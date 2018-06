María Teresa y otros nueve famosos a los que Hacienda 'pilló' como a Màxim.

Este miércoles Màxim Huerta (47 años) ha hecho Historia al presentar su dimisión como ministro de Cultura y Deporte a los seis días de ponerse al frente. Su fraude a Hacienda de 218.322 euros a través de una sociedad limitada entre 2006 y 2008 le ha costado el cargo.

"Soy inocente, me voy porque amo la cultura. Me voy porque, como el presidente, estoy muy convencido de que necesitamos transparencia", han sido sus palabras dejando clara "la caza de brujas" contra los personajes conocidos. Con todo, no es ni mucho menos el primero de un televisivo al que Hacienda ha pillado intentando pagar menos impuestos.

Lo cierto es que es algo muy habitual entre los personajes públicos, que no pueden evitar que el fisco los persiga. Muchos famosos se valen de diferentes sociedades para recibir sus retribuciones a través de ellas y así pagar menos a la Agencia Tributaria, beneficiándose de que el Impuesto de Sociedades tributa un 25%, por el hasta 48% que supone el IRPF en comunidades como Madrid. Desde María Teresa Campos (76) hasta José Luis Moreno (71) y Bibiana Fernández (64), son algunos de los casos más conocidos.

1. María Teresa Campos

Entre esos 'morosos' que destacan por su guerra abierta con Hacienda, uno de los pocos ejemplos conocidos de haber resultado victoriosa es el de María Teresa. En su caso, la Audiencia Nacional terminó dándole la razón a la malagueña con dos sentencias. En su consideración, estimó que no simuló la creación de una sociedad para eludir impuestos. No obstante, al comienzo de esta persecución, la Agencia Tributaria alegó que el valor de mercado que debió cobrar -y declarar- Campos era de 1,7 millones, pero finalmente declaró 460.897 euros.

2. Patricia Conde

Patricia Conde (38), la que fuera presentadora de Sé lo que hicisteis y que en la actualidad se enfrenta a dos años y medio de cárcel por temas derivados de su divorcio con Carlos Seguí, debe a la Agencia Tributaria 1.235.620 euros. "La razón de que mi nombre figure en esa dichosa lista es que Hacienda entiende que en un determinado momento, que se remonta a más de diez años, tributé con arreglo a un criterio que no comparte", puntualizó la popular actriz a través de su cuenta oficial en Instagram.

3. José Luis Moreno

Por su parte, José Luis Moreno (70) también ha tenido que rendir cuentas con Hacienda. En concreto, en la lista de deudores aparecen las empresas Kulteperalia S.L. y Alba Adriática S.L., de las que es administrador único Moreno y que deben a Hacienda un total de 1.937.222, 13 y 1.540.949,12 euros respectivamente. En total, las empresas de Moreno deben al fisco un total de 3.478.171,25 euros.

4. Kiko Matamoros

Kiko Matamoros (60 años) también es un 'moroso' después de contraer una deuda de 1.000.479 euros con Cristóbal Montoro (66). "Es una deuda que arrastro con Hacienda desde hace cuatro años. En su momento sufrí una inspección de tres empresas y en el periodo de los cuatro años que son investigados se deduce, según Hacienda, que tengo un débito con ellos de 250.000 euros aproximadamente", explicaba el marido de Makoke (47) en el programa de Sálvame.

5. Fernando Tejero

La guerra de Hacienda contra Fernando Tejero (51) viene de lejos. En junio de 2010, antes de que el PP llegara al poder, la inspección le abrió actas por los impuestos de sociedades de 2005, 2006 y 2007. Lo cierto es que Fernando ha sido muy duro con Hacienda. "Yo quiero pagar a Hacienda, por supuesto, y pago, pero me da mucha pena y me hace sentirme fatal que tú te pases de plazo dos días y te traten como un delincuente... A mí me ha tratado como un delincuente por ser artista y mientras veo a los políticos ladrones sonriendo en la tele. Yo he pasado… bueno, casi todos los artistas hemos pasado por algo así. Temas de empresas", declaró hace unos días a EL ESPAÑOL.

6. Jorge Javier Vázquez

Los tertulianos de Sálvame parecen ser especialmente proclives a generar problemas con Hacienda. No solo ellos, también sus superiores, como Jorge Javier Vázquez (47), que contrajo una deuda de 800.000 euros conocida en 2011 por la que fue embargado.

7. Bibiana Fernández

La actriz Bibiana Fernández (63 años) lo ha pasado muy mal con Hacienda. La 'chica Almodóvar' había puesto en venta hace casi dos años su chalet de Boadilla del Monte (Madrid) para poder hacer frente a parte de sus deudas con Hacienda y, sobre todo, evitar el embargo de la vivienda. Finalmente, gracias a que sus amigos Alaska y Mario Vaquerizo se la compraron ella pudo saldar su deuda y no ver su hogar de años en manos de la Agencia.

8. Kike Sarasola

Otro de los nombres que aparece en la lista es el del empresario Kike Sarasola (53), que debe 4.103.965 euros por culpa de su empresa Hipódromos y caballos S. A.

9. Jaime Peñafiel

El conocido periodista experto en Casa Real también se las vio con el fisco. Jaime Peñafiel (86) tuvo que vender un valioso cuadro para costear la multa de 100.000 euros, como recogió en su día el diario El Mundo.

10. El Gran Wyoming

Por su parte, El Gran Wyoming (63) reconoció que había pagado a Hacienda tanto la sanción como los intereses de demora tras serle impuesta una multa de 910.000 euros. Todo ocurrió cuando declaró un sueldo de 391.818 euros en 2015 a través de su empresa de espectáculos Asuntos y Cuestiones Varias SL, la firma a través de la que canaliza sus principales espectáculos.

