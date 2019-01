Cristina Pedroche y David Muñoz conceden su entrevista más empalagosa hasta el momento

Cristina Pedroche (30) y David Muñoz (39) acudieron este miércoles a El Hormiguero, y la pareja no dudó en responder las preguntas de Pablo Motos (53) sobre su matrimonio, hasta niveles empalagosos, y sobre los proyectos en los que están inmersos.

A lo largo de la entrevista lo que quedó claro, repetido en varias ocasiones y demostrado con las muestras de cariño continuas a lo largo del programa, es el amor que se profesan mutuamente. La pareja declaró que el secreto de su relación es que tienen claro que lo suyo es algo para siempre: "Cuando empezamos le dije que si él quería pasar toda la vida conmigo y yo quería pasar toda la vida con él, que no discutiéramos. La vida es demasiado corta como para estar discutiendo", explica Pedroche sobre su 'dientecitos', el mote con el que se refería al cocinero al inicio de su relación.

Ya al comienzo de la entrevista, justo después del baile con el que entran los invitados, la pareja compartió una serie de piropos que daban a entender el tono que iba a seguir el programa. David comentó en broma que no tenía ritmo, pero lo importante era que le ponía actitud. A lo que Pedroche respondió rápidamente: "No eres arrítmico, eres precioso y bailas genial".

Los piropos y las muestras de cariño, a veces hasta empalagosas, continuaron cuando Pablo Motos les preguntó cómo eran sus mañanas: "Siempre nos despertamos muy cariñosos y de: '¡Ay, te echo de menos!'", aseguraba la de Vallecas agarrando el brazo de su marido y poniendo una cara divertida.

David Muñoz mirando a Cristina Pedroche durante el programa.

Su matrimonio es un trabajo diario, desde la mañana cuando siempre se dan "un abrazo y un beso" nada más despertarse; hasta el reparto de las tareas diarias: "cocina él y yo limpio, pero es que mancha muchísimo y al final David lo hace todo", comentó la madrileña entre risas.

"Ella es más simpática, es menos cascarrabias, tiene más talante...No, yo no le encuentro ninguna cosa que diría: 'Me gustaría que cambiase'", desvela el chef.

El cocinero desveló que para conseguir conquistar a Pedroche, se hizo un perfil en una red social: "Yo no tenía Instagram, sólo Twitter, y me hice mi perfil cuando nos conocimos, antes de que empezáramos juntos. En realidad, solo me lo hice por ligármela", comentó entre risas David Muñoz. Aunque Cristina asegura que ya estaba "ligada. La primera vez que le ví pensé que era muy guapo y que se reía mucho".

Más allá de las redes sociales y de la intimidad de la pareja, el noviazgo de uno de los chefs más importantes de España con una de las presentadoras más conocidas suscitaba un gran interés mediático. "Un día, saliendo de casa de Cristina, veo que en un coche me están apuntando con algo muy grande a la cara. Era el objetivo de un fotógrafo, pero sentí que me iba a disparar con una bala. Me di la vuelta, me metí en el portal y llamé a Cristina diciéndole que había un hombre apuntándome con una cosa muy rara", explicó bromeando.

David Muñoz y Cristina Pedroche hablando en 'El Hormiguero'.

Una exposición mediática con la que el cocinero admitió que tuvo problemas: "Me costaron mucho algunas cosas. Me asustaba con algunas cosas que veía alrededor de Cristina".

Pedroche admite que el interés por parte de la prensa lo viven de maneras diferentes, sobre todo por sus profesiones: "Yo lo llevo mejor que él. Tanto lo bueno como lo malo. Lo que pasa es que él se está jugando más y le duele un poquitín más. A él le pueden poner un comentario malo sobre su comida sin siquiera haberla probado y el daño que hacen es mucho mayor", explica.

Pero cuatro años después de pasar por el altar, los seguimientos de los paparazzis y las técnicas para conquistarse mutuamente son cosas del pasado. Ahora son una de las parejas más consolidadas dentro del panorama nacional, y Pablo Motos no dudó en preguntarles cómo es su día a día. Una de las anécdotas más divertidas de la noche tuvo lugar cuando el presentador les preguntó si son de los que se quedan dormidos viendo una película o una seire: "Pedroche se duerme en el minuto cero, y eso que las películas las elige ella", admitió el chef.

La pareja a su entrada al plató.

También relataron cómo organizaban las escasas vacaciones que tienen por su ajetreada vida laboral. En el caso de David por su profesión y en el de Pedroche por su gusto por la comida, la pareja tiene claras sus preferencias y hasta tienen locales favoritos por todo el mundo: "En Londres, nuestro restaurante favorito se llama Gymkhana, y es que la mejor cocina india del mundo se hace en esa ciudad. Es alta cocina, muy refinada, y ese restaurante es espectacular", recomendó Muñoz.

Una crítica gastronómica sin desmerecer la cocina española. "Los últimos tres años he celebrado mi cumpleaños haciendo un doblete. Vamos primero al restaurante Lera que está en Zamora (concretamente en Castroverde de Campos), donde todo lo hacen alrededor de la caza. Pero caza con clase, bien hecha, con mucho sabor", rememoró el chef para añadir que "al día siguiente, nos vamos al País Vasco a comer en el Asador Etxebarri". Una recomendación que avalaba Cristina Pedroche, quien aseguraba que este local vasco es "una locura, su carne es increíble y su cocinero es uno de los mejores que hay en España".

Más allá de cómo disfrutan del tiempo libre, Pedroche y Muñoz son un equipo que no duda en ayudarse en sus respectivos trabajos. En la cocina, la presentadora es "muy crítica, siempre dice que es un sí pero luego siempre tiene algún 'pero'".

Pedroche y David Muñoz haciendo unos espaguetis carbonara.

Pablo Motos quiso que la pareja, sobre todo la vallecana, demostrara sus habilidades culinarias. Para ello, les pidió que elaboraran en directo unos espaguetis carbonara, plato que finalmente recibió una puntuación de un 6 sobre 10 por parte del presentador.

