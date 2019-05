Fin a la esclavitud de Chelo en Supervivientes: ¡no te dejes humillar más por Isabel Pantoja!

Ya lo decía yo, que esto tarde o temprano tenía que pasar. Y ha pasado, señores: Chelo García Cortés (67 años) -que empezó Supervivientes muy digna ella- está enseñando su verdadera patita y no deja de ir detrás de Isabel Pantoja (62) cual perro faldero. Cada vez que la veo correr despavorida ante una petición de su ama, de la cantante, me dan ganas de irme a la isla y hacerle ver lo tonta que es. ¿Es que no se percata de lo patético que resulta la situación? Chelo, querida, ¿por qué te humillas así? ¡No eres la esclava de nadie!

Esos momentos en los que ¡le pone los zapatos a la Pantoja al despertar!, la ayuda a levantarse, la sienta, va a la playa a por lapas o cangrejos para que la doña pueda pescar tranquilamente. ¿Es que Isabel no tiene piernas? Y que no me venga con la cantinela de que la semana pasada se hizo unas heridas en la rodilla y no veas lo que me están doliendo. No, mire usted, cantante: está acostumbrada a que en su día a día los palmeros la aúpen y la alaben y, aquí entre nosotros, ¡sabía usted perfectamente que Chelo terminaría cediendo como lo está haciendo! Que besaría sus pies.

Chelo García Cortés esta semana en uno de sus intentos de pesca. Mediaset

Por eso se comportó de esa forma tan altiva y de perdonavidas cuando se reencontraron en el columpio en la gala de estreno. Ay, Dios, y luego se permite la tía decir, con un par, que nadie habrá conocido a una persona tan humilde como ella. De verdad, ¿cómo se hace para tenerse en tan alta consideración? El caso es que Chelo me preocupa, porque considero que la participación de Isabel no la está ayudando en absoluto.

Es más, la está perjudicando muy seriamente porque le impide ser ella. Puedo comprar solo a medias eso que dicen de que ella es servicial con todo el mundo, pero con la tonadillera es muy diferente. Ahí se percibe admiración, miedo, sumisión. Y no hacen falta látigos para imponer criterios; una sola mirada de Pantoja te anestesia y acojona de por vida. Ay, me está dando cosita... Isabel, ¿necesitas algo?

En el fondo me da cosita de la tita Chelo. #ConexiónHonduras2 — Señorita Pons (@elenapons) 5 de mayo de 2019

chelo está deseando la prueba de criados y señores del ghvips #conexiónhonduras2 — 👁️GRAN👁️MUTANO👁️ (@GranMUTANO) 5 de mayo de 2019

Pantoja, sus hijos y el Día de la Madre

Pantoja emocionada con la intervención de su hija. Mediaset

Hay que decir que más allá de esa actitud que condeno firmemente, Isabel está haciendo un concurso de diez. De categoría, a la altura de los 80.000 euros semanales que se embolsa. La tía está en todas las tramas, se ha zampado el protagonismo de los demás y, en el Día de Madre, ella es LA MADRE, en mayúsculas, de la isla, de España y del mundo. No hay otra como ella. Por eso se la llevan a un aparte, por eso Lara Álvarez la abraza y le pide que cante algo. El momento en que han podido hablar Pantoja y su hija Chabelita me ha parecido épico. "Mi hija, mi vida, te quiero con toda mi alma, ¿está todo bien?", le ha preguntado, visiblemente emocionada.

Y después de entonar dos canciones y de cantar junto a su hija su tema Así fue -Chabelita, hazme caso, dedícate a lo que mejor sabes hacer... exclusivas-, Isabel también ha recibido un audio de su hijo Kiko: "Eres una superviviente como la copa de un pino. Te vemos todos, sigue así". Sí, sí, pero se dice y se comenta, querido Dj, que ya no defiendes a tu madre en plató porque no has llegado a un acuerdo económico con la productora. Y es que, claro, por dinero no baila el perrito. Ah, me ha encantado de verdad cuando Pantoja se ha acordado de su madre, que está delicada de salud: "Yo no sabía que hoy era el Día de la Madre y quiero felicitar a mi madre. Por favor, mamá, aunque no me oigas bien, quiero decirte que te amo". Ahí, fíjate, ahí sí se me cae la lágrima...

No me puedo despedir sin hablar de Violeta, una semana más. (Ojo, Dakota, que esta anda pisando fuerte y te va a quitar el puesto de polémica) Resulta que ha tenido que ser evacuada de la isla por el servicio médico debido a que no come ni bebe. Dice la muchacha que se encuentra mal y que, jolín, también tiene derecho ella a ponerse mala.

Y cuando el presentador le ha hecho ver que puede que esté afectada de "estrellitis" y que lo único que tenga sean ganas de llamar la atención e irse a España sin pagar penalización, Violeta se ha rebotado y, ni corta ni perezosa, ha tildado de nuevo al programa de manipulación los vídeos y hacerla ver como una mentirosa: "¿Por qué no se han puesto los vídeos en los que yo decía que me quería quedar? ¿Tenéis la prueba de que yo haya dicho que me iba a inventar esto para irme?" Es todo surrealista. Yo no me quiero ir y no me gustan estas movidas". Pues oye, a mí esta chica me gusta. Se la ve con un carácter especial. Por cierto, ¿alguien se cree que Pantoja y Colate Vallejo Nágera puedan tener algo? Yo no, pero atención que su hija sí reconoce que a su madre le gusta el ex de Paulina Rubio.

La carpeta esta de Isabel y Colate sí que es surrealista.#ConexiónHonduras2 — Seestra (@Seestra__) 5 de mayo de 2019

¿Qué necesidad hay que forzar una carpeta entre Colate e Isabel? Esto ya es surrealista. #ConexiónHonduras2 — ➫Aηdrες ℳαυrı🎈 (@Andr3sMau) 5 de mayo de 2019

Colate muy descarado no es tu perfil la panto #ConexionHonduras2 — el perro cotilla (@espirituWestie) 5 de mayo de 2019

Nominados: Mónica, Carlos, Mahi y Jonathan

