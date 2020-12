Alejandro Albalá, ex de Chabelita, se pronuncia sobre las polémicas de la familia Pantoja

Alejandro Albalá (26 años) fue pareja de Isa Pantoja (25) durante más de cuatro años, por lo que tuvo tiempo de sobra para conocer los entresijos de la familia Pantoja. Además, participó en Gran Hermano Dúo con Kiko Rivera (36), con el que, inesperadamente, entabló una amistad que a día de hoy perdura.

Por ello, el cántabro no ha dudado en comentar las últimas polémicas que rodean a la mediática familia y, una vez más, convertirse en el azote de la que un día fue su gran amor, y cuyo noviazgo con Asraf ahora sentencia.

Hola Alejandro. Hoy toca cena con amigos, previa a la Navidad.

-Sí, después de todo esto que ha pasado, por suerte en mi familia no ha habido ningún percance y contento por poder reunirnos hoy unos pocos amigos.

Como vas a pasar tú las navidades.

Bien, me voy a Santander con mi hermana y mi madre que están allí y allí estaremos los tres juntos y felices. Muy tranquilos, allí la cosa está un poco mejor que en Madrid y en familia qué mejor que en ningún sitio.

La televisión te ha dado mucho.

Sí claro. Yo estoy súper agradecido, obviamente no voy a morder la mano que me ha dado de comer, me parece un medio espectacular y sobre todo Telecinco. Yo muy contento y la verdad que gracias a ellos por muchas cosas. A ver si este año sale algún reality o alguna cosa. Un Supervivientes o algo de eso, ya me toca.

Chabelita y Alejandro cuando eran pareja en la estación de Sevilla. Gtres

Isa Pantoja. Qué pasa con ella, qué opinas.

Te digo lo que va a pasar, ella está vendiendo un cambio de imagen, dentro de La Casa Fuerte no va a discutir con Asraf. Cuando a ella le dicen sal a ver a tu madre, ella no quiere, cuando vuelva al programa está obligada a contar qué ha hablado con la madre, sabe que no le van a pagar más. Ahora empezará a tirar balas. Irá contra Kiko, contra la madre...

¿Contra los dos?

No creo. Irá para un lado o para otro.

Isabel no está cogiendo el teléfono a nadie y eso es verdad.

Yo soy de los que pensaba que podría no estar mal, pero por alguien muy cercano sé que está muy mal. Hay gente que está preocupada. Me he enterado por gente que ha hablado con Isabel Pantoja en algún momento. Es preocupante. También con Asraf iba a tener problemas.

Qué pinta en todo esto Asraf.

Yo dije que Isa no iba a discutir con él dentro de la casa y hoy en Sálvame hay imágenes de una discusión en un coche que han sido... increíbles. No me equivoco, parece que estoy en su cabeza.

Ha sido tu mujer.

Cuatro años y medio.

Como ves a Isabel Pantoja, la actitud que está teniendo como abuela.

Yo sinceramente, como abuela, también tienes que ponerte que es una situación muy difícil la que está viviendo. Yo entiendo que aunque tú estés peleado con tu hijo puedes coger el teléfono y decir, pásame a Ana... hablas con ella, le cuelgas y hasta luego. También entiendo que la situación es muy compleja y muy diferente a lo que ella haya podido pasar en años anteriores de su vida.

Alejandro durante su paso por 'Gran Hermano Dúo'. Gtres

¿Has visto el nuevo tema de Kiko Rivera?

Justamente hablé con él ayer, de nuestras cosas, él también está en Twtic y en mi directo puse su vídeo y lo estuvimos comentando.

¿Qué crees que pensará Isa Pantoja de que tengas una relación con su hermano?

No tiene nada que ver, lo que haya pasado entre dos personas no tiene por qué recaer en otras personas. El video clip me parece espectacular, me puso los pelos de punta, hay muchas imágenes, obviamente lo que viene siendo todo, como está envuelto el escenario y todo, cómo tira un pellizquito a la madre. La foto que saca es suya y de su madre, se me ponen los pelos de punta. Creo que han ido a tirar fuerte ahí. Igual quiere trasladarle a la madre sus sentimientos en forma de una acción, no está mal, es muy bonito eso también.

Si tuvieras que decantarte entre Kiko e Isabel Pantoja madre.

Yo me decantaría por Kiko, una madre hay cosas que no debería de hacer como por ejemplo con dos años hipotecar a un hijo, para qué, con qué sentido, qué ganas...

