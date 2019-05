Lara Álvarez regresa a 'Supervivientes' tras su indisposición: "Estoy hecha un toro"

Fue el pasado jueves cuando, durante la emisión de la segunda gala de Supervivientes, Jorge Javier Vázquez (48 años) dio la noticia: Lara Álvarez (32) se había tenido que ausentar de su labor de copresentadora desde Honduras a causa "de una indisposición". Sin embargo, después de varios días, este domingo Lara ha reaparecido en el debate del programa selvático que, en esta ocasión, capitanea Jordi González (56).

Ha sido el catalán quien le ha dado paso con su habitual entusiasmo: "Ahora vamos a darle las buenas noches a alguien a quien hemos echado mucho de menos, pero que está otra vez con nosotros. Lara Álvarez, ¡buenas noches!". En ese momento, ha aparecido Álvarez lanzando besos al público y muy sonriente: "Buenas noches, Jordi. Buenas noches a todos". La pregunta del presentador parecía obligada, dado que jamás había causado baja en ninguna edición de Supervivientes: "Lara, ¿cómo estás?".

Lara Álvarez saludando a Jordi y a los espectadores. Mediaset

Y ella, muy diplomática, ha respondido: "Ay, os he echado tanto de menos. Muchas gracias, gracias a todos. Estoy nueva, Jordi. Estoy recuperada, estoy hecha un toro. Quiero aprovechar, aparte de para agradecerte a ti todo el cariño, también a los espectadores todo su apoyo y cariño. Especialmente quiero dar las gracias a mi equipo, al doctor y al resto de mis compañeros, que me han tratado como a una reina. Pero, como te digo, fuerte y con muchas ganas". De esa forma ha cerrado Lara su discurso de agradecimiento, si bien ha esquivado en todo momento ahondar en el motivo de su "indisposición".

Se ha tratado de la primera vez que Lara Álvarez se ve en la obligación de no acudir a una de las galas en Cayos Cochinos, Honduras, por enfermedad. No obstante, ya pasó en 2008 con Mario Picazo (61), que tuvo que ser evacuado de la isla tras contraer fiebre tifoidea.

Su enfado en la gala del estreno

Fue durante la gala de estreno, en una de las pruebas en las que participaban los concursantes, cuando Violeta dio a entender que algunos de sus compañeros habían hecho trampas. Tales acusaciones enfadaron a Lara, quien decidió intervenir tajantemente. "Yo soy humana, tengo dos ojos. Me puedo equivocar por supuesto. Pero tenemos un equipo que os aseguro que a profesionales no les gana nadie", empezó a decir Álvarez. "Aquí no queremos nunca favorecer a nadie, no sacamos nada de esto".

"Dicho esto, no dudemos más, si en algún momento nos hemos equivocado, no os preocupéis que vamos a rectificar", expresó la presentadora, noqueando a los concursantes. "Violeta, parad ya de decir que hacemos trampas. Vamos a centrarnos en el concurso. Vamos a comenzar esta aventura", zanjaba de forma definitiva Álvarez, zanjando cualquier indicio de tongo por parte del programa.

[Más información: Lara Álvarez, preparada para 'Supervivientes' y sin saber quién presentará las galas]