Bibiana Fernández, obligada a cancelar su función teatral

Bibiana Fernández (65 años) ha tenido que hacer un alto en su agenda laboral por la lesión que tiene en el pie. Una fractura que ha provocado que la actriz y colaboradora de televisión se haya visto obligada a paralizar la obra que protagoniza junto a Manuel Bandera, El amor está en el aire.

El espectáculo ha cancelado sus funciones previstas para esta semana, devolviendo las entradas a todos aquellos que ya las habían comprado. Tal y como ha podido saber JALEOS, no será hasta el próximo lunes cuando Bibiana vuelva a subirse al escenario del Teatro Fígaro para deleitar al público con la mejor versión de sí misma.

Así lo dejó claro la propia Bibiana el pasado lunes, al subir una fotografía a su Instagram de la radiografía que se había hecho en el pie para compartía con su público. En la citada red social confirmó el peor de sus temores, y es que se trataba de una rotura. La noticia ha llenado de tristeza a la actriz, porque eso implica renunciar, por unos días, a hacer lo que más le gusta, que es ponerse delante del público y entregarse al máximo.

Muchos de sus seguidores no han dudado en volcarse con la actriz y han querido comentar a la publicación para que Bibiana no perdiese la ilusión. Entre ellos, rostros conocidos como la presentadora Tania Llasera (39) o Antonio Banderas (58), que le envió un cariñoso mensaje de apoyo: "Mucho ánimo amiga. A cuidarse y a recuperarse pronto".

Bibiana Fernández junto a sus compañeros de 'El amor está en el aire'.

Este jueves ha compartido, además, esta fotografía en su cuenta de Instagram. En la imagen aparece todo el equipo de la obra teatral, desde su compañero Manuel Bandera a los productores o maquilladores. Para ella son su segunda familia, y no está dispuesta a dejar sus sueños de lado por un percance físico.

"Hola familia, es posible que esta familia no tenga que abandonar el amor, porque #elamorestaenelaire y está al alcance también de quien sufre otros percances, así que ensayaremos con silla de ruedas, me acostumbraré a muletas, y haré lo necesario, la alcaldesa de Madrid @manuelacarmenac también tuvo un accidente y no dejó su trabajo 🤷‍♀️ gracias a los amigos @felixsabroso por darme esa esperanza a @comolaseda y al teatro Fígaro por darme esta semana necesaria", ha escrito Bibiana Fernández junto a la imagen.

