La 'desesperación' de la Guardia Civil porque nadie sabe circular por las rotondas

He visto cosas que vosotros no creeríais

Naves de ataque en llamas más allá de Orión

Conductores dando el intermitente al salir de una rotonda

Ciclistas cruzando los pasos de peatones a pie



Que esos momentos no se pierdan en el tiempo como lágrimas en la lluvia... pic.twitter.com/qN6ATJGMl8