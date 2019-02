Gil Silgado, a punto de volver a prisión por un delito de coacciones contra María Jesús

Parece que los problemas no se olvidan de José María Gil Salgado (66 años), la expareja de María Jesús Ruiz (35) y padre de su hija mayor. Justo cuando la exmodelo se encuentra concursando en la casa de Guadalix -y de vez en cuando se refiere a él como "el hombre que más me ha querido"-, el empresario se enfrenta a uno de sus peores momentos con la justicia. Según ha podido confirmar JALEOS por parte de su entorno, el juzgado ha ratificado la condena -que previamente recurrió José María-, según la cual se le castiga a nueve meses de prisión como autor de un delito de coacciones contra la Gran Hermana, una indemnización de 2.000 euros y una orden de alejamiento. "La condena se ha ratificado en su totalidad", se desliza a este periódico.

Su hija, Anabel Gil, lo tiene claro: "Van a ir cayéndole condenas". Lo cierto es que, tal y como informa previamente Diario de Jaén, la resolución de este contencioso no ha sido nada favorable para el empresario. En la condena no cabe réplica alguna por su parte, y así se hace ver a este medio: "La sentencia es firme y no cabe ningún recurso, salvo que a última hora el Tribunal decida suspenderla por cualquier cuestión". Todo sucedió en abril del año pasado, cuando la exmiss España participaba en Supervivientes. Entonces, tuvo que abandonar el reality por un juicio pendiente con Gil Silgado. Según el citado medio, tenía que asistir como testigo por una supuesta denuncia de malos tratos que interpuso contra el empresario, y así lo hizo; pertrechada de cámaras y con unos enormes cascos aislantes del mundo para no ser informada del exterior de Honduras.

De aquel pleito llegaron noticias desalentadoras de pleno para Gil Silgado: fue castigado a nueve meses de cárcel. Sin embargo, el empresario "movió ficha" y recurrió la sentencia a la Audiencia, que, en la actualidad, acaba de ratificar íntegramente la misma. Así las cosas, a este medio llega la información de que María Jesús, efectivamente, "ha sido convenientemente informada de la resolución" en Guadalix. Para entender esos malos tratos, que en su momento alegó la de Jaén, hay que trasladarse al año 2016 y, en concreto, a una de sus rupturas más bélicas. Por aquel entonces, Gil Silgado estaba privado de libertad por defraudar a Hacienda y le mandaba cartas, redactadas de su puño y letra, a María Jesús para que le llevara de visita a su hija en común.

Según recogía la sentencia, la exmodelo pretextaba que José María "la amenazaba" con contar en los medios de comunicación aspectos de su vida privada -e incluso de cómo se conocieron- si se negaba a llevarle a la pequeña. Es más, en el juicio que se celebró el año pasado, María Jesús aseguraba que hubo "insultos" y que su expareja "le estaba destrozando la vida". De aquel juicio casi ha transcurrido un año y ahora la justicia, aunque lenta, ha dado su particular jaque mate. ¿Ingresará de nuevo en prisión José María Gil Silgado? Sea como fuere, parece que las aguas bajan más calmadas en lo que se refiere a su relación con María Jesús, la cual lo ha dibujado en GH DÚO como "el hombre de su vida" y no se despega de un pañuelo que le dio él antes de concursar.

No obstante, este no es el único juicio que le espera a José María Gil Silgado. Este medio se ha puesto en contacto con su hija, Anabel, la cual dibuja un aciago panorama para su padre: "El 5 de marzo tiene un juicio gordo en Madrid para el que le piden mucho tiempo. Pero para nosotros el más importante tendrá lugar el 27 de febrero por abandono de familia. Por ese le piden año y medio de prisión. Además, ese mismo día conmigo tiene otro juicio pendiente. Al ser los dos juicios en el mismo día me interesa que no se aplace el de abandono de familia porque ya son 7 años detrás de él".

Anabel: "Mi padre está obsesionado con María Jesús"

Fue el año pasado, justo cuando María Jesús rompió su relación con Julio Ruz (36), el momento en el que Anabel Gil charló con este periódico sobre la gran obsesión que, según ella, su padre siente por la modelo: "Le va a costar la salud. "Tiene una obsesión enfermiza con ella. Le controla las redes sociales y cada vez que publica algo se tiene que ir a urgencias por un ataque".

Según la opinión de Anabel, ambos se necesitan el uno al otro y tienen una relación sentimental. Y es que, María Jesús es conocedora de lo que le conviene no llevarse mal con José María: "Ella era consentidora de todo lo de mi padre. De esa finca donde vivieron han vendido hasta los interruptores. A María Jesús se la creerá la gente solo cuando diga la verdad. En mi casa ha hecho mucho daño. Nos ha hecho feos, ha prohibido a mi padre que nos mantuviera, él tenía terminantemente prohibido que saliera un euro para mi casa". En la línea de los celos y la obsesión se mantiene Anabel en la actualidad y así lo deja claro: "A mi padre le dan ataques de ansiedad cuando ve a María Jesús con Antonio Tejado en la casa".

