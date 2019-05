Isabel Pantoja, evacuada de 'Supervivientes' tras querer abandonar el concurso

Isabel Pantoja (62 años) y sus compañeras de grupo, las Azúcar Moreno, Toñi y Encarna Salazar, han sido evacuadas de la isla de Honduras tras un brutal enfrentamiento con Carlos Lozano (56). Las concursantes no aguantan más a su compañero y han amenazado con abandonar el programa.

Esta ha sido la información que Toñi Moreno (45) ha contado en exclusiva durante la emisión de Mujeres y Hombres y Viceversa. Una noticia que ha sorprendido a propios y extraños y que pone de relieve que la antipatía y el mal rollo que se ha vivido estos días en la isla ha llegado hasta el punto de provocar la evacuación de estas tres concursantes de la isla.

Sin duda, se trata de una noticia impactante porque tanto Isabel Pantoja como las Azúcar Moreno se encuentran con un pie fuera de Supervivientes 2019. La propia Toñi Moreno -quien daba la información en directo- ha comentado que ahora es el momento en el que tienen que pensar si pagar la indemnización de multa por abandono del programa, o deciden finalmente seguir continuando el concurso.

La tonadillera y las Azúcar Moreno en la palapa de 'Supervivientes'. Mediaset

Lo cierto es que Carlos Lozano ha sido el concursante que ha sacado de quicio a todo el mundo que tiene a su alrededor. Nada más poner un pie en la isla, su actitud y comportamiento cambiaron de forma radical y, sin que nadie entendiese nada, se empezó a enfrentar a todo el mundo. Pantoja y Chelo García Cortés (67) han sido las más perjudicadas en estas discusiones porque siempre se ha enfrentado con ellas directamente acusándolas de no hacer nada y de ser vagas.

Habrá que esperar a la gala de este martes, Tierra de nadie, dirigida por Carlos Sobera (58) para saber en qué estado se encuentran las concursantes y para saber si ya han tomado una decisión: abandonar o continuar su concurso.

De momento las tres concursantes se encuentran aisladas en una cabaña, a la espera de su decisión final 😱 #Supervivientes2019https://t.co/wXQOS2FwfS — Supervivientes (@Supervivientes) 7 de mayo de 2019

Isabel, una dura adaptación

Lo cierto es que la tonadillera no lo ha tenido nada fácil en las primeras semanas en la isla. A los fuertes ataques de Lozano se une la traición que descubrió hace unos días por parte de las Azúcar Moreno. La tensión en la isla ha sido máxima, con Isabel en el centro de la polémica con la gran parte de sus compañeros en su contra.

Han sido las Azúcar Moreno las últimas en cargar contra la tonadillera. "Yo no le hago la pelota a nadie", confesaba Toñi a su hermana, asegurando que "parece que cuando habla todo el mundo debe de callarse". Por su parte, Encarna ha llegado a asegurar que lo que la cantante hace es "show" y que ella no está dispuesta a eso.

"En esta isla no hay divas, hay personas. Me decepciona su comportamiento y los humor con los que habla", continuaban hablando las hermanas, apuntando a que la Pantoja les pide cosas con tal de no levantarse y "te ve pasar y ni te dirige la palabra. Me parece una estúpida. Yo tenía un concepto de ella muy bueno, pero ahora me parece una persona muy altiva y muy soberbia y habla mal de la gente".

Unas duras declaraciones por parte de las flamencas que no sentaron nada bien a Isabel, pese a que finalmente optaron por llevarse bien. A esta nueva guerra se suma su enfrentamiento con Aneth, la amiga de su hija y la que al parecer le ha hecho la cruz en el concurso. Por lo menos cuenta con el apoyo de Chelo, que en los últimos días se comenta que es su "doncella" y que solo sabe estar a su servicio.

