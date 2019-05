El verdadero proyecto musical de María Jesús: grabará una canción para el verano

María Jesús Ruiz (35 años), feliz e ilusionada, afronta una de sus mejores etapas en lo que al ámbito profesional se refiere. Como ya anunció en exclusiva JALEOS hace unos días, la exmiss encara un nuevo reto televisivo con Mediaset. Dejando a un lado toda la revolución emocional de estos últimos meses, desde este jueves se la podrá ver como 'opinionista' en Mujeres y Hombres y Viceversa. Un proyecto que le hace muy feliz.

Sin embargo, este no sería el único motivo por el que María Jesús estaría viviendo su mejor momento. "Voy a hacer un tema musical para el verano", ha declarado la jienense en exclusiva para este periódico, donde ya se desveló este gran proyecto de la mano de Mediaset. Ya se pudo ver a la exmiss teniendo su primer contacto con el mundo musical dentro de la casa de Gran Hermano Dúo cantando el tema Déjame quererte de Sebastián Yatra (24), con lo cual no duda en bromear que "el tema es solo para mí, ojalá fuera con Sebastián Yatra". La oferta surgió a través del videoclip que grabaron, después del cual recibió un cariñoso mensaje del cantante. Y es que como ella aclara "no es que cante muy bien, pero bueno". Lo que no niega son las puertas laborales que se le han abierto.

María Jesús Ruiz se lanza a la música Gtres

Comenzará a trabajar en este tema en las "próximas semanas" y prevé que esté listo para este verano, pudiendo convertirse en un hit para la temporada estival. Y es que la de Jaén no le tiene miedo a nada. Ya hizo sus pinitos como actriz y como colaboradora de programas de televisión, ahora se atreve con la música emulando a otras compañeras que también han pasado por la casa de Guadalix como ya sucedió en su día con Ylenia (30) o Sofía Suescun (22).

Tranquilidad después del tsunami

Después de su paso por Gran Hermano Dúo, la exmiss reconoció que había sido como un tsunami su participación "cómo te explico: una cosa es que tu seas un personaje más o menos público y, y que te reconozcan por la calle, y luego está la oleada de cariño que he recibido día a día". Cariño que ha hecho que recupere poco a poco la tranquilidad y se centre en su faceta laboral dejando a un lado el tema sentimental.

Se desvincula así de Julio Ruz (36) o José María Gil Silgado (66), con los cuales ha tenido un tumultuoso recorrido televisivo. Los problemas entre su familia y Julio provocaron que, esta relación de idas y venidas, terminara tras el regreso de la modelo de Supervivientes. Pese a haber compartido casa en GH Dúo, la relación entre ambos no mejoró siendo este expulsado disciplinariamente por el concurso. A su salida, era José María el que la esperaba. El empresario, con el que María Jesús mantuvo una tormentosa relación, fue condenado por coacciones contra la exmiss mientras esta estaba en el reality. Pese a las desavenencias con ambos la de Jaén reconoce que debe tender puentes entre ambos por sus hijas.

