Bertín Osborne ingresa 2 millones de euros al año (y no por su trabajo en televisión)

Bertín Osborne (64 años) ha ingresado más de dos millones de euros en un año (2017), sin incluir su trabajo en la televisión, según los datos a los que ha podido tener acceso JALEOS.

Esto ha sido posible gracias al gran entramado empresarial que el presentador ha constituido a lo largo de su dilatada carrera. A diferencia de muchos famosos que han dilapado su fortuna conforme llegaba a su cuenta corriente, el madrileño ha sabido invertir este dinero hasta construir una red empresarial de cifras millonarias.

Una importante fuente de ingresos a los que hay que unir su trabajo en la televisión, y es que este mismo viernes regresa a la pequeña pantalla con una nueva entrega de su programa Mi casa en la tuya.

Ingresos millonarios

Los inicios de Bertín Osborne en el mundo del espectáculo, y sobre todo de la fama, se remontan a la década de los 80, cuando lanzó con gran éxito su primer disco Amor mediterráneo. Una voz sensual que encandilaba y una gran personalidad sobre el escenario le valieron convertirse en muy poco tiempo en un personaje de renombre en nuestro país.

Posteriormente utilizó este reconocimiento para adentrarse en el mundo de la televisión donde, de nuevo, desarrolló una exitosa carrera, con programas como Contacto con tacto, Gran Prix, Trato hecho o Mi casa es la tuya en el último tiempo.

¿El resultado de todo ello? Unos ingresos nada despreciables que el artista ha sabido reiventir hasta constituir un entramado empresarial que en la actualidad mueve cifras millonarias.

La más importante de estas es la empresa Corporativa Ecuanor S.L., que fundó en 2009 para la organización de "espectáculos y programaciones culturales y musicales", un ámbito que el madrileño conoce a la perfección gracias a su trabajo como cantante, actor y presentador.

Esta compañía podría ser considerada como la más importante de su cartera de negocios por las cifras millonarias que maneja y que el presentador ha conseguido aumentar año tras año: solo en 2017 consiguió unos ingresos cercanos a los 1,5 millones de euros.

A estas cifras nada desdeñables hay que añadir los beneficios cercanos al medio millón de euros que también consiguieron ese ejercicio. Una cifra muy superior a la del ejercicio anterior (unos 73.000 euros) y con la que queda demostrado las habilidades del actorpara gestionar los activos de esta sociedad.

Las capacidades de Osborne como empresario también quedan probadas con el patrimonio, una partida con la que se puede apreciar mejor la situación de la empresa ya que se obtiene después tras restarle las deudas a lo que tiene asociado. En esta sociedad, esta operación da como resultado un patrimonio de más de 1,4 millones de euros.

Otra de las compañías que mayor peso tiene dentro del entramado empresarial de Bertín Osborne es Crooner 2016 SL, que fundó hace tres años para la gestión de su trabajo como artista musical. A través de esta gestiona todos los conciertos que se incluyen en su gira nacional para promocionar su último disco, Yo debí enamorarme de tu madre.

Las cifras de esta empresa están muy lejos, todavía, de las cantidades que maneja la Corporativa Ecuanor S.L. Sin embargo, no deja de ser interesante resaltar que dentro de la cartera de negocios del madrileño esta sociedad es relevante no por cuánto factura, sino por el poco tiempo que lleva en funcionamiento.

En poco menos de un año, Crooner ya ha conseguido unos suculentos ingresos (casi medio millón de euros) y hasta beneficios (algo extraño en una empresa joven, ya que suelen empezar a obtener beneficios a partir de los tres años) en el ejercicio de 2017

Solo con las dos empresas citadas anteriormente, el empresario ha ingresado más de dos millones de euros en menos de un año y unos beneficios que superan el medio millón de euros.

Pero por muchos ceros que haya en las cifras de estas compañías, dos sociedades no conforman en un entramado empresarial. Bertín ha constituido más empresas y lo ha hecho siguiendo el mantra de los buenos inversores: hay que diversificar los negocios (es decir, que no se dediquen todos al mismo ámbito).

Siguiendo el ejemplo de muchos amigos suyos, como Fran Rivera, el madrileño se aventuró en el mundo de los vinos en 2003 con la compañía Bodegas conde de Donadio de Casasola S.L.

En esta sociedad queda demostrado, de nuevo, las habilidades empresariales de Bertín Osborne. ¿La razón? Hace años que las cuentas de esta empresa estaban teñidas de rojo por las pérdidas, y en el último ejercicio Bertín consiguió remontar la situación hasta alcanzar unos beneficios de más de 690.000 euros.

La única empresa que se desvía de este panorama boyante es Bertín Osborne Intermediaciones S.L., que fundó en 2006 para la organización de espectáculos culturales y musicales, y para la adquisición de negocios relacionados con el ramo de la hostelería.

La situación financiera de esta compañía es complicada, ya que lleva años registrando pérdidas, solo en 2017 registró unos números rojos superiores a los 57.000 euros. Y a esto hay que sumar que el patrimonio también está en negativo, con una cantidad que supera los 151.400 euros.

Regresa a la televisión

Este viernes Bertín Osborne regresa a la pequeña pantalla con una nueva entrega de Mi casa es la tuya. El presentador entrevistará a Jorge Javier Vázquez (48), que le abrirá las puertas de su casa totalmente recuperado tras la operación de urgencia a la que fue sometido el pasado 16 de marzo después de sufrir un ictus.

Esta entrega es especial, ya que en diciembre se grabó el programa pero el contratiempo que ha vivido el catalán ha obligado a la productora a regrabar parte del programa para actualizarlo.

En el adelanto de la nueva entrega, Jorge Javier asegura: "¿Te acuerdas de cuando estuvo aquí Bertín Osborne, que yo le decía que estaba en el mejor momento de mi vida? Y a los tres meses 'pataplam', la que me cayó".

El presentador de Sálvame se sincera con el malagueño y le explica cómo ha vivido esta experiencia: "He aprendido, por mucho que me cueste aceptarlo, que ya no puedo compaginar al mismo tiempo y con el mismo ritmo el teatro con la televisión", y ha añadido que se encuentra "física y mentalmente como nunca, pero como si me hubieran caído los años de golpe".

