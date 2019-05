La incómoda pregunta de Pablo Motos a Mario Casas en ‘El Hormiguero’

Además de los genes y los apellidos, tanto a Mario Casas (33 años) como a su hermano Óscar (20) les une ahora algo más: un proyecto profesional. Ambos forman parte del reparto de Instinto, la serie de Movistar+ que ha generado mucha expectación, ya que, a tenor de los adelantos ofrecidos, la temática tiene una fuerte carga erótica.

Por eso, los hermanos Casas visitaron este lunes el plató de El Hormiguero para hablar con Pablo Motos (53) de esta serie, aunque los primeros minutos este asunto brilló por su ausencia. Para abrir boca surgió el tema del baile, en parte porque Pablo Motos y el resto de sus compañeros se habían equivocado en la coreografía con la que abren todos y cada uno de los programas.

“Me han dicho que es la primera vez que os pasa en años”, lanzó Mario Casas. La respuesta de Pablo Motos hizo que el más pequeño de la saga también se viera muy involucrado: “Tú bailas muy muy bien. Yo quería hablar de la serie, pero tú empiezas a hablar del baile”. Lejos de encontrar una defensa en su hermano mayor, Óscar halló otro comentario en la misma línea: “Tú lo has subido a las redes, así que te toca apechugar”. “Eres el Billy Elliot español”, bromeó Motos, mientras invitaba a los dos hermanos a recorrer el plató con la excusa de sacarles de sus asientos para que Óscar mostrara sus habilidades como bailarín.

Dicho y hecho. Tras la emisión de un vídeo en el que se podían ver sus dotes, Óscar tuvo que bailar en directo, aunque en esa aventura tanto Mario Casas como Pablo Motos no le dejaron solo y también se sumaron a la fiesta. “En esto no somos hermanos. La realidad es que yo le he enseñado a bailar así”, ironizó el mayor de los Casas. Óscar se limitó a comentar que “Mario de pequeño bailaba muy bien, pero le metieron mucha caña y se frustró”.

Tras esta apertura en forma de coreografía, Óscar Casas siguió siendo el gran protagonista, a través de un vídeo, que databa de marzo de 2012, en el que Pablo Motos recordó a Mario que “tu hermano ya te vaciló en El Hormiguero con 12 años”. “No sé para qué vengo, me siento muy mal, entre esto y el baile”, dijo el pequeño de los Casas.

Mucho picante

Hubo que esperar al habitual paso por publicidad para que saliera el tema de Instinto, la serie que se estrenará este viernes 10 de mayo. Aquí el punto vacilón lo sacó Mario Casas que cogió las riendas del programa para decirle a Pablo Motos que primero pusiera el tráiler antes de hablar de esta producción. “Es un tráiler muy chulo, la gente se va a enterar de que va la serie. Tiene decibelios sexuales. Es un thriller erótico”, definió antes de comentar que era su decimoctava vez en el talk show de Antena 3.

Aquí fue Óscar el que bromeó con su hermano. “Se ha hecho mayor, ha tenido que ir varias veces al baño. Ahora es mucho más tierno”, comentó justo antes de que Mario pusiera sobre la mesa el asunto de Instagram. “Dice que tengo una cuenta de cuarentón”, a lo que el pequeño de los Casas aprovechó para lanzar una pulla al presentador de El Hormiguero: “Pablo, te duele cuando hablamos de Instagram. ¿Le estás pagando a la gente para que te siga?”. La respuesta de Motos fue contundente: “Y tú qué haces, ¿ser guapo?”. La broma la zanjó Mario Casas poniéndose muy serio para defender las aptitudes de Óscar: “No, baila muy bien, es guapo y es un pedazo de actor. Lucha contra el estigma de ser ‘el hermano de’. No le favorece. Es muy buen actor y un enorme artista. Tuvo que hacer muchas pruebas y pasó los castings por ser el mejor, no por ser mi hermano”.

En ese momento, Pablo Motos hizo que la conversación subiera grados, al preguntar sobre la delicadeza de rodar ciertas escenas desnudo. “Es complejo, te puedo decir que hay gente que se enamoró ahí. Comenté con Óscar que estuvo dos semanas sin estar en el rodaje, en esa fase, y vio que el equipo tenía la mirada diferente”, respondió. Ni siquiera en ese momento Óscar escondió su lado más bromista y añadió que “es cierto, la gente tenía una mirada de haber visto cosas muy duras”.

Mario Casas volvió sobre este hecho para valorar que “la serie es fuerte. Tiene prácticas sexuales muy intensas. Tenía miedo de que Movistar no la emitiera y de hecho hay cosas que no han sacado”. En ese punto, Motos hizo la pregunta más irreverente de la temporada: “Hay un rumor en Internet de que tienes unos huevos enormes, que si los ve un avestruz se pone a incubarlos”. El hermano mayor recogió el guante y corroboró la teoría: “Sí, el calcetín ha pasado a un segundo plano”, antes de comentar una anécdota. “He visto la serie con mi madre y en el capítulo 7 hay una práctica sexual que hago yo solo y ahí sí que se escandalizó. Al final se ha quedado fuera lo más sórdido. Es muy complicado rodar esa escena solo, es muy fuerte y potente”.

Después de ese momento de tanto voltaje, Motos volvió a centrarse en la relación entre ambos hermanos para saber que Óscar le gana por su goleada a la hora de ser presumido y que también es quién le roba la ropa. Hablando de intimidades, el más pequeño de los Casas reconoció que es tremendamente supersticioso: “Tengo muchos tocs. Con el 3 es muy fuerte, veo latas en el suelo y pienso que lo tengo que tocar”.