Marta López y Alfonso Merlos se encuentran cara a cara por primera vez tras su polémica ruptura

El culebrón protagonizado por Marta López (46 años), Alfonso Merlos (40) y Alexia Rivas (27) sigue copando horas de televisión en Mediaset España. En la tarde de este lunes en Sálvame Naranja se ha vivido lo que los propios colaboradores han bautizado como un momento histórico.

Marta López, tertuliana habitual en estas últimas semanas del programa vespertino de Telecinco, se ha encontrado cara a cara con su expareja, el comentarista político Alfonso Merlos, por primera vez tras su polémica ruptura. A eso hay que sumar que en estas 72 horas de goteo informativo, desde los diferentes programas de Mediaset han empezado a publicar una larga lista de presuntas amantes de Merlos.

Jorge Javier Vázquez (49) ha sido el encargado de propiciar el tenso encuentro entre Marta López y Alfonso Merlos, que se encontraba terminando su colaboración en el programa Todo es mentira de Risto Mejide (45). Como suele suceder en Sálvame, el formato más vivo de la televisión, el presentador y la colaboradora han recorrido los pasillos de la cadena de Fuencarral junto a un cámara hasta que se han topado cara a cara con Alfonso Merlos, a quien la inesperada situación sorprendía sobremanera.

Encerrona a Alfonso Merlos de JJ y Marta López.

La distancia social si eso para otro día, no Jorge? pic.twitter.com/EjKdUe4rE5 — Summer 🇺🇾🏀💪 (@FanaticaGH7) April 27, 2020

Entre nerviosa y directa, Marta López ha hecho a Alfonso Merlos tan solo una pregunta: "Cuando me has pedido disculpas esta mañana, ¿lo has hecho porque yo he podido imaginar que me has ofendido o lo has hecho realmente porque me has ofendido?". La cuestión para la que Marta quería respuesta tiene que ver con las palabras que Merlos ha dedicado esta mañana a la que fuera su pareja en El programa de Ana Rosa. Tras cuatro días de sepulcral silencio -salvo algunas pequeñas declaraciones-, el periodista ha roto su silencio, a pesar de mostrarse a priori reacio a abordar asuntos que competen a su parcela más íntima.

"Lo que tengo que decir es que durante un tiempo he mantenido una relación muy bonita que ha trascendido públicamente", comenzaba. Sobre esa persona, Marta López, ha afirmado haberla tratado con amor y mucho cariño: "He hecho todo lo posible por cuidarla, protegerla y ayudarla en muchas cosas". Sin embargo, al conocer el daño que ha sentido la que era su pareja, Merlos no ha dudado en pedir disculpas: "Si ella siente que no lo he hecho bien y que he tenido actitudes que no han sido honestas o leales, no me duelen prendas de pedirle disculpas".

Marta López y Alfonso Merlos en su primer encuentro en directo.

A lo largo de la tarde de este lunes, el programa Sálvame ha informado a Marta López de que tiene en su poder y existen más fotografías que demostrarían, presuntamente, las infidelidades del tertuliano a la colaboradora durante el tiempo que duró su relación. Marta López y Alfonso Merlos comenzaron una relación a principios de octubre del año pasado. Tras seis meses de aparente felices -e incluso planes de boda-, López, como el resto de España, se encontraba el pasado jueves 23 de abril con una imagen que la dejó en shock.

Alfonso Merlos y Alexia Rivas.

En el salón de la casa de quien ella aún creía su novio, mientras éste hacía una intervención para un programa onilne, paseaba una joven en bikini con una taza de café. Esta mujer no era otra que la reportera de Socialité Alexia Rivas, quien afirmó este pasado fin de semana en su programa que lleva tres semanas "conociendo" a Alfonso Merlos y que se encuentra muy feliz y tranquila junto a él pasando estos días de cuarentena y confinamiento a causa del coronavirus.

