Críticas feroces contra el misterioso adiós de Violeta de Supervivientes: "¿Qué nos ocultan?"

Desde un primer momento he estado con el alma en vilo viendo la tercera gala de Supervivientes. Ay, Dios, casi me da un parraque cuando pulso el botón cinco y me veo a Jorge Javier Vázquez (48 años) con cara de circunstancias anunciando la noticia de la noche: Violeta Mangriñán (25) debe abandonar el concurso de forma, parece, irreversible "por un tema personal". Ahí, juro, se ha condensado el aire y casi pierdo el pie de la razón. ¿Perdona? ¿Por un tema personal? ¿Después de todas las idas y venidas que se traía con el reality? Ahora estoy indispuesta, ahora me da un mareo, ahora me evacúan...

¡Pues no, señores! Resulta que las piruetas del destino han querido que la joven abandone el concurso de forma misteriosa. Porque sí, así como en otros abandonos -temporales o definitivos- se detalló la razón de los mismos, ¡aquí España se ha quedado con la intriga! (Datos: a María Jesús Ruiz (36) por un juicio, a Julio Ruz por "conducta inaceptable") Y sin viajar más al pasado, paso a la pregunta de la noche, ¿y a Violeta? ¿Por qué debe viajar a España? ¿Cuál es ese motivo personal que la obliga a hacer la maleta y a no contemplar su vuelta, tanto que, incluso, ella solo atina a decir entre pucheros "pero, por favor, que pueda volver"?

¿Qué está pasando? Peor, ¿qué nos ocultan? El problema de no comunicar noticias que, a priori, son inofensivas y que carecen de la gravedad que uno se presupone es que, sin querer, se disparan las especulaciones. Ancha es Castilla, quién da más. ¿Estará embarazada Violeta?, es una de las teorías que se sostiene por las redes sociales a tenor de que no ha dejado de vomitar en este tiempo. Viajando en el futurible, apostillo, no sin cierta dosis de maldad: entonces, ¿ha habido sexo ya en la isla? Cuidado, porque ese sería un melón de los gordos en el caso de abrirlo. ¿Que por qué lo digo? ¡Porque Violeta y ¿Fabio? no serían los únicos que han estado cerca de 'intimar'.

Ahí tienen el tonteo -prefabricado, sí, pero, jolín, ¿no nos tragamos los fines de semana películas malas de solemnidad y las terminamos de ver casi con avidez? Pues esto es igual, ¡a callar toca!- de Isabel Pantoja (62) y Colate Vallejo Nágera (47). El ex de Paulina Rubio (47) ha conseguido lo que media España le suplicaba: ¡dormir en el mismo colchón que Pantoja! El caso es que el flirteo se ha notado en el ambiente desde el minuto uno y Jorge Javier, perro sabueso del morbo, ha captado al vuelo el momentazo que se estaba viviendo: "Colate, ¿cómo es la compañía?". A lo que Vallejo Nágera, cual pícaro de playa trasnochado, ha rematado: "La compañía inmejorable, el catering se puede mejorar".

Este guiño travieso y seductor de Varón Dandy venido a más ha puesto colorada a la Pantoja, quien, en un momento dado, se ha tapado, cual impúber, con el osito de peluche de sus nietas. Ella, arrobada, ha concedido: "Por primera vez hemos pescado cada uno un pez y he comido el pescado crudo. ¡Con lo bueno que está a la plancha!". El fuego ya arde, no solo está encendido. Jorge, viéndola desenvolverse y dejándose aturullar, le ha hecho ver: "Te has quitado quince años de encima". Y tras el "¿perdona?" incrédulo, la cantante ha resuelto: "A mí Colate me encanta, es el mejor compañero que se puede tener en todos los aspectos".

Pantoja junto a Colate compartiendo cama.

Vázquez, ya en plató, ha remachado que la ve muy guapa y que hacía tiempo que Pantoja no se soltaba el pelo, literal y metafóricamente. ¿Estaremos ante el surgimiento de un amor? De momento, se espera que este acercamiento especial no se vea afectado por las duras críticas que está recibiendo Colate por parte de su grupo. En concreto, de Lidia y Aneth, las cuales consideran que es un machista que solo sale a pescar él porque cree que los demás son unos inútiles de cuidado. Como es lógico, Colate se defiende: "No ponen de su parte para que nos llevemos bien. Yo no tengo problemas con ninguna, aunque difiera a veces". Y remata: "A veces me da la sensación de que tengo que decir las cosas con un cuidado tremendo que no es ni medio normal".

Yo aquí, tengo que decirlo, estoy con Colate. Es muy fácil sumarse a carros petados, en los que el mensaje camina solo de tan a hombros como va. No, por favor, no se debería de caer en etiquetas fáciles, en refugios de esquina, porque hay cosas REALMENTE SERIAS, que se quedan ensombrecidas por tonterías como esta. No creo que Colate deje de pedir a ninguna mujer que pesque por el hecho de ser mujer, ¡NO! Otra cosa es que lo haga porque se cree el puto amo de la isla, pero eso, me van a entender, no tiene nada que ver con el mensaje que se lanzaba en el inicio. Tengamos cuidado.

La extraña huida de Violeta

Hay que decir que la extraña huida de Violeta ha suscitado mucha polvareda en las redes sociales, pero también dentro del concurso. Ahí tenemos a su supuesto nuevo ligue, Fabio, quién, con la cara gacha, reconoce que la echará de menos, ante la contundente respuesta de Violeta: "Yo ahora solo estoy pensando en mis cosas". ¿Qué cosas? Ella dice que no está "pillada" por él, pero, ay, alma de cántaro, hay acciones que hablan solas. ¿Que te diga una?, me retas. Cuando estás abandonando la palapa, te giras y le dices a Fabio: "Espérame, ¿eh?". ¿Por qué ese miedo al amor, a un sentimiento bueno? ¡Liberémonos!

Reunificación de los concursantes. Así quedan los grupos nuevos:

-Fabio, Mahi, Toñi Salazar y Encarna.

-Carlos Lozano, Dakora, Oto, Lidia y Chelo

-Colate, Albert, Mónica, Aneth e Isabel Pantoja

¿Quién da más?

Salvada: Mahi

Expulsado: Jonathan (se va al Palafito)

Vuelve a España: Loli Álvarez

Nominadas: Chelo, Dakota, Mónica y Aneth

