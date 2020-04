Esta es la identidad de la mujer con la que Alfonso Merlos aparece besándose en un vídeo

El escándalo del vídeo de Alfonso Merlos (41 años), y su posterior ruptura sentimental con Marta López (46), sigue dando de qué hablar y se encuentra de rabiosa actualidad. Desde que apareciera Alexia Rivas (27) en ropa interior durante una conexión del periodista en YouTube, han sido muchas las informaciones que se han vertido sobre sus supuestos devaneos con otras mujeres en el tiempo en que estaba unido sentimentalmente a la colaboradora de televisión.

No dejan de sucederse testimonios en televisión, pero, de momento, tan solo existen unas imágenes en las que aparece el periodista acompañado de una mujer disfrutando de la noche madrileña. En concreto, se puede ver cómo ambos se abrazan y comparten confesiones en un conocido local de la capital de España. El pasado sábado, la propia Marta López veía las pruebas de una nueva supuesta infidelidad del que creía el hombre de su vida. En el plató de Sábado Deluxe nadie conocía la identidad de la joven, e incluso se la llegó a confundir con Mireia Borrás (33), diputada de Vox. Extremo que desmintió la propia interesada. Ahora, por fin, se conoce a la acompañante de Merlos.

Ruth junto a unas amigas en 2014 en montaje de JALEOS con su noche junto a Merlos.

Tal y como avanza Esdiario y ha podido confirmar y ampliar JALEOS, se trata de una mujer llamada Ruth, nacida en Talavera de la Reina y residente en Madrid, divorciada y madre de dos hijos. Ya se le ha puesto rostro, nombre y apellidos. Nada más verse en las imágenes con Merlos, Ruth privatizó su cuenta de Instagram, pero ha dejado colgadas fotografías en Facebook, aunque de hace algunos años. De hecho, en las instantáneas que siguen en la red se puede ver a Ruth con el cabello más aclarado, casi castaño, que en la noche de marras con Alfonso, donde lo luce más oscuro y moreno.

Según ha podido conocer este medio, ella no quiere relacionarse con los medios de comunicación, no es su intención y por eso ha querido desvincularse de las redes y no coger ningún teléfono. Este no es su mundo y no le interesa aparecer, como se ha hecho constar. Está pasando un mal momento desde que se vio en la tele, se desliza. No le gusta la fama y nunca la ha perseguido. En esa línea, este periódico no ha podido ni confirmar ni desmentir que Ruth mantuviera algún tipo de relación sentimental previa a las imágenes ni con Javier Negre ni con Alfonso Merlos. Su entorno tan solo quiere pedir que esta exposición mediática acabe y que Ruth pueda seguir con su vida normal.

Alfonso y Marta, tenso cara a cara

Marta López frente a su ex, Alfonso Merlos.

En la tarde de este pasado lunes en Sálvame ha tenido lugar el reencuentro entre Marta y Alfonso después del famoso vídeo y de que todas las partes hablasen. Jorge Javier Vázquez (49) era el encargado de propiciar el tenso encuentro entre Marta López y Alfonso Merlos, que se encontraba terminando su colaboración en el programa Todo es mentira de Risto Mejide (45). Como suele suceder en Sálvame, el presentador y la colaboradora recorrían los pasillos de la cadena de Fuencarral junto a un cámara hasta que conseguían su objetivo: enfrentarse cara a cara con Alfonso Merlos, a quien la inesperada situación sorprendía sobremanera.

En ese tenso face to face, la colaboradora tan solo ha sido capaz, de tantos nervios como sentía, de hacerle una única pregunta al que había sido su pareja: "Cuando me has pedido disculpas esta mañana, ¿lo has hecho porque yo he podido imaginar que me has ofendido o lo has hecho realmente porque me has ofendido?". La cuestión para la que Marta quería respuesta tenía que ver con las palabras que Merlos dedicaba en la mañana de este lunes a la que fuera su pareja en El programa de Ana Rosa. Tras cuatro días de sepulcral silencio -salvo algunas pequeñas declaraciones-, el periodista rompía su silencio, a pesar de mostrarse a priori reacio a abordar asuntos que competen a su parcela más íntima.

Encerrona a Alfonso Merlos de JJ y Marta López.

"Lo que tengo que decir es que durante un tiempo he mantenido una relación muy bonita que ha trascendido públicamente", comenzaba. Sobre esa persona, Marta López,afirmaba haberla tratado con amor y mucho cariño: "He hecho todo lo posible por cuidarla, protegerla y ayudarla en muchas cosas". Sin embargo, al conocer el daño que ha sentido la que era su pareja, Merlos no ha dudado en pedir disculpas: "Si ella siente que no lo he hecho bien y que he tenido actitudes que no han sido honestas o leales, no me duelen prendas de pedirle disculpas".

Además de este desagradable momento, este pasado lunes, el programa Sálvame informaba a Marta López que tiene en su poder y existen más fotografías que demostrarían, presuntamente, las infidelidades del tertuliano a la colaboradora durante el tiempo que duró su relación. Marta López y Alfonso Merlos comenzaron una relación a principios de octubre del año pasado. Tras seis meses de aparente felices -e incluso planes de boda-, López, como el resto de España, se encontraba el pasado jueves 23 de abril con una imagen que la dejó en shock.

