Tongazo con la salvación de María Jesús en GH DÚO: ¿el sobre estaba en blanco?

¡ESCÁNDALO, TONGO! La que se ha liado en la casa de Gran Hermano DÚO no tiene nada que ver con la reyerta que ha protagonizado el populacho en Twitter este jueves. Cuando empecé a escribir esta suerte de blogs ya lo vaticiné: en las redes es donde se maneja el cotarro, ahí se concentra el calor de la calle, la temperatura de la vida. Este jueves no ha sido una excepción; hacía tiempo que no vivía una nominación tan cargada de tensión e intriga. María Jesús Ruiz (35 años), Ylenia Padilla y Yoli, la mujer de Fortu, en el ring de combate. Yo, llamadme sagaz, pero sabía cómo iba a terminar semejante guerra civil. Ahí lo tienen: María Jesús, ¡salvada la primera! Tenía clarito que ella se salvaba de la quema, pero, ay, iluso de mí si esperaba solaz.

¡Nada que ver! Mientras la salvada, y su madre doña Juani desde plató, agradecían a la Virgen de la Cabeza -su biblia, eso explica grandes cosas- por que el español se haya vaciado el bolsillo en la Ruiz, en Twitter se vivía otra cosa completamente diferente. Allí había estallado la mundial, y el caso es que lo entiendo. Les explico muy rápidamente. Resulta que, por primera vez o casi, el programa innovó este jueves y anunció en primicia a la audiencia la identidad del primer salvado -osea, María Jesús- antes que a los concursantes en directo. El catalán, ya con musiquita de suspense de modo, pide el sobre al regidor, lo abre, ve el nombre del suertudo y... lo suelta. Claro, los más listos se han preguntado al acto: si se suponía que era algo compartido top secret con la audiencia, ¿por qué no ha enseñado el sobre a cámara con el nombre de María Jesús?

María Jesús llorando al conocer que toda la casa está en su contra. Mediaset

Ay, ay, ay. ¿Estamos ante un caso insultante y descarado de tongazo? Twitter lo ha tenido claro: "¡Tongazo, tongazo, el sobre estaba en blanco. Jorge no ha leído nada!"; "Se creen que somos imbéciles"; "No pienso sintonizar nunca más Telecinco"; "Juegan con la audiencia como les da la gana"; "¿María Jesús, salvada?"; "¿Por qué Jorge no ha enseñado el sobre?"; "Transparencia, ¡ya está bien de hacer lo que les da la gana con nuestro dinero!". Estos son únicamente algunos de los tuits que he podido leer a trompicones durante esos tensos minutos en los que casi la red arde. Y viendo semejante aquelarre contra Telecinco y Gran Hermano DÚO, me he preguntado: ¿por qué son tan torpes? Este jueves Jorge Javier Vázquez (48), y el programa, tenían la oportunidad de oro de congraciarse con el público y metérselo en el bolsillo.

Ojo, poniéndole el termómetro a la calle se deduce casi lo mismo: se sabía que no salía este jueves María Jesús, pero, oye, de ahí a salvarla de primeras cuando "la audiencia está más quemada que la pipa de un indio", y los abucheos se suceden contra ella a cada minuto, ¡no es creíble! María Jesús da juego, vale, venga, sí, la que más; pero no es la más querida. De hecho, despierta más odio que cariño. Puede que el ingrediente secreto para ganar el concurso sea ese. Insisto, se puede manipular con más delicadeza. El caso es que la Ruiz se ha salvado y no vean el show de la madre en plató. Eso, eso se merece un renglón aparte.

quieren hacer duelo con ylenia para desestabilizarla no me jodais #GHDUOGala8 — jaden (@stanjondock) 21 de febrero de 2019

Me cago en to' me cago en to' me cago en to'.

Esa puta de mierda queda Salvada.

Cómo expulsan a Ylenia voy y bombardeo los estudios de Telecinco y la casa de Guadalix.@ghoficial #GHDÚOGala8 — Wagner (@elwagneriano) 21 de febrero de 2019

Y ESTE TONGAZO MAXIMO ME CAGO EN LA PUTA YA #GHDÚOGala8 — Mieczyslaw✨ (@isabelizz_) 21 de febrero de 2019

Es ahe de verdad un poquito de disimulo. Salvada la primera no se lo cree nadie. Queréis machacar a Ylenia y no me mola un pelo. #GHDÚOGala8 — FacetedReality (@FacetedR) 21 de febrero de 2019

#GHDÚOGala8 alguien ha visto María Jesús en el sobre, yo no por lo menos, madre mía qué tongazo — LOADING...💓 (@juiaelarbi) 21 de febrero de 2019

La madre de María Jesús dispara contra Julio Ruz

Juani, la madre de María Jesús, en el plató. Mediaset

Este jueves en el plató de GH DÚO ha habido una gran sorpresa para propios y extraños: la madre de María Jesús, doña Juani, tan malita ella, tan débil, ay, qué avatares, se ve obligada a arreglarse un poquitín para salvaguardar la dignidad de su hija ante tantas infamias y mentiras. Y, muy en concreto, para atacar sin piedad alguna contra Julio Ruz, alias don Expulsado. Mantiene la mujer que su hija está muy débil emocionalmente, que no se quiere, que se ve como una triste colilla pisoteada. Que ella, joder, vale mucho y es, incluso, algo más que alguien que se junta con un hombre: "La tienen hecha una piltrafa, no se quiere".

Y ya, total, venida a arriba se atreve a lanzar la frase del año, del siglo. Atentos, no es apta esta frase para cualquier corazón: "¿En el siglo XXI el microondas es solo María Jesús? ¿En qué mundo vivimos?". (PD: Ylenia la llamó microondas: calienta, pero no quema) Toma ya, ¡vivan las mujeres! ¡viva la independencia! Y, sobre todo, viva la libertad. Eso sí, hija mía, pégate a un hombre con pasta, que eso da siempre mucha tranquilidad. Y luego ya... buscas otras cosas. A lo que iba, Juani no se baja del argumento inicial: "Mi hija está hundida. Julio Ruz la ha machacado tres semanas. Bueno, durante dos años le ha quitado la vida". Ahora resulta que la mujer, tan equilibradita como su hija, no quiere ni a Julio ni a José María Gil Silgado. Oye, como que Antonio Tejado le empieza a molar: "Ese hombre la respeta, al menos". Curiosa visión, sin duda.

Yo prefiero a una MJ auque no me guste tanto que una Carolina #GHDÚOGala8 — 👑 QueenCandela😘 (@Miriam82533483) 21 de febrero de 2019

#GHDÚOGala8 podéis odiar a MJ pero está dando vida al concurso — Llámame Kris (@Kristina_mjbm) 21 de febrero de 2019

La madre del año estima que ella nunca se ha metido en ninguna relación de su hija y que, en cuanto tenga a María Jesús al lado, "la voy a coger como a una gallina hasta que se quiera y recupere la autoestima". De esas madres, ya no quedan. Y no nos despedimos de María Jesús. Mini resumen, que sé que ya cansa: ha vuelto el tonteo con Antonio Tejado (32) -hups, ella tan feminista, tan pro derechos de la mujer, tan pro NO ES NO, no vean ustedes... Me callo- y ha encontrado una amiguísima y un enemigo: Irene Rosales y Kiko Rivera (34), respectivamente. La primera le ha hecho ver que no necesita a un hombre a su lado para ser feliz; y el segundo ha sido "sangriento", en palabras de María Jesús: "Estás intentando dar pena".

El "odio" que hay hacia Irene no lo entiendo, es la persona mas sana y buena que hay en esa casa #GHDÚOGala8 — Chandler (@Chandlerbing93) 21 de febrero de 2019

Irene dando estos consejos me da hasta ternura. Pues aplicate el cuento y que tu marido aprenda a cortarse las uñas de los pies solo, chiquilla.#GHDÚOGala8 — Tamara Jmo (@TamaraJmo) 21 de febrero de 2019

Y es que, qué cosas, el resto de la casa considera que el otro día cuando se puso el pañuelo que le regaló Gil Silgado lo hizo para dar pena a la audiencia. En otras palabras, la de Jaén tiene a casi toda la casa en contra; nadie se la cree, pero, cuidadito que poco a poco se va salvando. Así, a lo tonto, se hace uno con el maletín, y con 100.000 euros se ve la vida hasta con enemigos.

Expulsada: Yoli

