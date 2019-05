Las 'zapachanclas' a las que no podrás resistirte esta primavera

No es la primera vez que en lo que a calzado se refiere las tendencias sorprenden de una temporada a otra. ¿Quién no se acuerda de los 'ugly shoes' o las 'chunky sneakers'? Estos estilos tardaron en asentarse y en ser aceptados por encima de las críticas, pero finalmente se metieron al público en el bolsillo.

En esa línea, la moda de esta primavera trae un híbrido entre las 'chunky' y esas sandalias con tiras que no dejan de verse en temporadas de calor. De hecho, son conocidas como 'dad sandals', o, en su versión castellanizada, zapachanclas, y se encuentran ya en los escaparates de las grandes tiendas de ropa 'low cost'.

Aquí, dos modelos. El rosa de Stradivarius (29,99 euros) y el negro de Zara (39,95)

Como todo lo bueno, tienen que adaptarse al público y este hacerse con su estilo. Puede que cuesta un poco asimilar su diseño, su gruesa suela -tan gruesa como flexible-, sus tiras con velcro y más aún sus combinaciones de materiales. Contarán con su proceso de adaptación, pero lo cierto es que las ventajas con las que cuentan son inmejorable: su suela ancha y la sujeción que proporcionan hace que parezcan idóneas para las altas temperaturas.

Te identifiques más con una que con otra, toda combinación con las zapachanclas es posible. Desde los 'looks' más femeninos con los que romper drásticamente con estas sandalias, hasta el más 'sport' y peculiar que tanto se ve últimamente. Lo mejor de todo es que no son caras. Con las 'dad sandals', al parecer, no va a ser de otra manera. Fue Alexa Chung (35 años) quien apareció públicamente hace unas semanas vistiendo un traje de lino de H&M combinado con unas zapachanclas de Chanel y demostró que estas peculiares sandalias tienen potencial para ser incorporadas a los 'looks' más formales.

