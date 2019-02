Sergio Ramos y Pilar Rubio desvelan la fecha y el lugar de su boda en ‘El Hormiguero’

Flamenco, fútbol y familia. Todo junto, pero no revuelto. Sergio Ramos (32) pasó este lunes por El Hormiguero para mostrar parte de su cara más íntima. Ese al menos fue el reto que se marcó Pablo Motos al comienzo del programa, sacando partido a la amistad que le une con el jugador sevillano y su pareja, Pilar Rubio.

Sólo en ese contexto se entiende que ambos dieran a conocer algunos de los detalles más secretos de la boda que celebrará en Sevilla el 15 de junio.

Hubo que esperar hasta el tramo final del programa para que se diera a conocer esta información, un tiempo en el que Pablo Motos sacó algunas de las partes más personales del capitán del Real Madrid.

“Para mí es un programa especial, porque se junta lo profesional con lo personal. La gente te conoce como futbolista, pero espero que esta noche dejes ver un poco de cómo eres como persona”, aventuraba el presentador.

Que Ramos iba a ser el gran protagonista de la noche quedó claro desde los primeros instantes. Está tan acostumbrado a ejercer el liderazgo en el Real Madrid que el futbolista arrancó su nueva visita a El Hormiguero cambiando los papeles con el presentador del espacio.

Tras esta introducción, Motos dio a conocer una anécdota que refleja fielmente la buena sintonía que tiene con la pareja. La elección de un tema de Michael Jackson para la apertura del programa no fue una cuestión baladí. Al parecer, el artista norteamericano es idolatrado por el futbolista, quien tiene una estatua del malogrado músico en su domicilio. “Me la regaló Pilar. No hay nada mejor que regalar cultura”, aseguró.

REGALO ENTRE AMIGOS

Esa faceta, la de amante del arte, también sirvió para que Motos arrancara otra confesión a Ramos. “Es una faceta en la que me gusta invertir, algún pelotazo he pegado”, comentó entre risas el jugador, antes de dar paso a uno de los puntos cumbre de la noche, cuando le regaló una hormiga gigante al presentador, de diseño exclusivo, ya que sólo hay 1.000 disponibles.

Emocionado por el detalle, Pablo Motos quiso retener la atención de los telespectadores antes de otro bloque publicitario: “La noche trae sorpresas. Le he pedido a Sergio que hagamos algo especial, algo que es muy difícil de hacer y me ha dicho que sí”. La sorpresa no fue otra que ambos se lanzaran a tocar, guitarra española en mano, algunos compases del célebre tema Entre dos aguas, del maestro Paco de Lucía, volviendo a poner de manifiesto que el flamenco es otro de los lazos comunes en su amistad.

Cómo no, hubo tiempo para que Ramos diera a conocer algunas curiosidades profesionales, aunque el acento recayó sobre otras familiares más desconocidas para el público. Así, reconoció que su hijo Marco es un portento de la naturaleza: “A veces puede conmigo. Físicamente es el que menos se parece, pero me siento muy identificado con él, tiene ese veneno, un carácter y una personalidad diferente a Sergio y Alejandro”.

MUY FAMILIAR

El binomio fútbol y familia también estuvo presente cuando Pablo Motos le preguntó por su futuro. “Sinceramente no sé cómo me imagino. Me gustaría disfrutar mucho más de mi familia. Tú sabes que le dedico muchas horas al fútbol, tiempo que le quito a mi familia. Quiero seguir vinculado al mundo del deporte. No descarto ser entrenador”, destacó.

Fue en ese momento cuando tomó el protagonismo otro de los negocios en los que el capitán del Real Madrid pone más tiempo y esfuerzo: la cría de caballos. “Tendremos entre 50 o 60 cabezas de caballo español. Yucatán de Ramos ha sido campeón del mundo y es una vía de negocio muy rentable en España y Latinoamérica”.

Y así, entre confesiones y anécdotas, llegó el tramo final del talk show, con la presencia de Pilar Rubio en uno de sus famosos retos, aspecto por cierto que genera algunos piques entre la pareja en casa, dado que el futbolista no duda en intentar dichas pruebas.

Con la colaboradora de El Hormiguero ejecutando un golpe de billar propio de un maestro y Ramos y Motos fundiéndose en un abrazo, el programa llegó a su fin, un espacio que comenzó como una reunión de amigos y se cerró con la revelación de una de las bodas más esperadas del año.