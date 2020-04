Carta abierta a Alexia Rivas, ¡la periodista que todos los programas querrían tener!

Esto es una carta abierta para Alexia Rivas. Me da a mí que este lunes no lo ha tenido que pasar nada bien al ver a su chico en Ana Rosa decir que él está soltero. Digo yo que no es el término adecuado cuando estás viviendo una tórrida historia de amor, ¿no? A mí me hirvió la sangre y por eso le escribo unas líneas que espero que sepa valorar.

Decir que hacía mucho tiempo que no me enganchaba tanto a una historia. Es más, no recuerdo estar tan pegado a la televisión con una trama como la que están protagonizando Marta López (46), Alfonso Merlos (41) y Alexia Rivas. Este trío sentimental malavenido está haciendo las delicias de Telecinco y de los programas de corazón desde el pasado jueves.

Y es que, a nadie se le escapa que la sequía de información en estos tiempos de confinamiento es un hecho y todos las pasamos canutas para encontrar una historia que contar. Pero nos vino Dios a ver con ese vídeo en YouTube, con esa mujer en ropa interior pasando por detrás de Merlos feliz con su café y ajena a la que se le vendría encima... ¡Eso es fantasía pura, oro molido para los programas de entretenimiento! Alfonso Merlos le es infiel a Marta López, esa es la idea de titular que corría como la pólvora por las redacciones. Os diré que el tema es tan potente que incluso lo están siguiendo con auténtico fervor personas que se declaran en contra de los programas de corazón.

Alexia Rivas y Marta López en dos momentos de sus intervenciones. Mediaset

¡Hasta los que condenan este tipo de periodismo andan pegados al televisor y las redes! Consumen cual bulímicos cualquier contenido de este tema. Tú de quién eres, Team Marta o Team Alexia, no he parado de leer. Todos los programas están batiendo récord de audiencia, las escaletas han caído estos días en pos del morbo, del mercadeo, del amor. O mejor, del desamor de Marta López. El sábado dio la cara en Viva la vida después de que Alexia, la otra en discordia, hiciera lo propio en su programa Socialité. Después, con la misma ropa, se sentó en Deluxe y el share se disparó.

Sus líneas de defensa son claras: Marta defiende que se iban a casar y que estaban juntos; Alexia que ya no mantenían relación. Ellas han hablado este finde mientras él, Merlos, callaba... hasta este lunes. Ana Rosa (64) y Sonsoles Ónega (42) le han preguntado por la cuestión y el tío, frío como un témpano, se ha dedicado, cual político, a soltar una sarta de tonterías y de palabras huecas que tenían de todo menos de sentimiento.

No era un ex avergonzado, ni siquiera un novio enamorado: era un abogado que defendía su honor o algo así. Que decía que él no iba a hablar nunca de su vida privada y que nunca lo había hecho. Y yo me pregunto, darle una carta sorpresa a tu por entonces chica, Marta, en Ya es mediodía con una invitación a Disneyland, ¿qué vida es? ¿La de mi portero?

#alexiarivas y la fama!! Tenemos comunicado oficial cual personaje público al más puro estilo Pantoja!! Y luego no queremos la fama. #MerlosPlace #EnCasaConSalvame #MartaLopez pic.twitter.com/DIozk7MyjL — Daniel Llano (@jdanielllano) April 27, 2020

Cada día soporto menos a esos que mantienen con el corazón una relación de burdel, que entran por detrás para que los vean, pero que están y se benefician. A lo que voy. Nada ha sido capaz de reconocer Merlos, tan solo ha soltado como con desgana: "Pido disculpas a Marta si considera que no he hecho algo bien". Y, para rematar, un diáfano: "Estoy soltero". Esta declaración me ha partido en dos, ¿dónde queda Alexia en todo este entramado? Y ya cuando he visto ese comunicado oficial firmado por ella pidiendo respeto... he decidido escribirte, Alexia. Permíteme que te tutee:

Ten cuidado, camina despacio y asesórate bien. Habla con tu gente, apóyate en los tuyos. Ellos sabrán darte los consejos que te mereces. Como tú misma has dicho en más de una ocasión, tienes 27 años, pero me da la sensación de que te estás comiendo un marrón nada propio de tu edad.

Hace un tiempo decías que tú querías ser periodista y que ese era tu camino y que nada ni nadie te iba a mover de él. Desde luego, eres una gran profesional y una periodista diez. He hablado con dos personas que te conocen bien y destacan tu gran valía profesional. Y, además, fíjate que ya no solo vales para dar informaciones, sino que tú misma eres la información.

Has traspasado la línea, sí, pero ¡también eres la periodista que todos los programas querrían tener! Por eso te protege tanto María Patiño (48), porque lo mereces y porque, no nos engañemos, eres un filón en estos momentos. Yo querría tener en mi equipo a alguien que en tiempos de sequía informativa remase a favor de obra y se implicase con su programa como lo has hecho tú este sábado y domingo.

Has hablado en tu programa, como debe ser. Te has convertido en noticia, vale. Ahora solo depende de ti querer coger un desvío u otro. La prueba la tendremos el próximo fin de semana, cuando aparezcas en tu puesto de trabajo para hablar de Edmundo Arrocet (70) o... de ti misma. Mucha suerte en lo que decidas.

