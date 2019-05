Pilar Rubio da pistas sobre su boda: estos son los responsables de su peinado para el gran día

Pilar Rubio apenas tiene un mes para decidir los últimos detalles de su 'look' nupcial.

Pilar Rubio (41 años) ultima ya los preparativos para su boda con Sergio Ramos (33) el próximo 15 de junio. No ha querido dar pistas sobre el secreto mejor guardado de las novias, el vestido, salvo lo que dijo hace meses de que "le gustan que sean originales, muy femeninos pero que no tiren rollo romántico, encaje con flores, no". Sin embargo, sí ha compartido un detalle que puede desojar un poco las dudas sobre cómo lucirá la presentadora en ese día tan especial, y es que ha dado a conocer quiénes serán los encargados de su peinado y maquillaje.

Rubio ya se ha dejado ver frente al espejo para probar diferentes peinados para el gran día. Apenas quedan 42 días para el ansiado paseíllo hasta el altar en el que le esperará el futbolista sevillano y tiene claro en quién quiere confiar para ese momento. Serán Pablo Pérez y Anni Armenz los que tengan la responsabilidad de que la presentadora luzca espectacular en su 'sí, quiero'.

Ellos dos son los directores de los salones de belleza Hair&More. Hasta uno de sus establecimientos, concretamente al que poseen en el Centro Comercial Xanadú, se desplazó Pilar Rubio para permanecer varias horas decidiendo el estilo capilar que más se adaptara a su aún oculto vestido de novia. Y es que tuvo a su servicio a los mayores dirigentes del lugar que han peinado también a otros rostros conocidos como Melendi (40) y su mujer, Julia Nakamatsu (27), o Karim Benzema (31).

No es la primera vez que la colaboradora de El Hormiguero acude a la citada peluquería, ya que es su centro de cabecera, el que visita siempre que tiene un evento especial o un reto en el programa de Pablo Motos (53) y quiere aparecer estupenda. De tanto visitar el salón Pablo y Anni son ya un par de amigos más de la presentadora y no tiene tabús a la hora de decirles claro lo que piensa y lo que realmente quiere en su melena. Y ellos son tan exigentes como la futura novia.

El centro, que no puede catalogarse de low-cost pero tampoco de un lugar con precios astronómicos, ha ganado varios premios internacionales. Las tijeras, los secadores y la magia de los peinados corre a cargo de Pablo Pérez, que ha cortado la cabellera azabache de Pilar en varias ocasiones, rematado su flequillo o añadido capas a su melena. Cualquier otro 'mortal' puede visitar al peluquero y que le peine por 25'20 euros, o le tiña el pelo, le corte y le peine por 60'20 euros. Si se desea el flequillo de Pilar se puede conseguir pagando 3'80 euros, o si se quiere el brillo de su pelo, el tratamiento de keratina y peinado puede hacerse por 49'90 euros.

En vista de las imágenes proporcionadas por la presentadora y el equipo de belleza, parece que están probando recogidos o semi-recogidos para el día D. Una opción en principio clásica pero que puede modificar con simples toques y miles de formas y decoraciones.

El maquillaje, otra de las partes esenciales del look nupcial, queda en manos de Anni. La experta en estética ya ha trabajado el rostro de Pilar en repetidas ocasiones y sabe que no le gustan los excesos. Lo único que suele buscar es marcar su mirada, pero la naturalidad es su mayor herramienta.

Además, dado que la propia protagonista ha anunciado que su vestido de novia ya será lo suficientemente original, su opción de maquillaje será, lo más probable, suave y equilibrada, tal y como suele acostumbrar. Pero hasta el mismo sábado 15 de junio no verá la luz el look completo de Pilar Rubio, una cita que tiene casi la misma expectación que los estilismos de su amiga y compañera Cristina Pedroche (30) en las Campanadas.

[Más información: Pilar Rubio crea una tienda online con sus 'looks': las 9 prendas más extrañas y caras]