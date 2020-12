Michu felicita las fiestas en nombre de la familia 'Ortega Rodríguez' entre rumores de ruptura

Sigue la guerra entre Michu (34 años) y la familia Ortega Cano. La polémica exclusiva que Michu concedió recientemente atacando a Gloria Camila (24) y acusándola de no preocuparse por su sobrina Rocío - fruto de la relación de la gaditana con José Fernando (25) - y asegurando que José Ortega Cano (67) ha tenido que ayudarla económicamente a espaldas de su familia, ha traído serias consecuencias para la joven.

Y es que, según afirman diferentes fuentes, José Fernando no habría perdonado a Michu su traición y habría roto por teléfono su relación con ella, después de una temporada en la que la pareja, lejos de los titulares escandalosos que protagonizó en el pasado, se mantenía unida, feliz y en un discreto segundo plano, a la espera de que el hijo de Ortega Cano abandonase el centro madrileño en el que se está recuperando de sus adicciones.

Sin embargo, Michu parece no haberse dado por enterada de dicha ruptura y, como si nada hubiese pasado, ha decidido felicitar las fiestas a través de su cuenta de Instagram en nombre de José Fernando, y con una fotografía en la que ambos posan sonrientes con su hija Rocío con un claro "la familia Ortega Rodríguez os desea Feliz Navidad".

Michu con su madre y José Fernando el día del bautizo de su hija Rocío. Gtres

La exclusiva de Michu generó reacciones en toda la familia de su novio. La más directa fue su cuñada, Gloria Camila, que se enteraba por la prensa de las declaraciones de Michu, desmentía las palabras de la gaditana, y la acusaba de ser ella la que se hacía cargo de la niña los fines de semana que la novia de su hermano venía a Madrid para salir de fiesta, además de asegurar que la pequeña venía sin ropa, siendo ellos quienes se la han comprado. Indignada, y afirmando que "por dinero baila el perro", la hija de Ortega Cano estallaba llamando a su cuñada "sinvergüenza" y "mala persona". Poco después era Ortega Cano el que salía en defensa de su hija, asegurando que Gloria siempre estaba pendiente de su sobrina Rocío.

Michu, a su vez, respondió a Gloria a través de una story en Instagram. "El finde que se refiere fue en 2019, justo después de operarme del corazón. Mi idea era despejarme y tomar algo con una prima, pero por el cambio de su horario laboral, lamentablemente me tuve que quedar en su casa. O sea, que para un día que tenía para salir sin responsabilidad ni pude", contaba la joven.

Michu con su suegro José Ortega Cano. Gtres

"Respecto a la ropa de mi hija, me río. No podía coger peso porque estaba recién operada y para no llevar la maleta (ya que solo se quedaba un día del finde) se llevó la muda en una taleguita. Listo", añadía la gaditana.

Ahora, el último miembro de la familia en reaccionado ha sido José Fernando, que habría roto con Michu tras sus declaraciones. Sin embargo, Michu sigue escribiendo en nombre de ella y del hijo de Rocío Jurado para felicitar las fiestas alimentando así un culebrón que apunta a tener nuevos capítulos.

