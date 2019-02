"¿Llevas bragas?", la pregunta indiscreta de Pablo Motos a Pilar Rubio que indigna a las redes

La última aparición de Pilar Rubio (40 años) en El Hormiguero no ha dejado indiferente a nadie. ¿La razón? Su ropa interior, o mejor dicho, la falta de la misma debido al ceñidísimo vestido con sugerentes aberturas laterales desde el muslo hasta la cintura que lució durante el transcurso de su sección.

La colaboradora hizo su aparición para presentar las últimas tendencias en moda, y para ello escogió un mini vestido en color azul flúor, escote de barco, y una serie de cortes desde debajo del pecho hasta el final de la falda.

Pablo Motos, Melendi y Pilar Rubio mientras enseñaba el vestido azul flúor que ha escogido este miércoles.

"Mi vestido ahora es top, y se lleva con botines claros o blancos", explicó la prometida de Sergio Ramos (32) a la vez que mostraba su calzado. Escogía para la ocasión unos botines estilo calcetín con un tacón fino, decorados con purpurina plateada.

Pero mientras la colaboradora enseñaba sus complementos a Pablo Motos (53) y a Melendi (40), el presentador tenía otra pregunta en mente: "Perdona, no quiero ser indiscreto, ¿pero y la ropa interior?". El equipo rápidamente realizó un plano ascendente del traje de Pilar Rubio mostrando que, efectivamente, no se podía apreciar ninguna marca ni ningún hilo que hiciera pensar que la colaboradora llevaba algo debajo del traje.

Detalle de la parte inferior del vestido de Pilar Rubio.

- ¿En serio, Pablo? Llevo un vestidazo y la pregunta que te surge es: '¿Y la ropa interior?'.

- Lo primero en lo que me he fijado es en el vestidazo, y lo segundo, en que hay una zona que no tiene ninguna lógica.

- Claro, la verdad que es un vestido hecho como con unos pequeños cortes, y no puedes llevar bragas, no puedes llevar un tanga porque se vería también... y tú y en casa habéis pensado: 'Esta no lleva nada'. Pero yo siempre voy como tengo que ir. Entonces, ¿qué llevo? Este tipo de tanga.

La presentadora mostrando el tanga C que le permitía no lucir las típicas marcas de la ropa interior.

En ese momento, la colaboradora mostró el último invento de la moda y que le permitía lucir ese vestido sin las habituales marcas y tiras que asoman por las caderas y deslucen la parte más sensual del diseño. Se trata de una nueva prenda conocida como Tanga C, la ropa interior idónea para poder lucir piezas con transparencias en los laterales. "¡Es súper cómodo!", ha explicado.

Tras mostrar cómo era su ropa interior, la colaboradora quiso enseñar cómo se podía confeccionar un vestido como el suyo en solo 5 minutos. Con una tela rosa y un cortador, Pilar Rubio demostró sus habilidades para hacer un traje igual al suyo en tan poco tiempo, aptitudes que bien le podrían valer un puesto en Maestros de la costura.

¡Ya sabéis mi secreto! En el último reto de @El_Hormiguero os he contado una manera muy sencilla de confeccionaros vuestro propio vestido 👗 ¡Además os explicó todos los detalles para que vuestro look esté a la última! 😜¡Gracias una semana más a todo el equipo! #MelendiEH pic.twitter.com/NMKKjJ3sEX — Pilar Rubio (@PilarRubio_) 21 de febrero de 2019

Mientras todo esto ocurría en plató, en las redes sociales surgía la polémica. Los internautas criticaron a Pablo Motos por preguntarle a Pilar Rubio si llevaba o no ropa interior.

Pilar Rubio: *habla de su vestido hecho por ella*

Pablo Motos: ¿Y la ropa interior? — Rocío. (@Roociioo86) 20 de febrero de 2019

Alguien que esté viendo Antena 3 esta noche? Porqué no sé qué ha sido peor, si los comentarios racistas en el telediario cuando han mencionado las operaciones estéticas en Corea del Sur o Pablo Motos con el vestido de Pilar Rubio. — 🌙 (@_sally98) 20 de febrero de 2019

Qué raro, Pablo Motos preguntándole a una mujer por su ropa interior. Qué sorpresa. #MelendiEH — África (@Voithenberg) 20 de febrero de 2019

