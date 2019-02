Bertín Osborne desvela a quién votará en las próximas elecciones generales

Bertín Osborne ha vuelto al centro de la polémica después de su intervención en el programa Sábado Deluxe de Telecinco. El cantante y presentador acudió al plató la noche del pasado sábado para presentar la nueva temporada de su programa Mi casa es la tuya y, de paso, promocionar su disco. Sin embargo, lejos de quedarse en su zona de confort, decidió meterse en un jardín contestando a varias preguntas relacionadas con la política española.

Fue Belén Esteban, colaboradora del programa, la que abrió la veda confesando que estaba "encantada" con la convocatoria de elecciones, pero que no sabía a quién votar "porque no hay ningún partido que me pueda convencer". Osborne, sin pelos en la lengua, recogió el guante: "En estos momentos, con la situación política que tenemos en nuestro país y viendo también el entorno de los países cercanos... En estos momentos me sirve cualquier partido que defienda la unidad de España".

.@BertinOsborne "Tan decente es ser de derechas como de izquierdas, siempre y cuando la persona sea decente" "Yo soy liberal" #dibertindísimo pic.twitter.com/ixVMiTg9Cr — Sábado Deluxe (@DeluxeSabado) 16 de febreiro de 2019

Continuó diciendo que votaría al partido que "defienda los valores que tenemos los españoles de toda la vida... yo soy un enamorado de mi país. Me encanta España, me encanta la paella, la playa, los toros... Me encanta lo que nos ha hecho distintos, el hecho diferencial español con respecto a los demás países que nos rodean". "Me sirve desde Vox hasta el PSOE, si fuera un partido que peleara y defendiera la unidad de España. Me serviría el PSOE de Felipe González y me serviría el PSOE de Pedro si cambiara ciertas cosas", insistió.

¿La paella está en peligro?

Durante la entrevista el cantante habló de Pablo Iglesias y ahondó más en el panorama político, señalando que decidirá su voto en el último momento porque "yo no soy de un partido". Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de los tuiteros ha sido la frase con la que el programa resumió su intervención en uno de los faldones: "Me sirve cualquier partido que defienda la unidad de España, los toros y la paella".

Ya está bien de partidos que atentan contra la paella. Es fundamental garantizar la liberad de un producto tan maltratado por la política. pic.twitter.com/A4veF45GCi — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) 17 de febreiro de 2019

- ¿Vais a saquear el país?- Sí, pero nos gusta la paella.- Pues no se hable más. pic.twitter.com/V7EwQ6FuYV — gerardo tecé (@gerardotc) 18 de febreiro de 2019

¿DEFENDER LA PAELLA?¿En serio Bertín, la paella? ¿Y el gazpacho, el salmorejo o las berenjenas con miel no? Qué decepción mas grande!!! pic.twitter.com/oXsnfdEmVP — Protestona 🏴‍☠️ (@protestona1) 17 de febreiro de 2019

Si Bertín sigue hablando se va a independizar hasta Canarias. Qué vergüenza y qué peste a naftalina. Antiguo.... #dibertindísimo — June (@Mimi_June) 16 de febreiro de 2019

"Votaré a quien defienda la unidad de España, los toros y la paella" Bertín OsborneLA PAELLA.¿Hace falta recordar al gran defensor de la paella en esta nuestra red social? No hay más preguntas, señoría. Sr. @haprostata, puede bajar del estrado. — Profeta Baruc 💿🍕 (@Profeta_Baruc) 17 de febreiro de 2019

por fin alguien que lucha por los derechos de la paella joder ole tus huevos bertín 🇪🇸✊🏼 https://t.co/GlnGNhCLeS — 𝓁𝒶𝓊𝓇𝒶 (@Iauvre) 17 de febreiro de 2019

Pobre paella con lo oprimida que está https://t.co/8A8yRNSWOO — ❄️🧣Pelloque🎄✨ (@Pelloque) 17 de febreiro de 2019

No es paella, es democracia con cosas pic.twitter.com/MzDpioz98M — diegrotesco (@diegrotesco) 17 de febreiro de 2019

Bertín Osborne , defensor de lo más importante de nuestra nación: LA PAELLA pic.twitter.com/EklVRYb2R5 — BAT-AMANTA (@Bat_amanta) 17 de febreiro de 2019

Me sirve cualquier partido que defienda*gira la ruleta*LA PAELLA pic.twitter.com/CxqK0Yn1gN — it's me, mara (@moskitavivaowo) 17 de febreiro de 2019

Bertín Buchannon Osborne en 'Cuñaos vigilantes de las paellas'. pic.twitter.com/3xPrrkundD — El_TylerDurden (@El_TylerDurden) 17 de febreiro de 2019

A Bertín Osborne le vale cualquier partido que defienda la unidad de España, los toros, la paella y las sociedades en Panamá. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 17 de febreiro de 2019

Bertín Osborne votará al partido que defienda los toros y la paella.La sanidad y la educación, ya tal. — MARIANO RAJOY FAKE 🇪🇸 (@marianofake) 17 de febreiro de 2019

Nos hemos tragado sus rancheras, sus programas de televisión, y ahora pide el voto para VOX. La maldad de Bertín Osborne no conoce límites. — Pablo Tilox (@PabloTilo) 16 de febreiro de 2019

Que sepáis los que queréis la independencia de Cataluña, los que estáis en contra del maltrato animal y los que compráis ese paquete congelado de arroz amarillo y gambas en Mercadona, que Bertín Osborne va a por vosotros. pic.twitter.com/xWhlnamDjG — Ángel 🎗‏ (@Angel9deJunio) 17 de febreiro de 2019

Me sirve cualquier partido que defienda la unidad del Gin Tonic, el cachopo y los torreznos...#FelizDomingo Bertín Osborne pic.twitter.com/dBnvxzkUvg — Pasanospoco (@pasanospoco) 17 de febreiro de 2019

Mi voto al partido que esté en contra de la paella. — Galleto Fontanedo. (@Coponnnn) 17 de febreiro de 2019

Teo ve a Bertín Osborne en la tele. pic.twitter.com/o1DE2JLjE0 — Tirant1980 (@tirant1980) 16 de febreiro de 2019

Veremos si alguno de los partidos coge el toro por los cuernos e incorpora la defensa de la paella a su programa electoral.

