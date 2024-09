Qué fue de Julián González, el actor de 'Farmacia de guardia' y 'Compañeros' que decidió dar un giro radical a su vida

Farmacia de guardia está considerada una de las series más icónicas de la televisión española. Este jueves se cumplieron 33 años del estreno de la ficción, que cada jueves a las nueve de la noche, desde 1991 a 1995, congregó a millones de espectadores frente a los televisores.

Y es que la serie española cosechó unas audiencias impensables hoy en día, con un share medio de un 48% a lo largo de sus más de 170 episodios. De hecho, su capítulo final se convirtió en uno de los más vistos en la historia de la televisión española, con más de 11 millones de espectadores.

Pese a que hace más de tres décadas que la serie dejó de emitirse en televisión, el auge de las plataformas de streaming da la posibilidad de verla hoy en día. En concreto, Farmacia de guardia puede verse en la actualidad en Netflix y Prime Video. Además, también está disponible en Atresplayer.

La vida actual de Julián González

En el año 2010, Antena 3 realizó un especial titulado La última guardia, que volvió a reunir al elenco principal por el 20 aniversario de la serie. Ahí pudimos ver, entre otros, a Julián González, quien interpretó siendo solo un niño de 11 años el papel de Guillermo, el hijo mayor de la protagonista, Lourdes Cano (Concha Cuetos), y su exmarido, Adolfo Segura (Carlos Larrañaga).

Cariñosamente conocido como Guille, el actor se ganó el cariño de los seguidores de la serie por su carácter travieso. Pero este no fue su único famoso papel en la televisión española. Julián participó tres años después del final de Farmacia de Guardia en Compañeros, otra de las series más vistas de la época.

Julián González en 'Compañeros'.

En esta serie juvenil interpretó a César, quien protagonizó una historia de amor junto Arancha, interpretada por Duna Jové. Este papel afianzó todavía más que se convirtiera en unos de los rostros más conocidos de la pantalla durante la década de los 90. Su debut en el cine llegó en 2001 con una pequeña colaboración en la adaptación cinematográfica de Compañeros: No te fallaré, dirigida por Manuel Ríos San Martín.

A partir de entonces, sus trabajos como actor se limitaron a contadas apariciones en teatro y cine. En 2006 participó en la película Pobre juventud, de Miguel Jiménez, junto a Roberto Hoyas, Manuel Feijóo, Jimmy Barnatán y la excantante de Ella baila sola, Marta Botía, entre otros. Dos años después, Julián colaboró en un episodio de la serie Cuenta atrás que reunió a varios de los actores de la pandilla de Compañeros.

A pesar de su temprano éxito, Julián decidió retirarse de la carrera actoral y alejarse de los focos para adentrarse en el mundo del diseño de interiores. A sus 30 años, dio un giro radical a su vida y comenzó a formarse en este campo para crear después la empresa LMG reformas, dedicada a transformar y revitalizar espacios.

"Desde siempre yo sabía reconocer cada ciudad por los edificios. Me gustaba la arquitectura, pero las notas no me dieron para estudiar. Conocí este camino y mi carrera, aparte de la artística, fue decoración e interiorismo", confesó Julián en una entrevista con 'Tu Reforma'.

Julián González.

Sin embargo, hace seis años el actor reapareció en el mundo de la interpretación participando en Colegas, una web serie de RTVE dirigida por Peris Romano que habla sobre los "juguetes rotos" de las series de adolescentes de los 90. Además de Julián González, está protagonizada por Manuel Feijóo, Lara de Miguel (Compañeros), Daniel Huarte, Marta Solaz (Al salir de clase) y William Miller (Un paso adelante).

No obstante, parece que su participación en la webserie fue algo excepcional, puesto que no ha vuelto a aparecer delante de los focos. Además, Julián no tiene redes sociales, lo que demuestra, una vez más, su decisión de mantenerse alejado de la fama.