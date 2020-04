Fiorella Vismara, sobrina de Edmundo Arrocet : "No sabemos dónde está mi tío"

Edmundo Arrocet (70) lleva desaparecido del foco mediático desde que se decretara el estado de alarma en España. Tras casi dos meses sin datos sobre su paradero, ha sido su sobrina Fiorella Vismara la encargada de confirmar que el cómico se encuentra bien en Panamá, aunque ha generado aún más incertidumbre al afirmar que desconoce su paradero exacto.

Ante todo lo que se ha dicho de Edmundo en estos días, Fiorella ha vuelto a dejar claro que su tío nunca le habló mal de la familia Campos y que ella tiene una muy buena concepción de Teresa (78), Terelu (54) y Carmen (53).

¿Cómo está llevando este confinamiento?

Bien, en casa. Más tranquila, pero la verdad es que es difícil llevar el confinamiento, cada vez peor, porque la gente quiere salir... La gente se desespera, no ve el momento de salir, pero hay que entender que es lo mejor para nuestra salud y la salud del resto.

Su tío Edmundo ha generado incertidumbre porque no se sabe nada de su paradero...

Bueno, él estaba en Panamá, pero se sabe que está bien. Eso sí se sabe. De ahí no puedo decirte más, eso nadie lo puede saber.

Edmundo no ha dado señales de vida a sus amigos más cercanos. Gtres

¿Pero usted ha hablado con él? Al parecer, nadie es capaz de contactar con él.

Yo te puedo decir que él está bien, pero digamos que no se sabe ahora dónde está. Yo tampoco lo sé, pero sé que está bien. Eso sí.

Su gran amigo Tony Antonio le informó que un amigo que tienen en común, el Mago Montty, había fallecido y tampoco respondió...

Sí, a mí también me llama la atención porque no sé qué pasó en ese momento, pero te puedo decir que está bien de salud porque si no la familia se hubiese enterado que algo malo hubiera pasado. Se sabe que está bien.

¿Y por qué cree que no responde a nadie?

Yo creo que la situación hace que todos estemos estresados, estemos de una forma diferente. Puede ser por eso, imagino.

Él también se marchó a última hora antes del confinamiento.

Mira, yo creo que la situación es así para todos es la misma. Los canales están cerrados, las personas están muy preocupadas y todo el mundo está en una situación difícil. Yo creo que para él es lo mismo, entonces cómo todos estamos aterrados y queremos que acabe pronto, y no sabemos cómo reaccionar o qué hacer, entonces yo creo que él también está en una situación así difícil.

Fiorella aseguró que Edmundo le prestó 30.000 euros a Teresa Campos. Gtres

Su hijo Alexis apuntaba a que esto podría ser para llamar la atención, que muchas veces lo ha hecho.

No, en estos casos nadie puede llamar la atención. Son casos diferentes y es complicado lo que está pasando para todo el mundo, y nadie puede jugar con la salud.

¿Cuándo fue el último día que usted cruzó palabra o mensaje con él?

Antes de que viajara. Hace mucho.

¿Y el motivo del viaje? Porque también se hablaba de unos negocios o que quería poner tierra de por medio porque justamente tenía el juicio con su hijo.

Sí, digamos que la situación estaba cambiando y él tenía varias cosas que hacer también por proyectos laborales.

¿Se sabe cuándo podrá volver a España o cuándo él podrá dar la cara?

Bueno, yo creo que a penas estas cosas estén un poco más tranquilas y todo cambie seguramente él vuelva a España. Eso sí, de hecho.

¿Usted se ha intentado comunicar con él?

Sí, sí, me he comunicado con él.

¿Y le ha respondido?

Sí, solamente sé que está bien, pero no sé dónde está.

La sobrina del humorista asegura haber hablado con él. Gtres

También estaba molesta con las últimas publicaciones que se habían hecho sobre usted. Esos famosos 30.000 euros que usted había asegurado que María Teresa no había dejado a Edmundo...

Sí, mira. La verdad es que a mí cuando se me hizo esa entrevista, en primer lugar, no hicimos ninguna previa. La entrevista fue directa y yo hablé de cosas que sabía, pero de mi misma y no de mi tío porque me haya dicho 'Fiorella, ve tú y habla' porque yo no soy boca de nadie. No soy una persona que vaya a dar la cara por nadie y cuando se me hizo la entrevista, este periodista me hizo la pregunta del dinero que Teresa le pidió a mi tío que le prestara, pero en realidad no fue así. Yo sólo había leído una noticia en la que decía que él le había prestado dinero a Teresa y ella se lo devolvió, pero eso de 30.000 yo jamás di cifras. El periodista se dio la libertad de dar cifras como para crear una polémica a la entrevista y eso me pareció fatal.

Pero estará de acuerdo que llame la atención que usted aparece de la nada, antes nunca se le había relacionado con él.

Yo cuando aparecí fue porque se dijeron muchas cosas que no eran ciertas de mi persona. Decían que yo era una nueva amiga, un nuevo amor, cuando en realidad yo soy una pariente. Entonces, cuando yo aparecí se hicieron varias portadas sin yo dar mi autorización, que yo podría haber dado alguna denuncia por publicar mi imagen sin mi autorización, al final yo tuve que hablar quién era yo porque al final la gente hablaba cosas que no eran ciertas. Luego, me llamaron para conocer cosas de la relación de Teresa, pero yo decía cosas que yo intuía y que yo había escuchado o leído, pero no cosas que él directamente me hubiera dicho. Lo que él me dijo siempre fueron cosas buenas de Teresa, Terelu y Carmen, nunca me habló mal. Es más, yo tengo un buen concepto de ellas y a mí me caen muy bien ellas. Yo no tuve la oportunidad de conocerlas directamente en persona, pero puedo decir cosas muy buenas de ellas.

[Más información: Alexis Ledgard desvela los ataques de su supuesto padre, Edmundo Arrocet]