La gran preocupación de Enrique Ponce mientras se desvela la supuesta nueva ilusión de Paloma

Este sábado por la tarde el programa Viva la vida daba pistas sobre el hombre que le habría devuelto la ilusión a Paloma Cuevas (48 años). Según deslizó el fotógrafo Diego Arrabal, la todavía mujer de Enrique Ponce (48) tendría a su lado a una persona en la que apoyarse tras unos meses complicados. Pero, ¿dónde está Enrique Ponce? El diestro se encuentra en Almería, en su nueva casa, junto a Ana Soria (22). La flamante pareja está pasando unos días un tanto difíciles y apesadumbrados. La causa nada tiene que ver con crisis o temas personales, no.

El motivo de la gran preocupación del torero es Ney, la mascota que ambos tienen en casa. El animal ha pasado unos días muy débil y enfermo, ya que padece parvovirosis, tal y como ha desvelado el diestro de Chiva: "Cuatro días después de recoger a Ney empezó a tener los primeros síntomas de parvovirosis, a pesar de tener puesta la primera vacuna. Un virus muy contagioso que afecta a muchos cachorros y muy difícil de superar, con una tasa muy alta de mortalidad. Dado el período de incubación de este virus, (5-10 días) supimos que lo traía del lugar de donde venía, como algunos de sus hermanos de camada, cuyos dueños nos contaron el mismo diagnóstico. Y así lo confirmó el veterinario".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Enrique Ponce (@enriqueponce)

Y añade: "Desde el primer síntoma tomamos todas las medidas para tratarlo y luchar por su vida. El tratamiento consistía en proporcionarle, a través de una vía en vena, suero, protector de estómago, antiemético para los vómitos; y antibiótico subcutáneo. Después de varios días de lucha, empezó a mejorar y quiso volver a comer. Para nosotros fue la primera luz en un túnel muy oscuro. En pequeñas cantidades comenzó una dieta blanda que fue tolerando muy bien. Cada avance era un milagro. Y cada día una batalla ganada a la muerte. A día de hoy, afortunadamente se encuentra muy bien. Su vida empieza ahora. Agradecidos a Dios y al privilegio de ser nosotros quienes tenían que cuidarle y estar con él peleando por su vida. Queríamos compartir su historia con todos vosotros".

Todo esto acontece mientras aún el torero no ha firmado el divorcio. Se resiste. ¿Por qué no firma Enrique Ponce? Este medio se puso en contacto con una persona de su total confianza. "Enrique firmará, no tiene ninguna duda de nada", trata de despejar la incógnita esta fuente. Paloma no entiende por qué no estampa su firma, cuando él era el primer interesado. Mucho trabajo, mucha convalecencia y meditación, pero Enrique no firma. Y esta 'no firma', se explica, ha creado "algo de tirantez". Cuevas quiere pasar página y entiende que la única manera de hacer borrón y cuenta nueva en su corazón es rubricar un papel. Ella ya lo ha hecho, él no.

Paloma, ¿ilusionada?

Según contó este sábado Arrabal, Paloma estaría ilusionada con un hombre, cuya identidad no se ha descubierto de momento, en estos momentos complicados en pleno divorcio con el torero de Chiva. Se trata de una persona que ya estuvo casada con anterioridad, está separada, tiene un hijo "y una buena planta". Además, apunta Diego, quien conoce a este hombre dice de él que es "muy buen tío", "la persona más educada que te puedas encontrar en tu vida". Está "vinculado con la Casa Real", es "muy discreto" y el "número uno en su profesión".

Diego Arrabal dando pistas sobre la identidad del supuesto amigo de Paloma. Mediaset

En esa línea, en el espacio presentado por Emma García (47) se ha deslizado que "Enrique lo conoce" y que "de haber fotografías, sería una de las parejas más atractivas del momento". Tal y como se ha dicho en Viva la vida, la propia Paloma está viendo el programa este sábado y, a los pocos minutos, según se ha apuntado, su entorno ha desmentido esta ilusión. Lo que sí es un hecho es que Paloma, poco a poco, vuelve a sonreír tras unos meses complicados a raíz del anuncio de divorcio de su marido, tras 24 años de relación.

Hoy su ánimo es otro, como pudo conocer y confirmar hace unas semanas JALEOS. Tras haber estado mucho tiempo sin utilizar sus redes sociales, lleva ya muchas publicaciones en las que hace referencia a lo importante que es ser feliz. Hace unas semanas Paloma Cuevas colgaba una fotografía en su perfil de Instagram con la que confesaba dónde encontraba la felicidad en estos momentos tan complicados: "Llenemos nuestras almas de todo aquello que nos hace felices, porque la felicidad la encontramos cada día en las cosas más sencillas de la vida".

[Más información: Paloma Cuevas, ¿de nuevo enamorada? Diego Arrabal desvela su supuesta nueva ilusión]