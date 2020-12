Kiosco rosa, en vídeo: Isa Pantoja confiesa que tiene miedo por el estado anímico de su madre

Miércoles de revistas. Una semana más, JALEOS realiza un repaso exhaustivo de las noticias más destacadas de las publicaciones especializadas en corazón, que como cada miércoles, han llegado a todos los kioscos de España. Por un lado, la revista ¡HOLA! lleva a su portada a la familia Preysler, Isabel Preysler (69 años) y su hija Tamara Falcó (39). Madre e hija enseñan en exclusiva la reforma de su casa tras un año marcado por las tristezas y las alegrías.

Por otro lado, Lecturas se decanta por una entrevista en exclusiva con Isa Pantoja (25) tras su paso por La casa fuerte. La hija de Isabel Pantoja (64) asegura en portada: "Me da miedo que mi madre no tenga ganas de vivir". Asegura que aún no ha podido hablar con ella y no sabe cómo está viviendo su guerra con Kiko Rivera (36). Semana, por su parte, ha hablado con la cantante, quien sentencia desde su portada: "Tengo la conciencia muy tranquila".

Además, la misma publicación lleva en exclusiva la noticia de la Navidad: Susanna Griso (51) se ha separado de su marido tras 23 años de relación y tres hijos en común. No solo eso: el semanario recoge el viaje que Paloma Cuevas (48) ha hecho a México por motivos profesionales. Por último, Diez Minutos opta por hablar de la nueva ilusión sentimental de Sonsoles Ónega (43), un arquitecto gallego. También recoge el excelso momento que vive la presentadora Sandra Barneda (45).

El kiosco rosa de la semana

