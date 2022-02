El labial de cinco euros que ha conquistado a Lidia Bedman y es de larga duración

Lidia Bedman (37 años) atesora más de 230.000 seguidores en Instagram, plataforma en la que se ha consolidado como una referente de moda y belleza. Con frecuencia, la influencer suele compartir sus estilismos y los trucos que sigue en su rutina diaria. Así, ha desvelado uno de sus productos de maquillaje de confianza: el labial Super Stay Matte Ink de Maybelline. Tiene un precio de 5,39 euros y se puede comprar en Amazon o en las tiendas de cosméticas.

Se trata de un pintalabios mate, que lleva cinco años en el mercado y que acaba de relanzarse con aroma a tarta. Ha sido un total éxito por su larga duración, gracias a su intensa tinta líquida, que no cuartea ni reseca. El labial, además, es permanente, no transfiere y resiste hasta 16 horas. Su éxito se desprende a su larga duración.

Su acabado es tal, que la propia Lidia Bedman aseguró en sus stories que no "no te lo vas a poder quitar". Ella, en concreto, ha apostado por el tono 325, un color rojizo clásico que no pasa de moda. Sin embargo, hay otras 47 opciones más, que van desde los rosas, marrones y morados, para complacer todos los gustos.

El Stay Matte Ink de Maybelline cuenta con un aplicador de alta precisión en forma de flecha, que permite condensar la cantidad justa del producto y conseguir una cobertura total en una sola pasada y sin necesidad de retocarlo.

Lidia Bedman ha compartido en sus 'stories' el color que ha lucido en sus labios. Instagram

Para conseguir mejores resultados, la marca sugiere aplicar el labial, empezando por el centro del labio superior. Se debe cubrir desde el centro del labio hacia las comisuras, siguiendo el contorno de la boca. Después, hay que deslizar el color por el labio inferior y repetir el mismo procedimiento.

Como truco, para quienes quieran un acabado mucho más intensos, Maybelline explica en su plataforma que puede utilizarse un lápiz de labios de uno o dos tonos más oscuros que el color Super Stay Matte Ink seleccionado.

Como complemento a este labial, desde la marca sugieren comprar el Super Stay Eraser, un producto que se volverá un imprescindible al momento de desmaquillarse sin mayor complicación. Tal y como aseguran en la página web de la firma de cosméticos, gracias a su fórmula de bálsamo a base de aceite, se desliza suavemente por los labios, eliminando el color de forma fácil y rápida.

