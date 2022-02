Sara Carbonero crea el mejor 'look' de entretiempo y solo hacen falta dos prendas

Hay armarios muy envidiados y, sin duda, el de Sara Carbonero (38 años) es uno de ellos. No porque de sus perchas cuelguen vestidos de grandes firmas, sino por la gran variedad de prendas que tiene y con las que forma combinaciones muy aplaudidas. La periodista, que ha hecho del mundo de la moda su otra profesión tras el lanzamiento de Slowlove, ha demostrado tener un estilo muy personal.

Pese a los años y la fama, la toledana no ha dejado de lado ese toque boho y bohemio que tanto le gusta y que ha convertido en su seña de identidad. Además de una naturalidad con la que ejemplifica que en muchas ocasiones no hacen falta grandes alardes para estar perfecta.

Su última publicación lo vuelve a demostrar. Esta semana, Sara Carbonero ha anunciado a través de sus redes sociales su nuevo proyecto profesional: su salto al cine tras poner voz a un personaje de la película de animación Los tipos malos. Un anuncio que no ha pasado desapercibido, así como tampoco el look que eligió para dar la gran noticia. Huyendo de los estampados y de las tendencias actuales, Sara quiso apostar por una combinación básica que, sin embargo, no pasa de moda: camisa vaquera y pantalón negro.

Dos prendas que suelen estar en los armarios de todo el mundo, tanto masculinos como femeninos. No solo porque juntas crean un mix básico perfecto para los días de entretiempo, también porque se pueden llenar por separado sin muchas complicaciones. Además, tiene el extra de que, según con qué y cómo se combinen, el resultado puede ser totalmente diferente.

Para la que parecía ser una jornada de trabajo, Sara Carbonero, optó por la comodidad y eligió una camisa una talla más grande para poder llevarla abierta. Así, abotonando solo la parte inferior, mostrando la camiseta blanca que llevaba debajo, logrando un efecto bohemio y desenfadado.

Tan solo hay que apostar por una camisa más ajustada y cerrar todos los botones hasta arriba (o casi) para un resultado más chic. Para combinarla, una buena idea son unas botas negras y un sombrero.

Por supuesto, no hay que olvidarse del look total denim, que aunque puede resultar un tanto complicado, sobre todo si se apuesta por dos prendas del mismo tono, su mix es una apuesta segura. Y si el día es muy cálido, nada mejor que cambiar el pantalón por una falda, con la que además se puede conseguir un outfit de noche.

