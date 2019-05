Las exigencias de Isabel Pantoja para lucir sus bañadores en Honduras: hablamos con el diseñador

Hace poco más de una semana que comenzó la nueva edición de Supervivientes, y el fenómeno Isabel Pantoja (62 años) ya está presente en Honduras, al igual que sus bañadores, que están causando una gran repercusión en España. Desde que todo el país viera cómo esta se lanzaba desde el helicóptero, el traje de baño que lució en aquel épico momento ya es conocido por todos los fervientes seguidores del reality. JALEOS ha hablado con su diseñador.

Su nombre es Josh Herr y ha sido el encargado de crear el traje de baño con el que la tonadillera deslumbró desde un primer momento en la isla. En primer lugar, Herr explica cómo surgió la idea: "Su compadre, Luis Rollán (43), nos puso en contacto. Empecé a diseñarlo justo después de hacerse oficial que era concursante, por lo que tuve muy poquito tiempo de hacerlo todo, aunque lo cierto es que ella ha colaborado mucho en los diseños".

Pese a esas exigencias de Isabel de las que muchos hablan, la relación entre ambos fue muy fácil y fluida en todo momento: "Con ella el trato fue genial, no tuve ningún problema. Primero le mandé un prototipo de bañador que nada tenía que ver con el definitivo, y de ahí sí que me dijo que subiera el escote más arriba para que le tapara un poco". Más allá de esta anécdota, el creador de la marca, que tiene su origen en la ciudad de Barcelona, cuenta cómo fueron las negociaciones entre ambos para que el diseño estuviese al gusto de la artista: "Me dejó mucha libertad a la hora de diseñar. Ella quería unos bañadores que fuese flamencos y con volantes, todo ello combinado con un pareo, por lo que la única forma de hacerlo fue incorporar una falda con volantes", asegura Herr.

Confiesa, a su vez, que cuando se reunió con Isabel lo primero que pensó fue que "era una mujer muy elegante, que sigue las tendencias sin quedarse estancada en el pasado". Elegante y estilizada, ya que este hombre ha confesado que la tonadillera usa una talla 38 en la actualidad.

Isabel Pantoja lleva un bañador con pareo de Josh Herr.

En otro orden, si de algo no se separó la cantante en la primera gala de Supervivientes fue de un pareo de lunares. Este también tiene su explicación en la creación: "El bañador con pareo está teniendo demasiada repercusión, porque yo no he sacado ninguna colección a la venta, simplemente he expuesto en Instagram estos bañadores. Allí será donde haga la venta online a partir del próximo lunes, y el precio de estos trajes de baño oscilará entre los 60 y 70 euros".

Josh se siente muy agradecidom pues gracias a la confianza que ha depositado en él su amigo en común con la tonadillera, Luis Rollán, ha visto su sueño cumplido de vestir a una de las grandes de la copla como es Isabel Pantoja. Es consciente de que millones de espectadores están pendientes de ella cada día en Supervivientes y que eso supone un beneficio, tanto en las ventas como en el reconocimiento de la marca.

Su otro bañador ya tiene listas de espera

Nunca un bañador de topos tuvo tanta expectación. No es para menos, ya que no se trata de un traje de baño cualquiera, pues otro de los diseños que luce la tonadillera para pasar sus días en Honduras es obra de su sobrina, Anabel Pantoja (32). La colaboradora de Sálvame ha creado para la firma de baño Aqüe Apparel un bañador de inspiración flamenca que lleva por nombre Canarias, y es uno de los que ha elegido la cantante para la isla.

Isabel Pantoja en una imagen promocional de 'Supervivientes'.

JALEOS habló también con los responsables de esta marca, quienes hablaron del "bombazo" que ha supuesto que Isabel Pantoja elija uno de sus diseños para el concurso: "Está estupenda y lo bueno es que su imagen ha salido por todos lados". Esa exposición mediática ha conseguido que la audiencia que sigue Supervivientes y se fija en concreto en la tonadillera se haya interesado por el bañador de lunares.

Tal ha sido la acogida del diseño que, según cuentan desde la marca, "han tenido que aumentar la producción" y multiplicar la cifra de stock que habían cerrado en un principio con sus proveedores para atender a la alta demanda. Los bañadores que ha lucido Pantoja tienen ya lista de espera. El fenómeno Isabel Pantoja traspasa fronteras.

[Más información: El fenómeno Isabel Pantoja en 'Supervivientes': sus bañadores tienen lista de espera]