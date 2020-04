Alfonso Merlos: "Pido disculpas a Marta si considera que no he hecho algo bien"

Alfonso Merlos (40 años) ha reaparecido este lunes tras varios días envuelto en la polémica por su supuesta infidelidad a Marta López (45) y su relación con la reportera Alexia Rivas (27), destapada por una torpe videollamada en casa del colaborador.

El tertuliano se ha sentado en la mesa de actualidad de El Programa de Ana Rosa para debatir sobre la responsabilidad de los padres en el confinamiento de los niños. Antes de comenzar con los contenidos, Ana Rosa Quintana (64) ha dado la bienvenida al colaborador con una pregunta que ha levantado ampollas: "¿Tú guardas la distancia de seguridad?". "Absolutamente", ha respondido él, una afirmación que ha indignado a las redes por el hecho de que Merlos y su nueva novia, supuestamente, se han saltado el confinamiento para estar juntos.

La actitud de la presentadora con Alfonso al comienzo del programa también ha causado indignación: "No sé, el pobre, cómo puede estar aquí y te lo agradezco de corazón", se ha limitado a decir antes de dar comienzo al debate, emplazando al protagonista del día a hablar más tarde sobre su polémica.

Alfonso Merlos ha reaparecido en 'El Programa de Ana Rosa'. Mediaset

Más tarde, el periodista daba explicaciones sobre todo lo acontecido: "Estoy disgustado porque, en un país en el que tenemos tantos muertos, que te levantes y tu vida sea el centro de atención es verdaderamente incómodo", ha confesado, pese a afirmar que está "sereno y fuerte".

A pesar de no estar dispuesto a hablar sobre su vida íntima, ha querido aclarar lo sucedido: "Lo que tengo que decir es que durante un tiempo he mantenido una relación muy bonita que ha trascendido públicamente", ha comenzado. Sobre esa persona, Marta López, ha afirmado haberla tratado con cariño: "He hecho todo lo posible por cuidarla, protegerla y ayudarla en muchas cosas".

Sin embargo, al conocer el daño que ha sentido la que era su pareja, Merlos no ha dudado en pedir disculpas: "Si ella siente que no lo he hecho bien y que he tenido actitudes que no han sido honestas o leales, no me duelen prendas de pedirle disculpas".

Detalle del momento en que Alexia Rivas aparece en la videoconferencia de Alfonso Merlos.

Evitando entrar en detalles sobre su ruptura con Marta, el tertuliano ha insinuado que le ha ocultado su nueva relación para protegerla: "Mi actitud tenía como causa el no hacer daño a una persona".

Además, ha querido dejar claro que él no se ha saltado el confinamiento: "Voy de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa", añadiendo que Alexia ahora vive con él y, por tanto, tampoco ha infringido las normas porque "tiene un permiso como periodista, se desplaza a su lugar de trabajo y vuelve a su residencia".

Finalmente, el colaborador ha sorprendido al responder a la pregunta de Ana Rosa sobre si está soltero con un rotundo "por supuesto que sí", por lo que parece que de momento no considera que Alexia Rivas sea su nueva pareja.

