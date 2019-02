Bibiana Fernández estrena labios y abdomen para aparentar 40 años

Bibiana Fernández (64 años) ha regresado a El Programa de Ana Rosa tras unos días fuera de la pantalla. El motivo no es otro que el hecho de que la actriz ha pasado por quirófano y se ha realizado unos pequeños retoques, como ella misma ha confesado de primera mano.

La colaboradora de televisión se ha sometido a una abdominoplastia, que la ha mantenido en reposo en cama la mayor parte del tiempo. Pero no solo se ha retocado el abdomen, sino también la zona de los labios.

Según ha confesado la tertuliana desde su sillón de Ana Rosa, "me han realizado un cortecito en la zona del labio" para reducir el espacio interlabial de la encía. Fernández relataba que le gustaría tener la misma cara y el mismo cuerpo de cuando tenía 40 años: "Quería tener la cara como cuando tenía 40 años y me ha cortado parte dentro del labio".

Bibiana Fernádez celebra 65 años con dos nuevos retoques

Con mucho humor; y tras afrontar sus problemas con Hacienda y con su casa, comprada por sus amigos Alaska (55) y Mario Vaquerizo (44), Bibiana ha contado que "su cuerpo era su patrimonio" y añadía que "el cascarón lo tengo que conservar".

Durante su convalecencia, Bibiana ha ido publicando fotos en su cuenta de Instagram que le traían muchos recuerdos y en los que estaba realmente espectacular. Y aunque es evidente que el tiempo pasa para todos, ella lucha contra la naturaleza para encontrarse bella y mejor consigo misma.

Sin embargo, la recuperación de este tipo de operaciones no son del todo fáciles. Según cuentan sus propios compañeros de programa, la cicatriz inferior del labio apenas se le nota. En este sentido, Bibiana deberá prestar más atención a la abdominoplastia: la ex superviviente tendrá que ir con una faja y su recuperación no se presume nada sencilla. El precio de esta operación de cirugía estética se estima en unos 5.000 euros.

"¡Ay! Familia este sillón que tanto quiero y tanto extrañé, la faja es un coñazo pero ya estoy aquí, feliz lunes energía a tope". Bibiana, preparada para cumplir 65 años el próximo 13 de febrero, quiere llegar a 'la edad de la jubilación por antonomasia' más guapa y joven que nunca.

