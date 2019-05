Sara Sampaio, una top model que pisa fuerte

Una vez más, El Hormiguero sacó su lado internacional para dar la bienvenida a su plató a una actriz y modelo de fuera de nuestras fronteras. La portuguesa Sara Sampaio (27 años) está de visita en nuestro país para promocionar unos zapatos, un evento promocional que aprovechó para conocer a Pablo Motos (53) y al resto del elenco del talk show de Antena 3.

Y fue precisamente esa cuestión, la de que sea imagen de una marca de zapatos, lo que sirvió a Motos para dar forma a la entrevista. “Esta noche seguro que voy a aprender cosas de zapatos”, dijo el presentador, preguntando a su invitada, en primer lugar, qué era lo que más le gusta de dicho calzado: “Todo, pero me encanta que representan todas las cosas que están de moda en las pasarelas”, respondió Sampaio, haciendo notar la complejidad que supone la traducción simultánea, ya que usó el inglés para dirigirse a Motos. “Tienes que ir eliminando alguno de los sonidos”, bromeó el periodista.

Para la siguiente pregunta, Motos apeló a un tópico: ¿por qué las mujeres tienen tantos zapatos? En este sentido, Sara Sampaio explicó que “al cabo de un mes los tengo destrozados, no sé si es que ando de forma rara”, lo que llevó a Motos a lanzar un halago: “Eres top model internacional, caminas muy bien”. A pesar del comentario, la portuguesa siguió explicando su teoría. “Cuando voy por la calle sí que tengo la impresión de que voy arrastrando los pies y al final tengo las suelas agujereadas. Tengo tantos que he tenido que construir un armario especial para los zapatos. No sé, a lo mejor son 50 o 60, no sé, nunca los he contado”.

Sobre las bondades que debe tener un zapato, Sampaio también fue muy clara: “Creo que debe ser cómodo, y eso es lo más importante, aunque a veces una está dispuesta a sufrir un poco para estar muy guapa. Acabo de venir de una gala en la que he perdido la sensibilidad de los dedos de los pies. Seguro que las mujeres que me estén oyendo saben de lo que hablo”.

Dejando a un lado los comentarios sobre el calzado, la entrevista giró hacia un lado más íntimo de la profesión de modelo: la soledad. “Mi trabajo no es como el de las cantantes y las actrices, que viajan con un séquito. Aquí estás mucho tiempo sola. Menos mal que ahora hay Facetime y otras apps para poder hablar con los seres queridos”, aseguró la lusa, quien tiene una receta para despedir un día que haya sido duro: “Me tomo un vaso de vino tinto. O dos. O tres”.

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

Una de las preguntas más complicadas para Sampaio fue responder a la pregunta sobre qué hay que tener, aparte de belleza, para ser un ángel de Victoria’s Secret. “No sé por qué me eligieron. Hubo un casting y mi agencia envió una serie de fotos. Quisieron conocerme, comencé a rodar con ellos y ya está. Me acuerdo que me llamó mi agente y para mí fue una gran alegría. Primero llamé a mi familia, a mi madre, que me dijo que yo siempre he sido un ángel”.

Eso sí, ese reconocimiento no sirvió para que esa firma dejara a la portuguesa llevarse a casa uno de los atributos más reconocibles, las alas. “Podrías llamar y pedirles que me las dejen. Tendría el vestidor de la ropa, de los zapatos, de las alas…”, bromeó la top model lusa con Pablo Motos.

Sobre los secretos que tiene a la hora de cuidarse, Sampaio explicó que hace “una combinación de todo”. “Hice mucho deporte de pequeña, cuando era adolescente. Luego empecé a trabajar como modelo, empiezas a viajar y dejas de tener tiempo. Siempre he sido flaca y no he necesitado cuidarme mucho, pero con el paso de los años y el hecho de que me gusta mucho la comida basura, al final tienes que cortarte un poco. Hago cardio, nado… de todo un poco”.

Objetivo: "ser actriz"

Siguiendo con el tema de la dieta, la modelo reconoció que le encanta el pan. “Aquí en España lo entendéis, me gusta mucho la pizza. Además, hay un sitio de hamburguesas en Estados Unidos donde me gusta todo, sus patatas fritas, sus batidos…”, enumeró.

A pesar de este buen momento profesional, Sara Sampaio tiene un sueño. “Mi objetivo a largo plazo sigue siendo ser actriz. Lo de ser modelo fue una casualidad. Estoy centrándome en aprender arte dramático. Me resulta maravilloso. Recuerdo que una vez hice un papel diminuto en una obra y me lo pasé genial. Me encanta Angelina Jolie”, destacó.

Y hablando de interpretación, una de las aficiones de la portuguesa es ver una de las series del momento, aunque con ciertas estrategias para resguardarse de los temidos spoilers. “Juego de Tronos es la única serie que si no la ves en el momento del estreno no puedes acceder a las redes sociales. El domingo pasado estaban poniendo el episodio, me estaba haciendo unas pruebas de ropa y decidí apagar el teléfono. Me parece la mejor serie de la televisión. Mi personaje favorito es Sansa Stark, me parece muy cañero, y también Arya Stark”.

Del resto del programa destacó la anécdota protagonizada por Sampaio justo en el momento de la presentación de la sección de Luis Piedrahita (42). “Odio la magia”, lanzó la actriz. El mago se lo tomó con filosofía, comentando que “espero que después de este número lo sigas odiando”.