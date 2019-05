El dilema de Letizia entre su abuela y Granada: la fatal coincidencia entre el querer y el deber

La reina Letizia (46 años) se encuentra ante una delicada encrucijada personal. Dos actos importantes -uno institucional y uno privado- confluyen en el espacio-tiempo en dos ciudades españolas con 900 kilómetros de distancia entre ellas. Este sábado 11 de mayo a las 20:30 horas de la tarde, la esposa de Felipe VI (51) tiene confirmado en agenda la presidencia de la Final de la Copa de la Reina de Fútbol Femenino que enfrentará al Atlético de Madrid y a la Real Sociedad en Granada.

En el mismo instante en que Letizia esté en el palco de honor -o quien sabe si de nuevo en la grada- del Estadio Municipal Nuevo Los Cármenes de la citada ciudad andaluza; se estará llevando a cabo un evento muy especial en Avilés (Asturias), su patria chica.

La Asociación Clúster de la Industria Creativa, Cultural y Audiovisual de Asturias (ACCICA) va a galardonar a Menchu Álvarez del Valle (91), abuela de la reina Letizia, con el Premio de Honor de los Gava, reconocimiento que cada año avala a los profesionales más destacados del sector audiovisual del Principado de Asturias.

Los reyes Felipe y Letizia junto a la abuela Menchu en la comunión de la infanta Sofía.

Muchos ojos estaban pendientes de la agenda institucional de la Reina para ese sábado 11 de mayo. La pregunta, hasta entonces, era más que evidente: ¿asistirá Letizia a acompañar a su abuela en un momento tal especial? A priori, la posibilidad existía, en tanto que Letizia no suele trabajar los fines de semana, pues tal y como desveló EL ESPAÑOL, los usa para conciliar. El pasado viernes 3 de mayo, momento en que Casa Real anunció la agenda de actividades de la Familia Real para la siguiente semana, no constaban actos institucionales para la soberana el mencionado día. A las pocas horas, no obstante, la Casa del Rey editaba sus actividades y confirmaba su presencia en el partido de fútbol en la ciudad de la Alhambra.

JALEOS ha contactado con Daniel González, responsable de la Gerencia de ACICCA para conocer de primera mano si, de alguna forma, existía o existe constancia de la presencia de la Reina en la gala que con tanto mimo están preparando en el Teatro Palacio Valdés de Avilés.

"Nosotros enviamos la invitación oficial a la Casa Real y no hemos obtenido respuesta. Ha habido medios de comunicación y agencias que han contactado con nosotros para informarnos de que el acto de la reina Letizia para el sábado en Granada está marcado con un asterisco, y que su asistencia podría estar aún pendiente de confirmación. Eso sí podría implicar que la reina Letizia hiciera un viaje con carácter privado a Asturias. Lo que sí te puedo confirmar es que no vamos a contar con la presencia de la reina Letizia, al menos en la gala pública donde se homenajeará a su abuela", afirma el gerente.

Felipe y Letizia junto a la abuela Menchu en Asturias.

Este periódico va más allá y se interesa por la posibilidad de que asistan Jesús Ortiz (70) y Henar Ortiz (61), hijos de Menchu, a lo que responden: "Por nuestra parte no les hemos enviado invitación, pero quizá Menchu los haya invitado. Menchu sí ha solicitado para ella cuatro invitaciones personales. Lo que haga con ellas, corresponde a su privacidad...".

Ante el cruce de informaciones, este diario se ha puesto en contacto con el gabinete de comunicación del Palacio de la Zarzuela que no ha hecho más que confirmar que la monarca, efectivamente, presidirá la final de la Copa de la Reina de Fútbol Femenino, tal y como consta en las Actividades. También deslizan, "si la reina Letizia encuentra oportuno hacer un viaje con carácter privado antes o después del partido, eso ya forma parte de su privacidad y esa información sí que no la tenemos".

Letizia y Menchu Álvarez, admiración mutua

Felipe y Letizia con la abuela Menchu en su casa de Ribadesella. Gtres

La relación entre la Reina y su abuela Menchu siempre ha sido muy especial. Letizia ha confesado en innumerables ocasiones la admiración personal y profesional que siente por su abuela, cuyos pasos laborales siguió hasta convertirse también en periodista. En los últimos meses, algunos medios de comunicación han señalado la preocupación de la Reina por la salud de su abuela, que cumplió 91 años el pasado 16 de enero. Precisamente por eso, las visitas de los reyes Felipe VI y Letizia y sus hijas Leonor (13) y Sofía (11) a Asturias están siendo constantes últimamente.

La propia Menchu ha llegado a reconocer este hecho, deslizando que las visitas de los Reyes al Principado de Asturias son más abundantes de lo que parecen. No prolongan demasiado la estancia y se van alternando con algunas visitas de sus parientes al Pabellón del Príncipe, el hogar de los Reyes de España. "No me encuentro allí, soy muy rara y muy independiente con mi vida y mis horarios. Me gusta ir de visita unas horas o una noche como mucho, pero nada más. Ellos vienen aquí de vez en cuando, aunque nadie se entera", confesó Menchu el pasado mes de marzo en una charla en la Casa de la Cultura de Ribadesella, donde tiene su chalé y donde Letizia, Felipe y sus hijas encuentran su refugio familiar más mundano.

