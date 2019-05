Imanol Arias y su doble desconocido: el marido de Nuria Roca

A sus 63 años, la trayectoria de Imanol Arias en el cine español habla por sí sola. El actor de Riaño sigue colándose cada jueves en los hogares españoles con la veterana serie Cuéntame, aunque eso no es obstáculo para que siga dedicando tiempo y esfuerzos a una de sus grandes pasiones: el teatro.

De la obra que le llevará a una sala de Madrid habló este miércoles en su visita a El Hormiguero, nada menos que un clásico, El capitán no tiene quien le escriba, una obra de Gabriel García Márquez, que se podrá ver en el Teatro Infanta Isabel de la capital a partir del 15 de mayo con la dirección de Carlos Saura.

Imanol Arias ha acudido a 'El Hormiguero' a presentar la obra que estrenará en el Teatro Infanta Isabel.

Pero antes de entrar en materia, Arias recogió una calurosa ovación de bienvenida por parte del público, antes de mostrar un lado canalla: "No he traído mi tarjeta platino como corresponde, aquí no me la piden. La tengo guardada para cuando vaya a otro programa. Cuando me pregunten sobre el dinero, diré que tengo mucho porque tengo la tarjeta de El Hormiguero”" en clara alusión a La Resistencia de David Broncano (Movistar+).

Sobre la obra de teatro que va a protagonizar, aseguró estar "muy contento". "Para mí es un homenaje a Juan Diego que estrenó esta función y lo tuvo que dejar. Me siento muy orgulloso y honrado por ello", valoró. Y es que Juan Diego siempre ha sido un actor muy importante para Imanol Arias. "Las tres primeras veces que actúe fue frente a él. Nos daba de todo, de comer, cuando estabas de juerga en La Movida había que irse a su casa a recitar", recordó.

Entonces llegó uno de los momentos más íntimos del programa, cuando Pablo Motos (53) le pidió al invitado que recitara alguna parte del texto de El capitán no tiene quien le escriba. Ni corto ni perezoso, Arias recitó dos pasajes, creando una atmósfera donde el presentador del talk show bromeó diciendo que "es posible que hayamos inventado el tráiler de una obra de teatro". Ante tal cumplido, el actor defendió que "nadie tiene las narices de traer a alguien a hablar de una obra de teatro en horario de máxima audiencia".

Preguntado sobre si se había agobiado con algún texto, Imanol Arias sacó a pasear su vena filosófica: "Fundamentalmente, no he tenido miedo en la vida, las cosas por eso creo que me han pasado lentamente, aunque hayan pasado deprisa. Uno viene a un sitio, se para y espera".

Acento Internacional

El hecho de que la obra original sea de García Márquez hará que Arias lleve este texto más allá del charco. "Sigues siendo un tío nómada, os han hecho una propuesta en México y allá que vais", comentó Pablo Motos. Su invitado aclaró que "García Márquez solo accedió a que se hiciera en un teatro en Estados Unidos. En México nos lo han pedido porque tienen muchas ganas. También tenemos peticiones de Argentina. Si tengo tiempo quiero ir hasta allí", destacó.

Imanol Arias viajará a México para representar su nueva obra de teatro.

Pero más allá de contar detalles de este nuevo trabajo, Imanol Arias había ido a El Hormiguero a divertirse y la primera ocasión la brindaron las hormigas Trancas y Barrancas, con la prueba de la llamada 'Liga de no parpadear'. El actor superó con creces a Pablo Motos y batió el récord del programa con 7 minutos y 3 segundos. "He estado 7 minutos en una entrevista sin decir gilipolleces ni meterme con nadie", dijo justo después de esa gesta.

La siguiente en pasar por el plató fue Nuria Roca (47) cuya sección acabó derivando a un lado muy personal. La periodista comentó que su marido de joven le comparaban con Imanol Arias por cierto parecido físico. "Cuando le conocí en persona me decepcionó un poco, porque es el doble que yo, ya sabía que no te ibas a conformar con un hombrecillo como yo", dijo el actor. La conversación acabó con la pareja de Roca entrando al plató y abrazándose con Arias, al que le une una buena amistad.

Imanol Arias y Juan del Val, el marido de Nuria Roca, mantienen una gran amistad.

Una curiosa prueba y el experimento científico de turno de Marron (39 años) pusieron el colofón a un programa marcado por el buen humor y la sintonía entre Pablo Motos e Imanol Arias.

