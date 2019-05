El homenaje de Letizia al dueño de ASOS tras el funeral de sus tres hijos

Este lunes 6 de mayo veíamos a la princesa Mary de Dinamarca (47 años) destrozada en el funeral de los tres hijos del dueño de ASOS, Anders Holch Povlses (46), asesinados en los terribles ataques terroristas de Sri Lanka el Domingo de Pascua. Parece que la reina Letizia (46) también ha querido hacer un pequeño homenaje al dueño de la marca online y ha lucido el único vestido que tiene, que nosotros sepamos, de la firma.

La reina Letizia ha seleccionado su único vestido de la firma ASOS para este acto institucional. Gtres

El caso es que Letizia ha elegido esta prenda para asistir al Día Mundial De la Cruz Roja, una ONG con la que tiene muchísima relación. No solo porque su hermana Telma Ortiz (45) estuvo trabajando allí una temporada sino porque la propia Reina es Presidenta de Honor de su delegación española.

Los anteriores años que había presidido este acto, la esposa de Felipe VI (51) se había vestido de los colores de la Cruz Roja, en rojo y blanco, sin embargo, hoy ha cambiado de tonos.

Ha reciclado un vestido de inspiración china por sus dibujos de garzas y flores de loto, en rosa pastel, que estrenó en noviembre de 2018 durante la Visita de Estado del Presidente de China Xi Jinping (65) y su esposa Peng Liyuan (56) a España. Y como decíamos, todo parece indicar que es el guiño de la Reina hacia el amigo de Federico (50) y Mary de Dinamarca. Puede que nuestros Reyes también conozcan al empresario textil, lo cierto es que se llevan de maravilla con los herederos daneses, con los que han veraneado en varias ocasiones, incluyendo en ese plan a Guillermo (52) y Maxima de Holanda (47). No sería descabellado que hubieran coincidido con él y su familia en algún acto privado, como el 40 cumpleaños de Federico, al que asistieron todos.

La reina Letizia con zapatos y bolso de Magrit.

Letizia ha combinado el traje con unos salones de ante y piel en color maquillaje y la cartera a juego, todo de Magrit. Estos complementos los estrenó el pasado 12 de octubre durante la Fiesta Nacional y no los habíamos vuelto a ver.

Parece que Letizia insiste y no se olvida del misterioso anillo de oro que llevó en los días previos a su viaje a Mozambique, y como joyas, además del enigmático anillo, ha vuelto a lucir pendientes de la firma Coolook. Se trata de unas piezas insignia de la firma española, realizados en cuarzo rosa y aventurina que podéis comprar en la web de la marca por 175 euros.

La reina Letizia vuelve a usar su misterioso anillo dorado. Esta vez, en el dedo corazón de su mano izquierda.

Algo de lo que parece haberse olvidado la Reina es de recogerse el pelo. Hace mucho que no le vemos un moño como al que nos tenia acostumbrados. Sea un guiño al dueño de ASOS, más o menos sutil, la realidad es que no es un look que vayamos a recordar toda la vida... Es simplemente uno más. Esta semana, la reina Letizia no anda con una agenda muy apretada; ya que hasta el sábado, cuando presidirá un partido de fútbol, no vamos a verla otra vez.

Letizia ha lucido pendientes de la firma española Coolook. Gtres

[Más información: Conmoción y lágrimas en el funeral de los tres hijos del dueño de ASOS, asesinados en Sri Lanka]