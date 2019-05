Jorge Javier, ¡eres un dictador insensible! Su humillación a Violeta en Supervivientes

No tengo más remedio que ponerme serio con Jorge Javier Vázquez (48 años), el presentador de Supervivientes. A ti me dirijo: este jueves te has pasado tres pueblos con Violeta. Has sido un insensible y un dictador en toda regla. No me han parecido ni medio normal tus burlas y tu humillación con la pobre concursante. Viéndote en esa actitud, he pensado: ¿te comportarías del mismo modo si hubiera abandonado la palapa, rota de dolor, Isabel Pantoja (62) en vez de Violeta? Ya te lo digo yo: no. El trato hubiera sido muy distinto. ¡Vaya que sí!

Pongo en antecedentes. Resulta que entre Violeta y Fabio -un señor muy guapo y... muy italiano- existe un roneo en Honduras. Vamos, que entre ellos hay una química muy especial; se gustan y puede que hasta se deseen, pero existe un escollo en sus sentimientos. Violeta tiene novio fuera, esperándola: Julen. Y, claro, ante ese cóctel de sentimientos, la chica está muy perdida y hecha un mar de dudas y lágrimas. A todo eso se le junta el hambre y las penalidades propias del concurso, y Violeta no levanta cabeza. Pues bien, resulta que en la gala, tras un vídeo en el que se recoge la tensión sexual y la sintonía entre Fabio y Violeta, Jorge Javier ha intentando escarbar en ella, en su dolor.

En concreto, ha sido cuando Jorge Javier le ha preguntado, en apariencia inocentemente, cuánto tiempo llevaba con su pareja y si estaba enamorada de su chico cuando Violeta se ha levantado de la palata, al grito de "me piro, a mí encerronas no", con la intención de marcharse. No ya de la palata, ¡del concurso! De nada ha servido que Carlos Lozano (56) la intentara frenar haciéndole ver que esto es un concurso, hija, que hay que pasar por estas cosas. ¡Por no decir humillaciones! Mientras la concursante era calmada por Lozano, se escuchaba de fondo a Jorge, con malicia: "Carlos, respeta este momento trágico que está viviendo". (Léase la ironía que se gasta)

Ahí no acaba el escarnio público del catalán hacia Violeta. Cuando esta le hace ver claramente que se quiere ir, el conductor del programa se chotea: "Pues nada, sale un avión a las tres. Ha sido un momento muy trágico el que hemos vivido en la palapa, estamos sobrecogidos absolutamente. Será bastante difícil que podamos seguir con el programa, pero lo vamos a intentar. Vamos a sacar fuerzas de flaqueza". Y no contento con tamaña humillación, Jorge Javier remata: "Acabo de vivir la situación más ridícula desde que estoy presentando Supervivientes".

Chico, ¿es que no entiendes que esa muchacha está enamorada y lo está pasando realmente mal? ¿Es que no entiendes que hay veces en que el show debe parar? Que debe prevalecer la humanidad. Sinceramente pienso que se te ha ido la pinza este jueves. Y como debes haberte dado cuenta de ello al cabo de un rato -o te han advertido de tu insensibilidad por el pinganillo- has intentado más tarde enmendarlo con la pobre diciéndole que no se vaya, que es una buena concursante, que tiene que seguir dando esos buenos momentos al programa.

Ella, rota, solo atinaba a decir: "No sé qué estarán diciendo de mí fuera. La gente es muy mala en redes". Y Jorge, por aquello de desengrasar le ha dicho: "Tu novio Julen habla muy bien de ti en Mujeres y Hombres y Viceversa". Ay, amigo, ¿mala conciencia? No creo. Insisto, ¿cómo te hubieras comportado si esa persona que abandona la palata hecha un guiñapo de dolor fuera Isabel Pantoja? Lean bien los siguientes tuits: la pela es la pela, señores.

Violeta: yo me voy de aquí

Jorge: sale un avión a las 3



30 min mas tarde



Isabel: salía un avión a las 3?

Jorge: se ha cancelado



La pela es la pela señores#SVGala2 — rgarre (@rgarre4) 2 de mayo de 2019

Jorge a Pantoja tb dile algo como a Violeta, que llora más que canta#SVGala2 — Laaaauuuuraaaa (@realitystas) 2 de mayo de 2019

Yo entiendo que sea la pantoja, pero este sobreprotagonismo...#SVGala2



Jorge a Violeta: A las tres sale un avión



La Pantoja a Jorge: Cuando sale ese avion?



Jorge a la Pantoja: EL AVIÓN SE HA CANCELADO!!!



No me jodas la pantoja con la cama tambien ahora.... — 🍉Bea🍉 (@beaa104_) 2 de mayo de 2019

Carlos, las Azúcar y la traición a Isabel Pantoja

Isabel Pantoja, tras escuchar las críticas de las Azúcar Moreno. Mediaset

La que tienen montada Isabel Pantoja, las Azúcar Moreno y Carlos Lozano en Honduras es muy gorda. Carlos Lozano no se baja del burro de que allí en la isla el único que hace cosas por los demás es él, de que las demás se pasan el día durmiendo y tomando el sol. En concreto, las hermanas Salazar y Chelo García Cortés (67). Su reproche de este jueves es que nadie coge leña. Claro, Toñi -la mitad más parlanchina de Azúcar Moreno- no se ha callado y se ha enfrentado a Carlos: "Pones cuatro palos, pero en realidad no haces nada". Lozano, por su parte, les ha echado en cara que solo saben cantar: "Esto no es Got Talent".

Carlos Lozano da todo el puto ASCO del mundo #SVGala2 pic.twitter.com/yksI8DC6cK — Osito Enfurecido (@OsitoEnfurecido) 2 de mayo de 2019

En medio de esta guerra, la Pantoja se ha posicionado junto a las Azúcar: "Llevamos muchos días aguantándole y no somos sus esclavas. Y nos despierta a gritos, y a los de al lado también". Y es que, resulta que los más madrugadores de la isla son Carlos y Chelo, que se despiertan sobre las seis de la mañana. En un momento del rifirrafe, Pantoja ha asegurado: "Pido respeto, estoy haciendo todo lo que puedo, estoy lastimada y este señor no es el mismo que conocí en el hotel".

Total, que cuando todo parecía que Carlos se había quedado solo ante el frente común de mujeres, va el programa y le pone a Isabel el vídeo en el que las Azúcar la ponen a caer de un burro y ella se derrumba: "Siento mucho haber oído esto, me ha llegado al alma". Aquí tengo que decir que no me gusta nada Toñi; la veo muy retorcida y con bastantes gatitos en la barriga. ¡Menos hablar por la espalda y más decirlo a la cara! Por cierto, cada día que pasa me encanta más Oto Vans como concursante. No sé, creo que puede sorprendernos. De momento, el tío arrasa. Ah, y Jonathan, el hijo de la expareja de Kiko Matamoros (62), me tiene enamorado.

Oto lo esta dando TODO en las pruebas y eso no lo puede negar nadie. #SVGala2 — opinorealities (@opineandoT5) 2 de mayo de 2019

La gente se reia de que Oto Vans no iba a durar nada pero esta siendo muy buen superviviente #SVGala2 — 𝓟𝓪𝓼𝓽𝓮𝓵𝓲𝓽𝓸𝓸 🍩🎂 (@PastelitoGH) 2 de mayo de 2019

Expulsada: Loli Álvarez

Salvado: Colate

Nominados: Mónica, Carlos, Mahi y Jonathan

