fundamentalmente porque la relación sentimental entre Alfonso y Marta, como todos saben, ya no existe.

Pero este diario ha conseguido esos párrafos y así hablaba Alfonso Merlos de Marta López en la entrevista que como tal, ya jamás verá la luz:

Marta López, conocida por su participación en Gran Hermano 2, es su actual compañera sentimental. Defina su actual situación sentimental.

En mi vida privada, y especialmente mi vida íntima, nunca he sentido la necesidad de exhibir pero tampoco de ocultar. Por razones obvias, en ocasiones tu exposición es casi inevitable. Marta es una persona de un valor increíble en la que cada día encuentro cosas maravillosas, no porque las hubiese buscado antes sin encontrarlas sino sencillamente porque no imaginé antes que pudiesen existir.

¿Cómo es compartir la vida con otra profesional de los medios de comunicación?

Tanto en su caso como en el mío, desarrollamos actividades profesionales que trascienden los medios, y a las que dedicamos mucho tiempo. Marta tiene una capacidad de trabajo admirable. La tele sin duda nos une, y la actualidad en todos sus planos: vivirla, comentarla, opinar, discrepar… en el tiempo que compartimos hay mucha complicidad, mucha sintonía y siempre algo inesperado. Hay momentos que valdría la pena grabar (sonríe).

¿Le veremos pronto vistiendo alguna firma de sastrería masculina en el altar?

No lo sé. Sí sé que soy una persona que cree, y siempre ha creído, en el compromiso, en la trascendencia, en el matrimonio y en su significado, y en el amor verdadero y para siempre.

Madrid Magazine es una publicación bianual -sale impresa cada seis meses- y cuenta, de momento, con tan solo tres números publicados: el 00, el 01 y el 02. Al tratarse de un contenido tan vivo como frágil, el amor, los responsables de la publicación han optado por eliminar el fragmento de la entrevista que hoy este diario publica y en el que Merlos se refiere a su entonces pareja con palabras de cariño, de afecto y con las que confesaba haber encontrado en Marta cosas que jamás había visto en ninguna otra mujer.

Por sus dulces declaraciones, se deducen las intenciones de compromiso formal que Alfonso tenía con Marta y que ésta última ha desvelado en sus recientes participaciones en televisión. Alfonso Merlos quería casarse con Marta López e incluso llegaron a barajar una fecha: 4 septiembre de 2020. A los 15 días de comenzar su idílico romance, el abogado murciano acudió a una famosa joyería de Madrid y adquirió un anillo de compromiso que finalmente Marta López no aceptó.

"Me trataba como una reina, me cuidaba muchísimo, era casi el hombre perfecto. No era el hombre de mi vida pero era mi pareja, era mi novio, le quería muchísimo y le admiraba. Me hacía sentir que era la única, la más guapa, la mejor... El mismo jueves, (día en que se filtraron las imágenes con Alexia Rivas) me dijo que quería casarse conmigo", ha llegado a confesar López, testimonio que confirmaba su propia madre, a la que también le decía que quería casarse con su hija "cuando pasara todo esto del coronavirus".

Este miércoles se cumplen seis días desde que estallase el conocido como popularmente como Merlos Place (guiño directo a la famosa serie de televisión americana de los 90 Melrose Place). El periodista Alfonso Merlos se encontraba realizando un colaboración con el programa online Estado de Alarma, presentado por Javier Negre, cuando, de pronto, y de manera inesperada una mujer en bikini que no era su pareja, Marta López, irrumpía justo en plano. Horas después, se conocía la identidad de la joven.

Ella era Alexia Rivas, periodista del programa Socialité de Telecinco. Según la versión que sostiene la reportera del programa de María Patiño (48), Alfonso Merlos ya era un hombre soltero cuando empezaron a conocerse hace algo más de tres semanas. Según el testimonio de Marta López, hasta ese mismo jueves 23 de abril, Merlos le decía por mensajes de WhatsApp que la amaba, que la echaba de menos, que era la mujer de su vida y que quería llevarla hasta el altar para darle el 'sí, quiero' y jurarle amor eterno ante los ojos de Dios.

