Cristina Pedroche y David Muñoz celebran en secreto el bautizo de su hija, Laia: los detalles y los cuatro invitados

Cristina Pedroche (35 años) y David Muñoz (44) han conseguido, pese a su inmensa popularidad, vivir el nacimiento y la crianza de su primogénita, Laia, en la más absoluta privacidad. Si bien el nacimiento de la pequeña, el 14 de julio de 2023, ya fue blindado -se publicó que Pedroche dio a luz en una "planta diferente a maternidad"-, el bautizo de la menor no ha sido una excepción.

Cristina y David han celebrado el sacramento de Laia en secreto, en una celebración de lo más íntima, de la que casi nadie se ha enterado. Tan sólo los padres de la pequeña y los abuelos de ésta -tanto maternos como paternos- estuvieron presentes. Así lo ha desvelado la propia Pedroche en el pódcast Poco se habla, que presentan Ana Brito y Xuso Jones (35).

Cristina ha sido la primera invitada de la temporada en dicho espacio y lo cierto es que el rostro estrella de Atresmedia -y de sus campanadas de Fin de Año- no ha dejado indiferente a nadie. Amén de sus proyectos profesionales, la presentadora ha abordado, emocionada, el gran día de su hija. "He bautizado a mi hija en secreto", ha revelado.

[Cristina Pedroche se convierte en madre de su primera hija junto al chef David Muñoz]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Poco se habla! El podcast (@pocosehablaelpodcast)

Y prosigue: "Estuvimos David, y sus padres y los míos. Y nadie más. Nadie se ha enterado". Entre los datos que se mantienen custodiados bajo llave está quiénes han sido los padrinos de la pequeña Laia. Eso sí, teniendo en cuenta que tan sólo los abuelos fueron invitados, podría ser que dos de ellos ostentaran esa distinción. El lugar escogido para el bautismo sí lo ha compartido Pedroche.

"Fue en la calle de Los Pedroches, es muy fuerte. En la parroquia de Santa Eulalia, que está en la calle de Los Pedroches, en Entrevías, mi barrio de siempre", ha manifestado. Si de algo ha presumido Cristina a lo largo de su trayectoria profesional, ha sido de su barrio, de sus raíces, y ahora ha vuelto a demostrar lo apegada que está a sus orígenes.

Huelga decir en este punto que Cristina y David se casaron el 24 de octubre de 2015, en su casa, en un casamiento íntimo, a los 10 meses de conocerse y después de que el chef consiguiera los papeles de divorcio de la que fuera su esposa entre 2010 y 2014, Ángela Montero. A pesar de aquel enlace, Pedroche tiene un sueño: pasar por la vicaría.

Y así se lo ha transmitido a Ana y Xuso en su pódcast: "Ahora sólo falta casarme por la iglesia". Lo desea hacer pronto, rapidísimo porque se ha dado cuenta la de Vallecas de que vivir es urgente, que realizar nuestros sueños apremia: "Después del verano, me he dado cuenta de que la vida es muy corta".

Cristina Pedroche y David Muñoz, en una fotografía tomada en abril de 2023, en Miami, Estados Unidos. Gtres

Antes, hace un tiempo, Pedroche no hubiera deseado sellar su vida con Muñoz por la iglesia, pero ha cambiado, así se lo compartió a Vicky Martín Berrocal (51), también en su pódcast: ahora es más creyente. "De repente ahora soy súper creyente. Necesito que alguien más la proteja", reflexionó.

Y añadió: "Creo que es la primera vez que lo digo, cada vez que salgo de casa le digo bendiciones. No sé, es como que necesito que alguien más me ayude a protegerla. Malo no va a ser".

Historia de amor y Laia

El matrimonio, feliz, posando en una fotografía para sus redes sociales.

El 14 de julio de 2023, Cristina y David fueron las personas más felices del mundo con la que llegada de su hija. Se trató de un parto natural. Cristina dio a luz en el Hospital Montepríncipe de Madrid. Tal y como relató Semana, la de Vallecas alumbró a su hija "en una planta diferente a maternidad. (...) La han alojado en otra zona del hospital para evitar filtraciones".

"Ha sido un parto rápido, sin complicaciones", a través del hipnoparto. "Te amaremos y protegeremos siempre", aseguró Cristina. Un detalle que compartió también Pedroche en la publicación fue el nombre completo de su hija: Laia Pedroche Muñoz, lo que significa que decidieron romper toda norma tradicional.

Cambiaron así el orden de los apellidos y poner primero el de ella (Pedroche) y después el de él (Muñoz). La vida de Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche cambió por completo cuando, en diciembre de 2014, protagonizaron un encuentro casual en un evento de una marca deportiva: "Nunca he sido romántico ni apasionado hasta que Cristina entró en el showroom", contó el cocinero.

Fue la presentadora quien se acercó primero y, desde ese primer momento, no se han separado: "Lo bueno es que como tenemos un humor tan parecido, nos reímos mucho, desde el primer momento nos caímos bien". En estos 10 años de relación, la vallecana y el chef de DiverXO conforman una de las parejas más consolidadas del panorama español.