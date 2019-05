Sabemos el sorprendente proyecto de María Jesús Ruiz con Mediaset tras 'GH DÚO'

María Jesús Ruiz (35 años) está atravesando, por fin, un periodo de calma y paz tras el tsunami emocional que supuso su participación en Gran Hermano DÚO. Atrás se quedaron los desquicies, los llantos, la toxicidad del amor. Desde que ese 11 de marzo se alzara con el codiciado maletín, algo cambió en María Jesús. Como una suerte de punto de inflexión, un antes y un después: a partir de ahí, empezó una nueva vida en la que solo cabe su familia y sus hijas. "Estoy feliz porque estoy tranquila", responde lacónica a JALEOS sobre el estado de su corazón.

En estos momentos, no quiere saber nada de los hombres. Su familia y los estimulantes proyectos laborales que se dibujan en su presente más inmediato la ponen feliz. Asegura a este periódico que durante el ruido mediático tras el éxito en el reality ha procurado guarecerse en los suyos, no pisar demasiado fuerte.

María Jesús tras enterarse de que se convertía en la ganadora del 'reality'. Gtres

Ese solaz lo ha encontrado en su Andújar, donde este pasado domingo celebró un emotivo Día de la Madre, junto a la suya: "Para mí la familia es muy importante, ya lo sabéis. ¿Qué queréis que os diga de mi madre, que me ha dado la vida?". Eso sí, la exmodelo no vale para estarse quieta; ella es carne de espectáculo y este mismo martes firma un contrato con Mediaset para un sorprendente proyecto. María Jesús vuelve a escena, ¡y revolucionando la música! "Y eso que yo tampoco es que cante muy bien", sentencia.

María Jesús, ¿cómo está en estos momentos?

Me encuentro muy bien, muy feliz. Estoy súper contenta y tranquila. Me encuentro relajada y con los pies en la tierra.

Con los suyos, con su familia y sus hijas

Sí, en Andújar. Quería pasar el Día de la Madre con la mía y luego con mis nenas. Para mí la familia es muy importante, ya lo sabéis. ¿Qué queréis que os diga yo de ella?

Esa participación en 'Gran Hermano DÚO' tuvo que ser como un tsunami para usted...

Para mí ha sido como un tsunami participar. A ver cómo te explico; una cosa es que tú seas un personaje más o menos público, y que te reconozcan por la calle, y luego está esta oleada de cariño que recibo día a día. Es lo que más me está dejando loca de felicidad. El saber que la gente se ha sentido reflejada conmigo, o me ha entendido, o, simplemente, se ha parado en su televisión para conocerme...

La exconcursante de 'GH DÚO'. Gtres

Debe ser muy emocionante

Eso es maravilloso. No sabes lo contenta que estoy cuando salgo por la calle. No solamente porque te paren para una foto, no; es que la gente ha empatizado conmigo. Yo, de todo esto, solo quería que la gente me reconociera que yo tenía razón. Yo luché en GH DÚO por poder decir 'Jolín, se tiene que estar viendo la verdad'.

Usted y su madre repitieron sin parar aquello de 'ojalá la audiencia vea el canal 24 horas'...

Mi madre ha sido mi gran defensora. Se ha partido el pecho en los platós. Le debo mucho, aparte de la vida entera que me ha dado. Mi madre es alguien muy especial, ¿qué voy a decir yo que soy su hija?

Y después de todo el ciclón, ¿qué proyectos tiene a la vista?

Después de los meses tras mi salida, que se me pasaron volando, a partir de junio tengo que dar una sorpresita profesional.

¿A nivel televisivo?

Sí, en la televisión. Lo que pasa es que no puedo dar muchos detalles porque firmo el contrato este mismo martes. Lo único que puedo decir es que es con Mediaset. Es una proyección laboral muy buena, muy bonita. Estoy muy agradecida al público, a la cadena y a la productora. Estoy feliz.

Si es que su esencia es el espectáculo...

(Risas) Yo le decía al Súper de Gran Hermano DÚO que me encanta el show, el escenario, lo que es la música...

Entonces, ¿ese proyecto es musical?

De momento voy a decir que algo de televisión y música. Todo surgió tras el éxito del videoclip que grabamos en la casa de la canción Déjate querer, de Sebastián Yatra. Creó mucha expectación y me han ofrecido algo de música. Yo tampoco es que cante muy bien, pero bueno. Lo bueno es que se me están abriendo muchas puertas laborales.

Oye, quién sabe, lo mismo tras esto viene el cine...

Bueno, poco a poco. Me encantaría el cine, pero todavía no me han dado la oportunidad.

El momento en que Eva González le pone la corona de Miss España 2004. Gtres

¿Qué le diría a esa María Jesús que ganó Miss España?

Pufff... (Silencio y suspiro) Le diría que se centrara más en ella y fuera un poco más egoísta.

Antes de despedirnos, ¿cómo está su corazón después de tantas idas y venidas?

Mi corazón está súper contento con mi familia y con mis niñas bonitas. Tranquilo, feliz, a lo que me regale la vida. A nivel sentimental, intentando cerrar algunas cosas, temas, puertas, caminos, llámalo como quieras.

Entonces bien, ¿no?

Estoy bien porque estoy tranquila.

Da la sensación de que tuvo que arrasarla el concurso de Gran Hermano DÚO para darse cuenta de que había entrado en un círculo vicioso de sentimientos tan nocivos como intensos. María Jesús tiene entidad propia más allá de Julio Ruz (36) y José María Gil Silgado (66). Eso sí, nunca rehusará que son los padres de sus niñas bonitas.

[Más información: Carnicería y manipulación de vídeos en GH DÚO: la estafa que no pudo con María Jesús]