Julen, la pareja de Violeta, planea viajar a Honduras: ¿ruptura televisada en 'Supervivientes'?

Fue durante la gala de Supervivientes del pasado jueves cuando Violeta Mangriñán (25 años) se rompía en directo y abandonaba la palata al ser preguntada por Jorge Javier Vázquez (48) sobre el estado de su relación con su pareja, Julen (22). Con la mirada gacha, tampoco quiso matizar si seguía enamorada. Y es que, los sentimientos de la joven concursante están más trastocados que nunca en Honduras, pues la entrada en escena de Fabio, el italiano por el que parece que está comenzando a sentir algo, la ha puesto al límite emocional y físico. "Veremos a ver cómo acaba todo", ha asegurado hace unos días con respecto a su relación sentimental.

Mientras tanto, en España, Julen trata de mantener la compostura en el programa que los dio a conocer a ambos y del que entraron de la mano, Mujeres y Hombres y Viceversa. Cada día, el tronista tiene que ver cómo su pareja se desahoga con Fabio a través de unas escenas que él mismo ha dejado claro que no le hacen ninguna gracia. En esa tensa situación, JALEOS ha podido conocer que Julen "estudia viajar a Honduras y darle una sorpresa a su pareja". Según desliza a este medio una fuente cercana al joven, "no lo está pasando nada bien y quiere mantener una conversación con Violeta y aclarar de una vez por todas sus diferencias". Eso sí, de esa charla pueden salir reforzados "o rompiendo en directo".

En esa línea, su interés por viajar a Honduras estaría "tomando forma" en estos días y sería un hecho verlo poner rumbo al Caribe "en breve". No cabe duda de que esta maniobra vendría en el mejor momento, ya que los ánimos en Cayos Cochinos están más alterados que nunca después de que el pasado domingo Violeta tuviera que ser evacuada de la isla por el equipo médico tras sufrir una severa deshidratación a causa de su vaivén anímico. Además de las condiciones extremas del programa, a la valenciana le preocupa especialmente lo que se pueda estar diciendo de ella en España y lo que pueda opinar sobre su concurso Julen, dada la complicidad que ha mostrado estos días con su compañero de playa.

Lo cierto es que desde que aterrizó en Honduras, la actitud de Violeta ha sido muy polémica. Es más, ya en la gala de estreno dio a entender durante una prueba que sus compañeros estaban haciendo trampas. Entonces, tales acusaciones enfadaron sobremanera a Lara Álvarez (32), quien decidió intervenir tajantemente. "Yo soy humana, tengo dos ojos. Me puedo equivocar, por supuesto. Pero tenemos un equipo que os aseguro que a profesionales no les gana nadie. Aquí no queremos nunca favorecer a nadie, no sacamos nada de esto. No dudemos más, si en algún momento nos hemos equivocado, no os preocupéis que vamos a rectificar", expresó la presentadora.

Además de soliviantar a la copresentadora, Violeta ha tenido serios enfrentamientos con algunos compañeros e incluso se ha encarado con Jorge Javier y, el pasado domingo, con Jordi González (56). Todo comenzaba cuando la concursante aseguró estar sufriendo diversos episodios de ansiedad y se negaba a comer y beber. González puso en duda la delicada situación de Violeta: "¿No estarás ahí forzando la situación para abandonar el concurso sin asumir la penalización?". En ese momento, Violeta se revolvió contra él y el programa: "No es verdad, no lo es. Es mentira. Es surrealista todo lo que se está diciendo. ¿Por qué no ponéis los vídeos en los que digo que no me quiero ir?".

Su volcánica relación

La relación de Violeta y Julen ha pasado por muchas idas y venidas, exactamente dos rupturas y dos reconciliaciones. Fue en enero cuando Violeta anunció una de estas rupturas. A través del canal que tiene en Mtmad informó a sus seguidores del fin de la historia de amor que vivieron por televisión: "Julen me ha dejado. La decisión que ha tomado me beneficia más a mí que él aunque ahora no lo vea porque estoy jodida. Es cierto que discutíamos mucho. Él es más inmaduro que yo. No pasó nada, yo creo que se ralló y que no se ve capacitado para estar conmigo y respetar el tipo de vida que tengo".

Por su parte, Julen desveló entonces su enfado al ver el vídeo: "Yo iba a estar callado, pero con esto no puedo. Dice que soy inmaduro, algo que sabía ella y sabía yo. Tengo 22 años. Ser inmaduro es hacer un vídeo cuando lo dejas para lavar tu imagen cuando yo no he intentado manchártela. Estás en un punto de ego que no te permite ver más allá". Más tarde vino cierta cordialidad entre ellos, pero con lo que no contaban era con la irrupción de Supervivientes y con todo lo que iba a acarrar el concurso. ¿Pondrán en orden sus sentimientos en Honduras? Tiempo al tiempo.

