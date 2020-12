Tamara Falcó reconoce ante Pablo Motos que se ha saltado el confinamiento y el toque de queda

Tamara Falcó (39 años) está de actualidad tras conocerse que está enamorada de Íñigo Onieva, y de ello ha dejado constancia este miércoles por la noche en El Hormiguero. De hecho, se ha quejado de "lo difícil que es iniciar una relación con todos los paparazzi siguiéndote".

Sin embargo, lo que han cazado también esos fotógrafos estas últimas semanas es a la diseñadora saliendo de casa fuera del horario de toque de queda y saltándose el confinamiento de su barrio para ir a cenar con su nuevo novio, tal y como adelantó JALEOS en primicia el pasado 27 de diciembre.

De ello ha hablado al ser preguntada por Pablo Motos (55). La hija de Isabel Preysler (69) ha pedido perdón públicamente por haberse saltado las normas de confinamiento y el toque de queda. Y es que la futura marquesa de Griñón ha tenido una semana bastante ajetreada. Salió a cenar a La Moraleja, cuando Madrid centro se encuentra confinado, y además se dejó ver saliendo de una casa a las 01:30 de la madrugada.

La diseñadora ha contado la razón por la que se saltó el confinamiento en Madrid. RRSS

En este sentido, la colaboradora de televisión ha reconocido sus fallos y ha pedido perdón: "Es verdad que fui a cenar a La Moraleja y Madrid estaba confinado. Es que no te enteras de todos los sitios que están confinados". También ha aprovechado para desvelar que, a pesar de tener buena relación con la prensa, ahora está agobiada porque acaba de empezar una relación y tiene mucha prensa detrás de ella: "Hay momentos, como por ejemplo ahora, que estoy empezando una relación, llevamos desde septiembre, y es un poco agobiante. Además de eso, está mal, súper mal, haber ido a La Morajela".

Eso en cuanto al confinamiento, pero sobre salir de casa a la 01:30 de la madrugada también ha querido pedir disculpas: "También está fatal lo que hice, pensé que con el toque de queda se irían los paparazzi y lo retrasé, llamé al coche más tarde. Cuando abrí la puerta para salir, estaban todos y se lió una...". A esto, Pablo Motos le ha contestado: "También se estarán saltando las normas ellos".

Críticas en Twitter

Pese a que Tamara Falcó no ha ocultado su error y ha pedido disculpas públicas, su gesto no ha sido suficiente para los tuiteros, que no aceptaban las razones de la diseñadora. Además, muchos usuarios han advertido que la forma jocosa y riéndose en la que pidió perdón no es aceptable y han querido llamar la atención del programa sobre este asunto.

Tamara Falcó se salta las normas, lo dice tan pancha en prime time, le ríen las gracias y encima va y dice que le gusta más cuando empiezan metiéndose con el PSOE. This is El Hormiguero :____ — Juls Cooper (@Miss_Bettelena) December 2, 2020

Tamara Falcó se salta 2 veces las restricciones de seguridad (que se sepa) y en el hormiguero lo cuentan entre risas, como una anécdota y dándole la razón 🥴🥴🥴

Tras las carcajadas Tamara dice que le gusta más cuando empiezan la sección criticando al PSOE🥴 — ⚡Anee⚡ (@anesaan_) December 2, 2020

O sea, Tamara Falcó se salta las medidas de restricción nocturnas dos veces, en El Hormiguero el pelirrojo y sus adláteres le ríen la gracia y ella dice "me gustaba mas cuando nos metemos con el psoe". Pues eso... — Sergio SG7 (@sergio_sg_7) December 2, 2020

Tamara Falco, persona que se ha saltado las medidas de confinamiento, en el hormiguero: me gusta mas cuando empezamos metiendonos con el PSOE



Wow el hormiguero es SUPER imparcial — Blink motherf🌻 (@JudiithWhyNot) December 2, 2020

