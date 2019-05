Este es el estilismo que necesitas para arrasar en todas tus bodas, bautizos y comuniones

Llega mayo y con él la época de inundación de bodas, bautizos y comuniones. Al menos la mitad de los españoles están invitados a alguno de estas ceremonias familiares para estos días y no siempre es fácil acertar en el estilismo. Además, a pesar de estar en plena primavera, no siempre el tiempo meteorológico acompaña y hay que pensar en opciones que sirvan tanto para días de sol como para los más apagados. EL ESTILO ha encontrado el look perfecto para que no falles.

Quizá pocas personas conozcan la firma portuguesa KAOA, pero ofrece muchas opciones de estilismos para eventos de ese calibre, donde la elegancia pero la modernidad necesitan tener un hueco. Entre sus cientos de opciones, existe un conjunto en azul cielo que es ideal para las ocasiones más especiales, como los sacramentos o un 'sí, quiero'.

Azul, suave y ligero, el 'look' cumple con los requisitos de esta temporada.

El estilismo 10 cuenta con: un pantalón de corte palazzo de tiro alto y tela fluida, junto con una camisa de manga larga anudada bajo el pecho. Transmite glamour y sofisticación a la vez que es juvenil y con un diseño diferente a lo que vemos habitualmente. Los vestidos ya han pasado de moda y los trajes han cogido peso en los eventos eclesiásticos.

Esta opción de KAOA se puede adquirir por 120 euros. Y es que cada prenda cuesta 60 euros, pero su calidad así lo avala. Diferenciarse del resto en citas como bodas, bautizos o comuniones es difícil porque todos los invitados apuestan por colores pastel, que favorecen en estas fechas y para estas causas, y el vestido suele ser la mayor apuesta por el sector femenino. Por eso, no lo dudes y hazte con este dos piezas ideal que hará que todos se giren y quieran copiarte el look. Solo se necesita ahorrar un poco y tendrás una pieza genial en tu armario que te salvará los muebles en los eventos más exclusivos.

