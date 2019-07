Frank Romero (Locomía) recibirá un homenaje póstumo en el primer aniversario de su muerte

Frank Romero, el actor y exintegrante del grupo Locomía que murió a causa de una bacteria el pasado 16 de julio de 2018, recibirá este martes un tributo póstumo en la ciudad de Huelva. El artista, que falleció exactamente el día de la Virgen del Carmen, será homenajeado a las 20:30 horas de la tarde en la Iglesia de la Concepción de la capital onubense en el contexto de la misa y la procesión de Nuestra Señora del Carmen, según ha podido saber JALEOS.

La conocida oficiosamente como la Alcaldesa Perpetua, la Virgen de todos los Marineros, saldrá a las 20:30 horas de la tarde desde la Parroquia de la Concepción, acompañada por la banda del Maestro Tejera de Sevilla. A continuación, se realizará la función principal y se leerá el decreto de erección canónica de fundación de la Hermandad, según desvela HuelvaHoy.com.

El artista Frank Romero el día de la festividad de San Juan Bautista en Alosno (Huelva).

Este periódico ha contactado con la hermana de Frank, Gema Romero, que con la voz entrecortada recuerda a su hermano fallecido y habla de él como "un ser de luz". "Frank era un ser muy amado, no solo por su familia sino por todos sus amigos y por la gente de su profesión", comenta. "Este martes se celebra la peregrinación de la Virgen del Carmen en Huelva y hay algo preparado desde la Hermandad... Algo muy bonito y con mucho cariño y que toda nuestra familia agradece. Además que él murió justo el día 16 de julio, el día de la Virgen del Carmen", apunta Romero a este diario.

Está previsto que a la peregrinación acudan familiares de Frank Romero, amigos y allegados venidos de todas partes de España. Este medio pregunta a Gema cómo han pasado este año sin la figura de su hermano y desliza lo siguiente: "Asumiéndolo... Pero hoy nos hemos despertado todos mal. Viendo que se acerca el día, estamos todos mal. Yo, algunas veces, durante este año, he llegado a pensar que Frank está en un viaje muy largo, pero luego caigo en la cuenta y veo que no es así y que no está y bueno... Hay que aceptar las cosas. Se aceptan, aunque sean injustas y duelan".

Frank Romero ya tiene su calle en Huelva

El alcalde de Huelva Gabriel Cruz y Gema Romero, hermana de Frank, en El Higueral. Redes sociales

El pasado 3 de abril, el Ayuntamiento de Huelva le brindó un privilegiado espacio en El Higueral, la que fuera la barriada de Frank Romero durante toda su infancia y adolescencia. Esta rotulación se aprobó en el Pleno de Honores y Distinciones de la Ciudad de Huelva del 17 de enero de 2019. La placa fue descubierta el día 20 de marzo por el alcalde de la ciudad, el socialista Gabriel Cruz (55 años), y la hermana de Frank, Gema Romero, que se mostró muy emocionada al recordar la figura del fallecido actor.

El edil onubense destacó que "con esta calle, en la barriada donde Frank tenía sus raíces, la ciudad de Huelva rinde homenaje a uno de sus artistas, que nos dejó muy joven, con muchas cosas por hacer y por aportar en lo humano y en el mundo del arte".

Y continuó diciendo que "queda demostrado el calor y el cariño que despertaba este onubense, cuyo recuerdo tenía que permanecer en el callejero de la ciudad como una manera de tener presente a alguien de quien nos sentimos orgullosos, por su implicación, su compromiso con Huelva y su forma de ser sencilla, cercana y cariñosa. Frank Romero siempre estará con nosotros aquí en el Parque de La Luz. Una persona muy querida y muy de su barrio".

Frank Romero, un artista multidisciplinar y versátil

El actor, cantante y excomponente del legendario grupo Locomía alcanzó el súmmum de su popularidad en la década de los 90. El grupo musical del que formó parte durante años nació en la isla de Ibiza en 1984 con una intención absolutamente opuesta a la de hacer música. Sus miembros fundadores querían entregar guiños de moda a través de sus innovadores estilismos que incluían hombreras kilómetricas e hipnóticos movimientos no con abanicos sino con pericones, la versión 'maxi' del clásico abanico español. Además, Frank se hizo un hueco enorme en corazón de los andaluces al participar en series de televisión que perduraron años en la televisión autonómica, como Arrayán o Vidas cruzadas.

Más allá de su trabajo sobre los escenarios y ante las cámaras, Frank se ganaba la vida como guionista y era director de la Escuela de Arte Dramático ESAD 2009, un proyecto muy personal y que fundó para encontrar y cazar nuevos talentos. El joven artista encontraba la muerte el pasado 16 de julio de 2018 a causa de una encefalitis bacteriana a la temprana edad de 46 años. Tan solo un mes antes, el 16 de junio, fallecía "por causas naturales", otro integrante de Locomía: Santos Blanco.

