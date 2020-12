El rotundo 'zasca' de Susanna Griso a Carolina Herrera sobre su elegancia

Carolina Herrera lleva días en boca de medio mundo tras la entrevista que concedió al periódico Daily Mail en la que aseguró que solo las mujeres sin clase llevan el pelo largo con más de 40 años. La afirmación no tardó en dar la vuelta al mundo y las redes sociales fueron testigo de todo tipo de críticas y mofas a la diseñadora venezolana, pero la más inesperada ha llegado de una persona que suele mojarse en estos temas: Susanna Griso.

Las contundentes palabras de la presentadora de Espejo Público se produjeron al finalizar una charla que mantuvo con Carmen Lomana, una mujer cuestionada a menudo por su forma de vestir o de actuar. La empresaria, sin embargo, lejos de cambiar su modo de ser por las críticas, ha dejado claro que la edad es solo un número y lo importante es que una se sienta cómoda con lo que decide llevar.

"Muchas de 18 ya querrían tener mi cuerpo", presumió Lomana en alusión a la gente que la critica por ponerse bikini y añadió que "no es cuestión de edad, es cuestión de no tener lorzas. Yo me pongo lo que me da la gana". Afirmó además este punto que "las que critican siempre son mujeres. No falla".

"Mean colonia"

Lomana finalizó su discurso diciendo que "por la edad no se debe poner cortapisas. Está en la edad de cada uno. Si a ti te hace feliz ir con vaqueros o con bikini y te encuentras bien, ¡olé tú! Y el pelo es uno de los atractivos de muchas mujeres y el pelo corto me encanta, pero es más difícil llevar un corte que una melena".

Es en este punto cuando Griso toma la palabra para reconocer que a ella no le cuesta decir la edad porque, entre otras cosas, "me la sacan en todas las revistas" y para atizar a la diseñadora: "La elegancia no está en el pelo. La elegancia es tratar a la gente con humildad, sean de donde sean y procedan de la clase social que procedan. Hay algunas que mean tanta colonia que deberían embotellarla y venderla":

"Algunas mean tanta colonia que deberían embotellarla y venderla" #zasca de Susanna Griso a Carolina Herrera y de @Carmen_Lomana "Muchas de 18 querrían tener mi cuerpo, es cuestión de no tener lorzas" pic.twitter.com/X3jACpBUu4 — Sebasmaspons (@Sebas_Maspons) December 2, 2020

La reacción de Susanna Griso ha dejado boquiabierta a una audiencia muy poco acostumbrada a que la presentadora vierta opiniones como esta en público. De hecho, siempre ha sido muy crítica con las reacciones despectivas que se dan en las redes sociales, pero parece que las palabras de Carolina Herrera le han sentado mal a pesar de que ella lleva "media melena".